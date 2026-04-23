Britská monarchie ukázala soudržnost. Na fotce ale chybějí někteří členové rodiny

Lucie Podzimková

23. dubna 2026 21:11

Královská rodina se sešla u příležitosti nedožitých stých narozenin Alžběty II. Foto: The Royal Family

Britové v úterý oslavili nedožité sté narozeniny královny Alžběty II. Nejvíce je pochopitelně prožívala královská rodina, která se v hojném počtu sešla. Některé známé tváře sice chyběly, ale nikoho to asi nepřekvapilo. 

Fotografie členů britské královské rodiny, kteří se v úterý sešli, se objevila na oficiálních sociálních sítích. Uprostřed snímku pochopitelně stojí královský pár, tedy král Karel III. a královna Camilla. Dále nechybí princezna Anna či oba princové Edwardové. 

Nikoho asi nepřekvapilo, že na fotce chybí bývalý princ Andrew, jehož pověst je neuvěřitelně poznamenaná kauzou kolem finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Focení vynechali také princ Harry a jeho manželka Meghan, kteří poslední roky žijí ve Spojených státech amerických.  

Nechyběla naopak budoucí královská dvojice, konkrétně princ William a jeho žena Kate. "Vzpomínáme na Její Veličenstvo královnu Alžbětu II. v den stého výročí jejího narození. Inspirovala generace svou službou," napsali manželé na sociální síti X. 

Král v projevu předtočeném na zámku Balmoral ve Skotsku prohlásil, že jeho matka by nesouhlasila se současným stavem věcí ve světě. "Mnohé z doby, ve které nyní žijeme, by ji podle mě hluboce znepokojovalo," prohlásil panovník, aniž by specifikoval, zda myslí události v Británii anebo ve světě. 

Karel III. připomněl, že Alžběta II. prožila pozoruhodný život plný změn, přesto v každé dekádě a navzdory všem změnám neochvějně sloužila lidem. Poukázal tak na fakt, že na trůn nastoupila již v únoru 1952 a zůstala na něm až do roku 2022, kdy zemřela. 

Monarcha zmínil, že královna byla optimistkou, která věřila, že dobro vždy převládne. Sám se pak nechal slyšet, že si přeje lepší zítřky v míru, spravedlnosti, prosperitě a bezpečnosti. Král rovněž poznamenal, že spousta lidí si jeho matku pamatuje z osobních setkání, při nichž se na lidi usmívala a pronášela laskavá slova. 

Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022, přičemž za ní ještě na skotský zámek Balmoral vyrazili na poslední chvíli příbuzní. Na trůnu strávila 70 let a 214 dní. Její místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles.

včera

Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu

Související

Více souvisejících

královská rodina (gbr) Královna Alžběta II. Velká Británie

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Agrofert

Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Kanye West

Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

před 10 hodinami

Petr Fiala

Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala

Bývalý předseda vlády Petr Fiala vyzval současného premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra kultury Oty Klempíře. Důvodem je kritika připravovaného zákona o médiích veřejné služby, který by měl podle návrhu zrušit stávající systém poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Fiala považuje tento legislativní počin za nebezpečný a ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Írán, ilustrační foto

Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil

Americký prezident Donald Trump nedávno označil íránský režim za vážně roztříštěný. Toto tvrzení použil jako vysvětlení pro to, proč se Írán nezúčastnil druhého kola mírových rozhovorů v Pákistánu, kam se nedostavila íránská delegace. Bílý dům argumentuje, že právě nejednotnost vedení v Teheránu znemožňuje dosažení dohody o příměří.

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 15 hodinami

Jaro na Petříně

Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou

Nadcházející víkend nabídne převážně jasné až polojasné počasí, které v pátek a v sobotu přinese příjemné teploty dosahující až 21 stupňů Celsia. V severních a severovýchodních oblastech se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, přičemž v horských polohách se v závěru víkendu může objevit i sněžení. Neděle přinese citelnější ochlazení s denními maximy v rozmezí 10 až 15 stupňů a přechodnou oblačností.

včera

Energetika

Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí

Evropská unie hodlá snížit daně z elektřiny a nabídnout spotřebitelům nové pobídky k přechodu od vozidel a kotlů spalujících paliva. Tento plán je reakcí na energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu, která urychlila odklon ke čistému hospodářství. Brusel chce pomocí těchto opatření nejen snížit účty domácnostem, ale také podpořit konec závislosti na dovážených fosilních zdrojích.

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CNN varoval před odkládáním jednání o ukončení ruské agrese. Přiznal, že pozornost mezinárodního společenství se nyní výrazně přesunula k válce v Íránu, což považuje za velké riziko pro svou zemi. Domnívá se, že vyjednávání o budoucnosti Ukrajiny nelze podmiňovat tím, až skončí konflikt na Blízkém východě.

včera

Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou

Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.

