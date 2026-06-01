Česko v neděli zasáhla dvě tornáda

Libor Novák

1. června 2026 20:50

V Česku se objevila dvě tornáda
V Česku se objevila dvě tornáda Foto: ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil oficiální vyhodnocení uplynulého dne, během kterého se na území České republiky vyskytla dvě potvrzená slabší tornáda. Ke vzniku těchto jevů včera přispěla zejména vyšší vlhkost v přízemní vrstvě atmosféry a především výraznější střih větru v hladině do jednoho kilometru, což vyjadřuje rozdíl v proudění vzduchu mezi zemí a touto výškou. Svou roli při vývoji situace sehrála pravděpodobně také vzájemná interakce s okolními bouřkami.

První tornádo meteorologové zaznamenali krátce po 15:00 jihovýchodně od obce Netolice, konkrétně v oblasti obcí Chvalovice, Babice a Strýčice. V této lokalitě se sice nachází řada materiálních škod, nicméně bez rozsáhlejšího terénního průzkumu, ideálně s využitím dronu, nelze stoprocentně určit, které z nich má na svědomí přímo tornádo. Případ se přesto považuje za prokázaný, jelikož se objevilo jedno věrohodné svědectví, které výskyt rotujícího víru potvrdilo, byť jeho přesná intenzita nebyla specifikována.

Druhé, velmi slabé tornádo se objevilo v téměř identickém čase, těsně před 15:00, v obci Záluží u Týna nad Vltavou. Tento případ je podložen nejen svědectvím, ale také přímým záběrem z domovní bezpečnostní kamery svědka, který navíc poskytl detailní popis škod jednoznačně ukazujících na přítomnost tornáda.

Oblastí tehdy procházela slabší bouřka, přičemž na radarových snímcích byl identifikován jasný znak hákového echa, což dokazuje přítomnost rotující mezocyklóny supercely. Obě situace monitoroval také mobilní radar společnosti Meteopress, čímž dodal další cenná data pro následnou analýzu.

Meteorologové z ČHMÚ vyjádřili velké poděkování veřejnosti a amatérským lovcům bouří za poskytnutá svědectví a materiály, které byly pro vyhodnocení situace klíčové. Ústav zároveň upozornil, že slabší tornáda nejsou v našich podmínkách ničím novým a vyskytují se relativně běžně v počtu jednotek až vyšších jednotkách případů ročně. 

Tornádo je silně rotující vír, který se během bouře spouští ze základny oblaku a v průběhu své existence se alespoň jednou dotkne zemského povrchu. Naprostá většina silných tornád je vázána na specifický a velmi nebezpečný typ bouře – takzvanou supercelu.

Základním předpokladem je silná nestabilita atmosféry, kdy teplý a vlhký vzduch u země prudce stoupá vzhůru, zatímco nahoře se nachází vzduch studený. Aby vznikla supercela, je potřeba takzvaný střih větru. To znamená, že s rostoucí výškou se prudce mění rychlost a směr větru (například u země fouká slabý jižní vítr, ale ve výšce několika kilometrů silný západní).

Tento rozdíl proudění uvede vzduch do horizontální rotace – vznikne jakýsi neviditelný rotující válec ležící na boku. Silný stoupavý proud bouře pak tento rotující válec nasaje a překlopí ho do vertikální (svislé) polohy. Tím se celý stoupavý proud bouře roztočí a vzniká mezocyklóna.

Samotná rotace vysoko v mraku k vytvoření tornáda nestačí, vír se musí dostat dolů k zemi. Zde přichází na řadu sestupný proud bouře, který s sebou přináší chladný vzduch a srážky. Tento studený vzduch začne obtékat rotující stoupavý proud.

Když se tento chladnější vzduch dostane pod rotující základnu bouře, začne se stahovat do jejího středu. Podobně jako když krasobruslař při piruetě přitáhne ruce k tělu a tím se extrémně zrychlí jeho rotace (zákon zachování momentu hybnosti), tak i stahování vzduchu do užšího prostoru pod bouří dramaticky zrychlí rotaci těsně nad zemí.

Jakmile rotace u země dosáhne kritické rychlosti, vzniká v jejím centru prudký pokles tlaku vzduchu. Tento nízký tlak funguje jako obří vysavač. Nízký tlak způsobí, že se vlhkost v rotujícím vzduchu začne okamžitě srážet (kondenzovat), což vytvoří charakteristický kondenzační chobot (nálevku), který se spouští z mraku dolů.

Tornádo je v této fázi plně vyvinuté. Na zemi začíná páchá škody a vír se stává viditelným nejen kvůli zkondenzované vodní páře, ale také kvůli prachu, troskám a předmětům, které nasává ze zemského povrchu.

