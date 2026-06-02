Londýnské metro stojí. Doprava kvůli stávce v metropoli kolabuje

Libor Novák

2. června 2026 13:09

Londýn
Londýn Foto: Pixabay

Londýnská podzemní doprava čelí masivnímu ochromení poté, co o půlnoci z pondělí na úterý vstoupila v platnost čtyřiadvacetihodinová stávka organizovaná odborovým svazem RMT. Velká část sítě metra je kvůli protestnímu levicovému hnutí zcela uzavřena nebo se potýká s obrovským zpožděním, což způsobuje chaos v ranní dopravní špičce. Cestující v hlavním městě musí od časného rána hledat alternativní trasy a potýkají se s rozsáhlými komplikacemi při cestách do práce i do škol. Dopravní podnik Transport for London (TfL) na svých oficiálních internetových stránkách varoval veřejnost, že stávkové hnutí zasáhne celý systém podzemní dráhy.

Krize v britské metropoli naplno propukla poté, co selhala poslední vyjednávání mezi vedením podzemní dráhy a zástupci odborového svazu železniční, námořní a transportní dopravy. Jádrem celého sporu je nesouhlas odborářů se zavedením nového čtyřdenního pracovního týdne, s nímž zaměstnanci zastupovaní svazem RMT zásadně nesouhlasí. Zatímco konkurenční svaz Aslef, který sdružuje strojvedoucí metra, nové pracovní podmínky a uspořádání směn bez problémů přijal, členové RMT zvolili radikální formu protestu. Odboráři navíc plánují v tomto týdnu protestní akci zopakovat, což hrozí dalším kompletním kolapsem dopravy.

Aktuální situace na jednotlivých linkách metra ukazuje obrovský rozsah dopravního ochromení po celém Londýně. Trasy Circle Line a Waterloo & City Line jsou kompletně mimo provoz a jejich fungování bylo pro dnešní den plně suspendováno. Linky District, Hammersmith & City, Northern a Victoria hlásí extrémní zpoždění a minimální frekvenci spojů. Částečnému přerušení provozu čelí také linky Bakerloo, Central, Metropolitan a Piccadilly, kde soupravy jezdí pouze v omezených úsecích. Jedinou výjimkou s plynulým provozem zůstává linka Jubilee Line, což přináší úlevu alespoň lidem cestujícím do finančního centra Canary Wharf.

Kromě samotného metra postihly vážné komplikace také ostře sledovanou linku Elizabeth Line, která zajišťuje spojení s mezinárodním letištěm Heathrow. V tomto případě však za zpožděním nestojí protestní akce odborářů, nýbrž nečekaná technická závada na výhybkách ve stanici Slough. Cestující směřující na letištní terminály čtyři a pět tak museli v ranních hodinách počítat s obrovskou časovou ztrátou. Ostatní nadzemní spoje v rámci sítě London Overground a bezpilotní vlaky DLR naštěstí fungují podle platných jízdních řádů a nevykazují žádné závažnější problémy.

Stávka vyvolala obrovskou vlnu hněvu a frustrace mezi tisíci dojíždějících Londýňanů, kteří své rozhořčení masivně sdílejí na sociálních sítích. Mnoho lidí si stěžuje na pozdní příchody do zaměstnání, zmeškané obchodní schůzky nebo komplikace při cestách na důležité středoškolské zkoušky A-Level. Situaci v ulicích komplikuje také deštivé počasí a naprostá beznaděj panuje mezi londýnskými taxikáři. Ti si stěžují, že automobilový provoz v centru města je kvůli kolapsu metra absolutně nezvladatelný, a někteří z nich dokonce sarkasticky navrhují, aby taxikáři vstoupili do stávky rovněž.

Na kritickou dopravní situaci musely okamžitě reagovat také největší londžínské zdravotnické instituce včetně významného trustu Barts Health NHS. Tento poskytovatel zdravotní péče, pod kterého spadá pět velkých nemocnic v čele s The Royal London Hospital a St Bartholomew’s, vyzval pacienty k maximální obezřetnosti. Vedení nemocnic ujistilo veřejnost, že všechna zdravotnická zařízení zůstávají otevřená a personál bude při kontrolách a schůzkách vůči zpožděným pacientům maximálně flexibilní. Lidé však byli požádáni, aby v případě uvíznutí v dopravě lékařské týmy předem telefonicky informovali.

