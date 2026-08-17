Alžběta II. přála Česku prosperitu, ukazuje znovuobjevené psaní od královny

Lucie Podzimková

17. srpna 2026 14:28

Královna Alžběta II.
Královna Alžběta II. Foto: Instagram The Royal Family

Čtyři roky uplynou za několik týdnů od smrti legendární britské královny Alžběty II., která během svého působení v čele monarchie navštívila i Českou republiku. Po návratu domů napsala dopis, který se teď na Pražském hradě po třiceti letech znovu našel. 

Jak informoval web Seznam Zprávy, pracovníkům archivu Kanceláře prezidenta republiky se třicet let po její návštěvě Česka podařilo najít osobní a ručně psaný dopis královny Alžběty II., jehož prostřednictvím po návratu na Ostrovy poděkovala tehdejšímu českému prezidentovi Václavu Havlovi. 

"Při krátké návštěvě jsme viděli spoustu krásných věcí, a fotografie, které jste nám darovali, jsme ukázali celé naší rodině, a zavzpomínali jsme na mnohá místa, která jsme s Philipem navštívili," uvedla panovnice v dopise.

Z jejích slov vyplývá, že se cesta do střední Evropy povedla. "Ze všeho jsme byli nadšeni a jsme velmi vděční, že jste nám umožnili mít takové zážitky a všechno poznat. Věřím, že vaše země bude šťastná a prosperující," dodala královna.

Připomeňme, že maminka současného britského krále Karla III. navštívila Česko jen jednou. Stalo se tak na konci března 1996, kdy s manželem Philipem zavítala do Prahy a Brna. 

Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022, přičemž za ní ještě na skotský zámek Balmoral vyrazili na poslední chvíli příbuzní. Na trůnu strávila 70 let a 214 dní. Její místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles.

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