Tornádo zaniká ve chvíli, kdy se naruší přísun teplého a vlhkého vzduchu, který ho pohání. To se nejčastěji stane tehdy, když chladný sestupný proud z bouře vír zcela obklopí a odřízne ho od zdroje energie. Tornádo se začne zužovat, deformovat (připomíná provaz) a nakonec se nad zemí úplně rozpadne.

před 3 hodinami

Počasí bude do pátku nestálé. Slunečné dny bude střídat déšť a bouřky

Související

Více souvisejících

Počasí Tornádo

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump sprostě řval na Netanjahua

Americký prezident Donald Trump ostře vystoupil proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi kvůli eskalaci konfliktu v Libanonu. Podle informací od dvou amerických představitelů a dalšího zdroje webu Axios obeznámeného se situací byl pondělní telefonát plný vulgárních výrazů a emocí. Trump v něm Netanjahua označil za šíleného, obvinil ho z nevděku a rázně zablokoval izraelský plán na bombardování libanonské metropole Bejrútu.

před 1 hodinou

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Izrael a Libanon souhlasily s omezením bojů, tvrdí Trump. Obě strany přitom dál válčí

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Hizballáh a Izrael dohodly na vzájemné deeskalaci a omezení bojových akcí. Tento krok podle všeho odvrátil hrozící izraelský úder na libanonskou metropoli Bejrút a také potenciální kolaps rozhovorů o příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Šéf Bílého domu ve svém příspěvku na sociálních sítích upřesnil, že osobně hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem i se zástupci Hizballáhu, přičemž obě strany konfliktu vyjádřily souhlas s úplným zastavením střelby.

před 2 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev. Nejméně deset mrtvých

Ruská armáda v brzkých ranních hodinách podnikla rozsáhlý a smrtonosný útok na ukrajinské hlavní město. Podle místních úřadů byly při tomto masivním úderu, který byl součástí širší ofenzívy proti cílům po celé Ukrajině, vážně poškozeny obytné domy. Noční agrese si vyžádala nejméně deset lidských životů, přičemž čtyři oběti jsou hlášeny z Kyjeva a dalších šest z centrálně položeného města Dnipro. Vedle toho ukrajinští představitelé evidují více než stovku zraněných obyvatel.

před 3 hodinami

včera

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem

Evropská unie má hrát klíčovou roli při zajišťování trvalého příměří mezi Íránem a Spojenými státy, které by se mělo zabývat také obavami ohledně jaderných ambicí Teheránu. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová během své cesty do Islámábádu, kde se setkala s pákistánským vedením. Podle jejího vyjádření může unie nabídnout konkrétní přínos pro dlouhodobou udržitelnost jakékoli budoucí dohody, a to od vlastních námořních operací až po těžce nabyté odborné znalosti v jaderné oblasti.

včera

V Česku se objevila dvě tornáda

Česko v neděli zasáhla dvě tornáda

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil oficiální vyhodnocení uplynulého dne, během kterého se na území České republiky vyskytla dvě potvrzená slabší tornáda. Ke vzniku těchto jevů včera přispěla zejména vyšší vlhkost v přízemní vrstvě atmosféry a především výraznější střih větru v hladině do jednoho kilometru, což vyjadřuje rozdíl v proudění vzduchu mezi zemí a touto výškou. Svou roli při vývoji situace sehrála pravděpodobně také vzájemná interakce s okolními bouřkami.

včera

Donald Trump

Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nebyly ze strany Íránu oficiálně informovány o přerušení diplomatických rozhovorů. Zároveň však naznačil, že nemá žádný problém na Teherán si počkat, dokud nepřistoupí na pro USA přijatelnou dohodu. Podle svých slov se domnívá, že se doposud mluvilo až příliš, a pokud nyní nastane období ticha, bude to pro celou situaci velmi dobré.

včera

sport

Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

včera

Ebola, ilustrační fotografie

Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa

Vědecké týmy a farmaceutické společnosti po celém světě aktuálně vyvíjejí tři nové očkovací látky, které mají pomoci zastavit šíření vzácného druhu eboly. Tento nebezpečný virus si již vyžádal téměř 250 lidských životů a vyvolává vážné obavy z globální zdravotní krize. Mezinárodní iniciativa pro vakcínu proti AIDS (IAVI), která pracuje na jedné z nadějných látek, otevřeně varovala, že současná epidemie hrozí přerůst v nejhorší vlnu nákazy v historii.

včera

Íránská delegace v Pákistánu

Írán zastavuje mírová jednání s USA

Teherán se rozhodl přerušit diplomatická jednání se Spojenými státy americkými na protest proti nejnovějším vojenským krokům Izraele na území Libanonu. Podle íránských státních médií představují tyto útoky přímé porušení dříve dohodnutého příměří. Oficiální činitelé potvrdili, že toto rozhodnutí zásadním způsobem narušilo dosavadní diplomatické úsilí a oddálilo naději na brzké diplomatické urovnání napjaté situace v regionu Blízkého východu.

včera

Předseda vlády Andrej Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

včera

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

včera

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

včera

včera

včera

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

včera

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy