EU zvažuje, že zbaví nároku na ochranu ukrajinské muže v odvodovém věku

Libor Novák

1. června 2026 11:54

Ukrajina, ilustrační foto Foto: Pixabay

Evropská unie zvažuje, že by v případě budoucího prodloužení programu dočasné ochrany z tohoto režimu vyjmula ukrajinské muže v branném věku. Tento ochranný rámec v současnosti poskytuje útočiště více než čtyřem milionům lidí, kteří uprchli před ruskou invazí.

Návrh se objevil během diskusí o budoucnosti směrnice o dočasné ochraně (TPD), která Ukrajincům umožňuje žít a pracovat napříč Evropou, aniž by museli procházet národními azylovými systémy. Systém, který byl aktivován po plnohodnotné ruské invazi v roce 2022, běží po loňském schválení prodloužení do března roku 2027.

Podle interního dokumentu Rady EU, do kterého měl server Euractiv možnost nahlédnout, patří mezi projednávané varianty prodloužení dočasné ochrany se zúžením jejího rozsahu. To by mohlo zahrnovat právě vyloučení mužů v odvodovém věku nebo osob, které z Ukrajiny neodcestovaly legálním způsobem. Jakékoli takové omezení by se však vztahovalo pouze na nové žadatele o tento status.

Evropské země nyní zkoumají možnost posunout platnost tohoto nouzového režimu již do šestého roku. Evropská komise sice v loňském roce vyzvala unijní státy, aby se připravily na postupné ukončení programu a přijaly doporučení pro koordinovaný přechod k dlouhodobějším právním statusům, dosavadní pokrok je však velmi nerovnoměrný.

Některé národní vlády vyjádřily obavy ze skutečnosti, že rostoucí podíl nově příchozích tvoří právě muži v odvodovém věku. Několik zemí proto argumentuje tím, že by se pravidla měla upravit i v zájmu samotné Ukrajiny, a to jak z důvodu podpory jejího obranného úsilí proti Rusku, tak s ohledem na budoucí poválečnou obnovu. Ukrajina se potýká s narůstajícím nedostatkem lidské síly a problémy s rváči v době, kdy válka vstupuje do svého pátého roku. Kyjev již v roce 2024 snížil věkovou hranici pro mobilizaci z 27 na 25 let a zavedl opatření ke zlepšení náboru a vojenské evidence.

Budoucností tohoto rámce se budou na svém blížícím se zasedání zabývat ministři vnitra na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci, kde by měli poskytnout politické vodítko pro další kroky. Jakékoli budoucí prodloužení nebo revizi pravidel by musela formálně navrhnout Evropská komise, jejíž mluvčí uvedl, že diskuse s vládami členských států v této věci stále pokračují.

K březnu roku 2026 využívalo dočasnou ochranu v EU celkem 4,33 milionu Ukrajinců. Největší počet z nich hostilo Německo (1,27 milionu), následované Polskem (961 405) a Českou republikou (379 820). Z celkového počtu uprchlíků s tímto statusem tvořily ženy 43,3 procenta, děti 30,1 procenta a dospělí muži 26,6 procenta.

Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily. 

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Příměstské vlakové linky v Praze čeká zásadní změna. Kvůli rekonstrukci nádraží

Cestující ve vlakové dopravě v Praze se od zítra musí připravit na zásadní omezení provozu. Některé linky na nějaký čas úplně zmizí z rekonstruovaného Masarykova nádraží v centru města. Náhradní doprava se zavádět nebude, uvedly České dráhy v tiskové zprávě. 