Představitelé londýnského nočního života a pohostinství varují, že současné stávky zasadí sektoru další tvrdou ekonomickou ránu. Podniky v centru města jsou totiž existenčně závislé na administrativních pracovnících, turistech a návštěvnících, kteří se bez fungujícího metra do centra nedostanou. Výkonný ředitel Asociace nočního průmyslu Michael Kill upozornil, že pro mnoho nezávislých provozovatelů barů a restaurací je úbytek zákazníků v současné situaci neúnosný. Celé odvětví přitom již dlouhodobě čelí obrovskému tlaku kvůli rostoucím provozním nákladům, vyšším výdajům na zaměstnance a celkové krizi životních nákladů v zemi.

Vedení dopravního podniku TfL vyjádřilo nad pokračujícím protestním nátlakem odborů RMT hluboké zklamání, neboť dopady pocítí miliony nevinných cestujících. Odborový svaz naopak tvrdí, že ochrana pracovních podmínek zaměstnanců je pro ně absolutní prioritou a zavedení nového systému směn by znamenalo zhoršení kvality života dělníků. Na stanicích metra se tvoří dlouhé fronty u uzavřených vchodů, kde lidé studují informační cedule o výlukách, zatímco na autobusových zastávkách se mačkají davy lidí čekající na přeplněné červené dvoupatrové autobusy. Podle nezávislých anket je veřejné mínění v Londýně hluboce rozděleno mezi podporu práv zaměstnanců a absolutní odsouzení stávky.

Nejhorší situace panovala kolem desáté hodiny dopoledne na lince Central Line, kde byl provoz zcela přerušen mezi strategickými stanicemi Liverpool Street a White City. Na lince Bakerloo se zase vlaky úplně zastavily v severním úseku směrem na Harrow & Wealdstone, což odřízlo rozsáhlé obytné čtvrti od centra. Záchranné složky a koordinátoři dopravy se snaží situaci na klíčových dopravních uzlech, jako je nádraží Victoria, usměrňovat, avšak kapacita povrchové dopravy zdaleka nedostačuje. Cestující jsou proto představiteli města opakovaně vyzýváni, aby před jakoukoli cestou důsledně kontrolovali aktuální stav linek a raději volili chůzi.

Finanční ztráty spojené s jednodenním výpadkem podzemní dráhy se podle ekonomických expertů budou pohybovat v řádech milionů liber. Zaměstnavatelé v londýnském City byli nuceni v masové míře umožnit svým pracovníkům výkon práce z domova, což však není proveditelné u manuálních profesí či služeb. Odbory RMT navíc pohrozily, že pokud vedení London Underground neustoupí od svých plánů na restrukturalizaci pracovního týdne, jsou připraveny protesty eskalovat. Generální tajemník IMO Arsenio Dominguez na námořní konferenci v Řecku v souvislosti s globálními protesty připomněl, že bezpečnost a stabilita pracovníků musí být vždy na prvním místě.

Komplikace v britské metropoli navíc přicházejí v citlivém období na začátku června, kdy ve městě vrcholí turistická sezóna a tisíce zahraničních návštěvníků mají potíže s orientací v ochromeném městě. Mnoho turistů zůstalo uvězněno na železničních terminálech s velkými zavazadly, protože se nemohli přesunout do svých hotelů. Informační centra TfL posílila počty dobrovolníků na platformách, kteří se snaží zmateným lidem radit s alternativním spojením pomocí říčních přívozů či městských kol. Většina obyvatel se však shoduje, že současná frekvence stávek v dopravě začíná být pro běžný život ve městě neúnosná.

Pokud se situace během dnešního odpoledne nezmění, očekává se ještě dramatičtější situace během večerní dopravní špičky, kdy se budou lidé pokoušet dostat z centra zpět domů. Vedení města se obává, že přeplněnost autobusových linek a stanic nadzemní dráhy by mohla dosáhnout kritických hodnot, které by vyžadovaly zásah policie z bezpečnostních důvodů. Předpověď počasí navíc potvrzuje příchod dalších silných dešťů, což situaci v ulicích plných aut ještě více zkomplikuje. Vyjednávací týmy obou stran sice deklarují ochotu zasednout k jednacímu stolu, žádný konkrétní termín nových rozhovorů však dosud stanoven nebyl.

