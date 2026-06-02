Londýnské metro stojí. Doprava kvůli stávce v metropoli kolabuje

Londýnská podzemní doprava čelí masivnímu ochromení poté, co o půlnoci z pondělí na úterý vstoupila v platnost čtyřiadvacetihodinová stávka organizovaná odborovým svazem RMT. Velká část sítě metra je kvůli protestnímu levicovému hnutí zcela uzavřena nebo se potýká s obrovským zpožděním, což způsobuje chaos v ranní dopravní špičce. Cestující v hlavním městě musí od časného rána hledat alternativní trasy a potýkají se s rozsáhlými komplikacemi při cestách do práce i do škol. Dopravní podnik Transport for London (TfL) na svých oficiálních internetových stránkách varoval veřejnost, že stávkové hnutí zasáhne celý systém podzemní dráhy.
Krize v britské metropoli naplno propukla poté, co selhala poslední vyjednávání mezi vedením podzemní dráhy a zástupci odborového svazu železniční, námořní a transportní dopravy. Jádrem celého sporu je nesouhlas odborářů se zavedením nového čtyřdenního pracovního týdne, s nímž zaměstnanci zastupovaní svazem RMT zásadně nesouhlasí. Zatímco konkurenční svaz Aslef, který sdružuje strojvedoucí metra, nové pracovní podmínky a uspořádání směn bez problémů přijal, členové RMT zvolili radikální formu protestu. Odboráři navíc plánují v tomto týdnu protestní akci zopakovat, což hrozí dalším kompletním kolapsem dopravy.
Aktuální situace na jednotlivých linkách metra ukazuje obrovský rozsah dopravního ochromení po celém Londýně. Trasy Circle Line a Waterloo & City Line jsou kompletně mimo provoz a jejich fungování bylo pro dnešní den plně suspendováno. Linky District, Hammersmith & City, Northern a Victoria hlásí extrémní zpoždění a minimální frekvenci spojů. Částečnému přerušení provozu čelí také linky Bakerloo, Central, Metropolitan a Piccadilly, kde soupravy jezdí pouze v omezených úsecích. Jedinou výjimkou s plynulým provozem zůstává linka Jubilee Line, což přináší úlevu alespoň lidem cestujícím do finančního centra Canary Wharf.
Kromě samotného metra postihly vážné komplikace také ostře sledovanou linku Elizabeth Line, která zajišťuje spojení s mezinárodním letištěm Heathrow. V tomto případě však za zpožděním nestojí protestní akce odborářů, nýbrž nečekaná technická závada na výhybkách ve stanici Slough. Cestující směřující na letištní terminály čtyři a pět tak museli v ranních hodinách počítat s obrovskou časovou ztrátou. Ostatní nadzemní spoje v rámci sítě London Overground a bezpilotní vlaky DLR naštěstí fungují podle platných jízdních řádů a nevykazují žádné závažnější problémy.
Stávka vyvolala obrovskou vlnu hněvu a frustrace mezi tisíci dojíždějících Londýňanů, kteří své rozhořčení masivně sdílejí na sociálních sítích. Mnoho lidí si stěžuje na pozdní příchody do zaměstnání, zmeškané obchodní schůzky nebo komplikace při cestách na důležité středoškolské zkoušky A-Level. Situaci v ulicích komplikuje také deštivé počasí a naprostá beznaděj panuje mezi londýnskými taxikáři. Ti si stěžují, že automobilový provoz v centru města je kvůli kolapsu metra absolutně nezvladatelný, a někteří z nich dokonce sarkasticky navrhují, aby taxikáři vstoupili do stávky rovněž.
Na kritickou dopravní situaci musely okamžitě reagovat také největší londžínské zdravotnické instituce včetně významného trustu Barts Health NHS. Tento poskytovatel zdravotní péče, pod kterého spadá pět velkých nemocnic v čele s The Royal London Hospital a St Bartholomew’s, vyzval pacienty k maximální obezřetnosti. Vedení nemocnic ujistilo veřejnost, že všechna zdravotnická zařízení zůstávají otevřená a personál bude při kontrolách a schůzkách vůči zpožděným pacientům maximálně flexibilní. Lidé však byli požádáni, aby v případě uvíznutí v dopravě lékařské týmy předem telefonicky informovali.
Představitelé londýnského nočního života a pohostinství varují, že současné stávky zasadí sektoru další tvrdou ekonomickou ránu. Podniky v centru města jsou totiž existenčně závislé na administrativních pracovnících, turistech a návštěvnících, kteří se bez fungujícího metra do centra nedostanou. Výkonný ředitel Asociace nočního průmyslu Michael Kill upozornil, že pro mnoho nezávislých provozovatelů barů a restaurací je úbytek zákazníků v současné situaci neúnosný. Celé odvětví přitom již dlouhodobě čelí obrovskému tlaku kvůli rostoucím provozním nákladům, vyšším výdajům na zaměstnance a celkové krizi životních nákladů v zemi.
Vedení dopravního podniku TfL vyjádřilo nad pokračujícím protestním nátlakem odborů RMT hluboké zklamání, neboť dopady pocítí miliony nevinných cestujících. Odborový svaz naopak tvrdí, že ochrana pracovních podmínek zaměstnanců je pro ně absolutní prioritou a zavedení nového systému směn by znamenalo zhoršení kvality života dělníků. Na stanicích metra se tvoří dlouhé fronty u uzavřených vchodů, kde lidé studují informační cedule o výlukách, zatímco na autobusových zastávkách se mačkají davy lidí čekající na přeplněné červené dvoupatrové autobusy. Podle nezávislých anket je veřejné mínění v Londýně hluboce rozděleno mezi podporu práv zaměstnanců a absolutní odsouzení stávky.
Nejhorší situace panovala kolem desáté hodiny dopoledne na lince Central Line, kde byl provoz zcela přerušen mezi strategickými stanicemi Liverpool Street a White City. Na lince Bakerloo se zase vlaky úplně zastavily v severním úseku směrem na Harrow & Wealdstone, což odřízlo rozsáhlé obytné čtvrti od centra. Záchranné složky a koordinátoři dopravy se snaží situaci na klíčových dopravních uzlech, jako je nádraží Victoria, usměrňovat, avšak kapacita povrchové dopravy zdaleka nedostačuje. Cestující jsou proto představiteli města opakovaně vyzýváni, aby před jakoukoli cestou důsledně kontrolovali aktuální stav linek a raději volili chůzi.
Finanční ztráty spojené s jednodenním výpadkem podzemní dráhy se podle ekonomických expertů budou pohybovat v řádech milionů liber. Zaměstnavatelé v londýnském City byli nuceni v masové míře umožnit svým pracovníkům výkon práce z domova, což však není proveditelné u manuálních profesí či služeb. Odbory RMT navíc pohrozily, že pokud vedení London Underground neustoupí od svých plánů na restrukturalizaci pracovního týdne, jsou připraveny protesty eskalovat. Generální tajemník IMO Arsenio Dominguez na námořní konferenci v Řecku v souvislosti s globálními protesty připomněl, že bezpečnost a stabilita pracovníků musí být vždy na prvním místě.
Komplikace v britské metropoli navíc přicházejí v citlivém období na začátku června, kdy ve městě vrcholí turistická sezóna a tisíce zahraničních návštěvníků mají potíže s orientací v ochromeném městě. Mnoho turistů zůstalo uvězněno na železničních terminálech s velkými zavazadly, protože se nemohli přesunout do svých hotelů. Informační centra TfL posílila počty dobrovolníků na platformách, kteří se snaží zmateným lidem radit s alternativním spojením pomocí říčních přívozů či městských kol. Většina obyvatel se však shoduje, že současná frekvence stávek v dopravě začíná být pro běžný život ve městě neúnosná.
Pokud se situace během dnešního odpoledne nezmění, očekává se ještě dramatičtější situace během večerní dopravní špičky, kdy se budou lidé pokoušet dostat z centra zpět domů. Vedení města se obává, že přeplněnost autobusových linek a stanic nadzemní dráhy by mohla dosáhnout kritických hodnot, které by vyžadovaly zásah policie z bezpečnostních důvodů. Předpověď počasí navíc potvrzuje příchod dalších silných dešťů, což situaci v ulicích plných aut ještě více zkomplikuje. Vyjednávací týmy obou stran sice deklarují ochotu zasednout k jednacímu stolu, žádný konkrétní termín nových rozhovorů však dosud stanoven nebyl.
Představitelé britské vlády vyjádřili stávkujícím odborářům ostré napomenutí a vyzvali je, aby okamžitě ukončili akci, která si bere jako rukojmí miliony pracujících občanů. Podle vládních činitelů je modernizace pracovních procesů a zavedení flexibilnějšího pracovního týdne nezbytným krokem pro udržení ekonomické konkurenceschopnosti Londýna. Odbory RMT však trvají na tom, že nátlakové akce budou pokračovat i ve čtvrtek, pokud management podzemní dráhy nepředloží nový návrh, který by plně respektoval požadavky zaměstnanců. Londýn se tak musí připravit na minimálně dva dny plné dopravního utrpení a nejistoty.
