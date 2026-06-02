Maďarsko přestane blokovat vstup Ukrajiny do EU

Maďarsko signalizovalo, že upustí od svého dlouhodobého odporu vůči snaze Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Tento krok by mohl umožnit, aby Ukrajina společně s Moldavskem zahájily formální přístupová jednání již v nadcházejících dnech.
Podle diplomatických zdrojů webu Politico je otevření prvního vyjednávacího tematického bloku naplánováno na 15. června, kdy se v Lucemburku uskuteční mezivládní konference. Vzhledem k tomu, že Kyjev a Kišiněv podaly žádost o členství ve stejnou dobu, může se proces integrace Moldavska posunout kupředu pouze tehdy, pokud pokročí také ukrajinská strana.
Budapešť sice dříve pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána ostře vystupovala proti integraci Ukrajiny, nové maďarské vedení však v soukromí projevilo ochotu veto stáhnout. Stalo se tak po schůzce ukrajinských a maďarských expertů, kteří jednali o právech maďarské menšiny žijící na ukrajinském území.
Oficiální zástupci Maďarska nicméně pod podmínkou anonymity uvedli, že jednání stále probíhají, dohody dosud nebylo dosaženo a žádné definitivní rozhodnutí o otevření vyjednávacích bloků nepadlo.
Ukrajinská strana během schůzky poskytla záruky k vyřešení většiny obav, které byly původně sepsány v jedenáctibodovém plánu připraveném za Orbánovy vlády. Diplomaté upozorňují, že Kyjev nemůže okamžitě splnit úplně všechny maďarské požadavky, nicméně souhlas Budapešti podle nich není podmíněn schválením nové ukrajinské legislativy.
Rozhovory o členství nabraly na intenzitě poté, co nový maďarský premiér Péter Magyar odcestoval do Bruselu, kde s nejvyššími představiteli Evropské unie jednal o odblokování zmrazených unijních fondů ve výši 16,4 miliardy eur.
Velvyslanci členských zemí při Evropské unii by měli definitivně potvrdit své stanovisko k otevření prvního vyjednávacího bloku pro Ukrajinu a Moldavsko do konce tohoto týdne. Stane se tak poté, co ukrajinští představitelé představí své plány na vnitřní reformy a na řešení otázek spojených s národnostními menšinami.
Následně by unijní státy měly celý proces oficiálně schválit na červnové mezivládní konferenci. K otevření vyjednávacích kapitol je zapotřebí jednomyslný souhlas všech 27 členských zemí, přičemž kterýkoli stát může proces v jakékoli fázi zablokovat.
