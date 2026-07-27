Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla vláda

Stát se bude podílet na pohřbu výtvarníka Milana Knížáka, bývalého šéfa Národní galerie či rektora Akademie výtvarných umění. Po pondělním jednání to vlády to oznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, informoval web iDnes.cz. Havlíček na pondělní tiskové konferenci uvedl, že podmínkou je souhlas rodiny. Vdova Marie Knížáková už ho měla vyslovit.
O Knížákově úmrtí v neděli informoval vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). "Sbohem, pane profesore," napsal na facebooku. Výtvarníkovi bylo 86 let.
Knížák se narodil v dubnu 1940 v Plzni do rodiny učitele na měšťanské škole a úřednice. Od malička se chtěl stát malířem, poprvé vystavoval v roce 1958 v Mariánských Lázních, kde studoval gymnázium. Později složil zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze, ale studium nedokončil.
V 60. letech minulého století založil uměleckou skupinu Aktual, byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců a stal se členem mezinárodního hnutí Fluxus. V roce 1968 odcestoval do USA, kde strávil dva roky. V roce 1970 se vrátil do Československa, kde ale neměl možnost oficiálně pracovat. Živil se různými profesemi, prodával obrazy či restauroval loutky.
Knížák se posléze stal výraznou osobností porevolučního období. V letech 1990 až 1997 byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, kde byl zároveň vedoucím Ateliéru intermediální tvorby. Mezi lety 1999 až 2011 působil ve funkci ředitele Národní galerie. V roce 1998 neúspěšně kandidoval za ODS do Senátu v Berouně.
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Zdroj: Lucie Podzimková