Představitelé britské vlády vyjádřili stávkujícím odborářům ostré napomenutí a vyzvali je, aby okamžitě ukončili akci, která si bere jako rukojmí miliony pracujících občanů. Podle vládních činitelů je modernizace pracovních procesů a zavedení flexibilnějšího pracovního týdne nezbytným krokem pro udržení ekonomické konkurenceschopnosti Londýna. Odbory RMT však trvají na tom, že nátlakové akce budou pokračovat i ve čtvrtek, pokud management podzemní dráhy nepředloží nový návrh, který by plně respektoval požadavky zaměstnanců. Londýn se tak musí připravit na minimálně dva dny plné dopravního utrpení a nejistoty.

před 18 minutami

Srbsko zůstane vazalem Moskvy. Odmítá zrušit bezvízový styk pro Rusy

Související

Princ Andrew

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

Více souvisejících

Velká Británie Londýn

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Aleksandr Vučič (srbský premiér)

Srbsko zůstane vazalem Moskvy. Odmítá zrušit bezvízový styk pro Rusy

Srbský prezident Aleksandar Vučić jednoznačně odmítl zprávy, podle kterých by Bělehrad mohl zrušit bezvízový styk pro občany Ruské federace. Srbský lídr tak znovu potvrdil blízké vztahy své země s Moskvou, které přetrvávají i přes pokračující válečný konflikt na Ukrajině. 

před 1 hodinou

Péter Magyar

Maďarsko přestane blokovat vstup Ukrajiny do EU

Maďarsko signalizovalo, že upustí od svého dlouhodobého odporu vůči snaze Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Tento krok by mohl umožnit, aby Ukrajina společně s Moldavskem zahájily formální přístupová jednání již v nadcházejících dnech. 

před 1 hodinou

Londýn

Londýnské metro stojí. Doprava kvůli stávce v metropoli kolabuje

Londýnská podzemní doprava čelí masivnímu ochromení poté, co o půlnoci z pondělí na úterý vstoupila v platnost čtyřiadvacetihodinová stávka organizovaná odborovým svazem RMT. Velká část sítě metra je kvůli protestnímu levicovému hnutí zcela uzavřena nebo se potýká s obrovským zpožděním, což způsobuje chaos v ranní dopravní špičce. Cestující v hlavním městě musí od časného rána hledat alternativní trasy a potýkají se s rozsáhlými komplikacemi při cestách do práce i do škol. Dopravní podnik Transport for London (TfL) na svých oficiálních internetových stránkách varoval veřejnost, že stávkové hnutí zasáhne celý systém podzemní dráhy.

před 2 hodinami

Mette Frederiksenová

Politická nejistotu v Dánsku končí. Frederiksenová stane v čele nové čtyřkoaliční vlády

Dánská premiérka Mette Frederiksenová stane v čele nové čtyřkoaliční vlády, čímž po dvou měsících skončilo období politické nejistoty, které zemi zasáhlo po březnových parlamentních volbách. Frederiksenová si tak vyjednala již třetí po sobě jdoucí mandát v čele dánského kabinetu. Tentokrát však povede levicově orientovanou menšinovou koalici složenou ze svých Sociálních demokratů, Sociálních liberálů, Zelené levice a středové strany Moderátoři. Oznámení o dosažení dohody přišlo po nejsložitějších rozhovorech v novodobé historii země, v nichž o místa v parlamentu úspěšně bojovalo hned dvanáct politických subjektů.

před 3 hodinami

Hormuzský průliv

Tři měsíce od uzavření Hormuzského průlivu: Drastické dopady na globální trhy se prohlubují

Světová námořní doprava čelí bezprecedentní paralýze, neboť strategicky klíčový Hormuzský průliv zůstává i po 94 dnech od svého uzavření fakticky zablokován. Na výroční mezinárodní výstavě lodní dopravy v Aténách se tato krizová situace stala hlavním tématem diskusí mezi nejvlivnějšími představiteli oboru. Ačkoli americký prezident Donald Trump opakovaně prohlašuje, že znovuotevření této vodní cesty je na spadnutí, a vládní úředníci poukazují na jednotlivá plavidla, kterým se daří prolomit blokádu, realita na místě zůstává kritická. Většina lodních společností totiž odmítá poslat svá plavidla do riskantního kanálu dříve, než Spojené státy a Írán dosáhnou trvalé mírové dohody.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Svět se musí připravit na návrat klimatického jevu El Niño, varuje WMO

Svět se musí bezodkladně připravit na blížící se návrat klimatického jevu El Niño, který s sebou přináší extrémní projevy počasí. Světová meteorologická organizace (WMO) oznámila, že existuje osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že se tento silný přírodní vzorec zformuje ještě před zářím letošního roku. Pravděpodobnost, že tento fenomén, který výrazně zvyšuje globální teploty a ovlivňuje intenzitu srážek, přetrvá až do listopadu, pak vědci odhadují na devadesát procent.

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump sprostě řval na Netanjahua

Americký prezident Donald Trump ostře vystoupil proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi kvůli eskalaci konfliktu v Libanonu. Podle informací od dvou amerických představitelů a dalšího zdroje webu Axios obeznámeného se situací byl pondělní telefonát plný vulgárních výrazů a emocí. Trump v něm Netanjahua označil za šíleného, obvinil ho z nevděku a rázně zablokoval izraelský plán na bombardování libanonské metropole Bejrútu.

před 5 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Izrael a Libanon souhlasily s omezením bojů, tvrdí Trump. Obě strany přitom dál válčí

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Hizballáh a Izrael dohodly na vzájemné deeskalaci a omezení bojových akcí. Tento krok podle všeho odvrátil hrozící izraelský úder na libanonskou metropoli Bejrút a také potenciální kolaps rozhovorů o příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Šéf Bílého domu ve svém příspěvku na sociálních sítích upřesnil, že osobně hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem i se zástupci Hizballáhu, přičemž obě strany konfliktu vyjádřily souhlas s úplným zastavením střelby.

před 6 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev. Nejméně deset mrtvých

Ruská armáda v brzkých ranních hodinách podnikla rozsáhlý a smrtonosný útok na ukrajinské hlavní město. Podle místních úřadů byly při tomto masivním úderu, který byl součástí širší ofenzívy proti cílům po celé Ukrajině, vážně poškozeny obytné domy. Noční agrese si vyžádala nejméně deset lidských životů, přičemž čtyři oběti jsou hlášeny z Kyjeva a dalších šest z centrálně položeného města Dnipro. Vedle toho ukrajinští představitelé evidují více než stovku zraněných obyvatel.

před 8 hodinami

včera

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem

Evropská unie má hrát klíčovou roli při zajišťování trvalého příměří mezi Íránem a Spojenými státy, které by se mělo zabývat také obavami ohledně jaderných ambicí Teheránu. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová během své cesty do Islámábádu, kde se setkala s pákistánským vedením. Podle jejího vyjádření může unie nabídnout konkrétní přínos pro dlouhodobou udržitelnost jakékoli budoucí dohody, a to od vlastních námořních operací až po těžce nabyté odborné znalosti v jaderné oblasti.

včera

V Česku se objevila dvě tornáda

Česko v neděli zasáhla dvě tornáda

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil oficiální vyhodnocení uplynulého dne, během kterého se na území České republiky vyskytla dvě potvrzená slabší tornáda. Ke vzniku těchto jevů včera přispěla zejména vyšší vlhkost v přízemní vrstvě atmosféry a především výraznější střih větru v hladině do jednoho kilometru, což vyjadřuje rozdíl v proudění vzduchu mezi zemí a touto výškou. Svou roli při vývoji situace sehrála pravděpodobně také vzájemná interakce s okolními bouřkami.

včera

Donald Trump

Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nebyly ze strany Íránu oficiálně informovány o přerušení diplomatických rozhovorů. Zároveň však naznačil, že nemá žádný problém na Teherán si počkat, dokud nepřistoupí na pro USA přijatelnou dohodu. Podle svých slov se domnívá, že se doposud mluvilo až příliš, a pokud nyní nastane období ticha, bude to pro celou situaci velmi dobré.

včera

sport

Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

včera

Ebola, ilustrační fotografie

Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa

Vědecké týmy a farmaceutické společnosti po celém světě aktuálně vyvíjejí tři nové očkovací látky, které mají pomoci zastavit šíření vzácného druhu eboly. Tento nebezpečný virus si již vyžádal téměř 250 lidských životů a vyvolává vážné obavy z globální zdravotní krize. Mezinárodní iniciativa pro vakcínu proti AIDS (IAVI), která pracuje na jedné z nadějných látek, otevřeně varovala, že současná epidemie hrozí přerůst v nejhorší vlnu nákazy v historii.

včera

Íránská delegace v Pákistánu

Írán zastavuje mírová jednání s USA

Teherán se rozhodl přerušit diplomatická jednání se Spojenými státy americkými na protest proti nejnovějším vojenským krokům Izraele na území Libanonu. Podle íránských státních médií představují tyto útoky přímé porušení dříve dohodnutého příměří. Oficiální činitelé potvrdili, že toto rozhodnutí zásadním způsobem narušilo dosavadní diplomatické úsilí a oddálilo naději na brzké diplomatické urovnání napjaté situace v regionu Blízkého východu.

včera

Předseda vlády Andrej Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

včera

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

včera

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

včera

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy