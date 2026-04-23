Britská monarchie ukázala soudržnost. Na fotce ale chybějí někteří členové rodiny

Britové v úterý oslavili nedožité sté narozeniny královny Alžběty II. Nejvíce je pochopitelně prožívala královská rodina, která se v hojném počtu sešla. Některé známé tváře sice chyběly, ale nikoho to asi nepřekvapilo.
Fotografie členů britské královské rodiny, kteří se v úterý sešli, se objevila na oficiálních sociálních sítích. Uprostřed snímku pochopitelně stojí královský pár, tedy král Karel III. a královna Camilla. Dále nechybí princezna Anna či oba princové Edwardové.
Nikoho asi nepřekvapilo, že na fotce chybí bývalý princ Andrew, jehož pověst je neuvěřitelně poznamenaná kauzou kolem finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Focení vynechali také princ Harry a jeho manželka Meghan, kteří poslední roky žijí ve Spojených státech amerických.
Nechyběla naopak budoucí královská dvojice, konkrétně princ William a jeho žena Kate. "Vzpomínáme na Její Veličenstvo královnu Alžbětu II. v den stého výročí jejího narození. Inspirovala generace svou službou," napsali manželé na sociální síti X.
Král v projevu předtočeném na zámku Balmoral ve Skotsku prohlásil, že jeho matka by nesouhlasila se současným stavem věcí ve světě. "Mnohé z doby, ve které nyní žijeme, by ji podle mě hluboce znepokojovalo," prohlásil panovník, aniž by specifikoval, zda myslí události v Británii anebo ve světě.
Karel III. připomněl, že Alžběta II. prožila pozoruhodný život plný změn, přesto v každé dekádě a navzdory všem změnám neochvějně sloužila lidem. Poukázal tak na fakt, že na trůn nastoupila již v únoru 1952 a zůstala na něm až do roku 2022, kdy zemřela.
Monarcha zmínil, že královna byla optimistkou, která věřila, že dobro vždy převládne. Sám se pak nechal slyšet, že si přeje lepší zítřky v míru, spravedlnosti, prosperitě a bezpečnosti. Král rovněž poznamenal, že spousta lidí si jeho matku pamatuje z osobních setkání, při nichž se na lidi usmívala a pronášela laskavá slova.
Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022, přičemž za ní ještě na skotský zámek Balmoral vyrazili na poslední chvíli příbuzní. Na trůnu strávila 70 let a 214 dní. Její místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles.
