EU zvažuje, že zbaví nároku na ochranu ukrajinské muže v odvodovém věku

Evropská unie zvažuje, že by v případě budoucího prodloužení programu dočasné ochrany z tohoto režimu vyjmula ukrajinské muže v branném věku. Tento ochranný rámec v současnosti poskytuje útočiště více než čtyřem milionům lidí, kteří uprchli před ruskou invazí.
Návrh se objevil během diskusí o budoucnosti směrnice o dočasné ochraně (TPD), která Ukrajincům umožňuje žít a pracovat napříč Evropou, aniž by museli procházet národními azylovými systémy. Systém, který byl aktivován po plnohodnotné ruské invazi v roce 2022, běží po loňském schválení prodloužení do března roku 2027.
Podle interního dokumentu Rady EU, do kterého měl server Euractiv možnost nahlédnout, patří mezi projednávané varianty prodloužení dočasné ochrany se zúžením jejího rozsahu. To by mohlo zahrnovat právě vyloučení mužů v odvodovém věku nebo osob, které z Ukrajiny neodcestovaly legálním způsobem. Jakékoli takové omezení by se však vztahovalo pouze na nové žadatele o tento status.
Evropské země nyní zkoumají možnost posunout platnost tohoto nouzového režimu již do šestého roku. Evropská komise sice v loňském roce vyzvala unijní státy, aby se připravily na postupné ukončení programu a přijaly doporučení pro koordinovaný přechod k dlouhodobějším právním statusům, dosavadní pokrok je však velmi nerovnoměrný.
Některé národní vlády vyjádřily obavy ze skutečnosti, že rostoucí podíl nově příchozích tvoří právě muži v odvodovém věku. Několik zemí proto argumentuje tím, že by se pravidla měla upravit i v zájmu samotné Ukrajiny, a to jak z důvodu podpory jejího obranného úsilí proti Rusku, tak s ohledem na budoucí poválečnou obnovu. Ukrajina se potýká s narůstajícím nedostatkem lidské síly a problémy s rváči v době, kdy válka vstupuje do svého pátého roku. Kyjev již v roce 2024 snížil věkovou hranici pro mobilizaci z 27 na 25 let a zavedl opatření ke zlepšení náboru a vojenské evidence.
Budoucností tohoto rámce se budou na svém blížícím se zasedání zabývat ministři vnitra na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci, kde by měli poskytnout politické vodítko pro další kroky. Jakékoli budoucí prodloužení nebo revizi pravidel by musela formálně navrhnout Evropská komise, jejíž mluvčí uvedl, že diskuse s vládami členských států v této věci stále pokračují.
K březnu roku 2026 využívalo dočasnou ochranu v EU celkem 4,33 milionu Ukrajinců. Největší počet z nich hostilo Německo (1,27 milionu), následované Polskem (961 405) a Českou republikou (379 820). Z celkového počtu uprchlíků s tímto statusem tvořily ženy 43,3 procenta, děti 30,1 procenta a dospělí muži 26,6 procenta.
Související
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, tvrdí ruský vůdce Putin
Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Írán od začátku války zasáhl víc vojenských objektů, než USA dosud přiznávaly
před 1 hodinou
EU zvažuje, že zbaví nároku na ochranu ukrajinské muže v odvodovém věku
před 2 hodinami
Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel
před 3 hodinami
Zelenskyj: Ukrajina naléhavě potřebuje protiraketové střely z USA
před 4 hodinami
Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN
před 4 hodinami
USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra
před 6 hodinami
Výhled počasí na první letní víkend. Tropické teploty se nečekají
včera
Buckinghamský palác měl emaily dokazující prohřešky bývalého prince Andrewa
včera
Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil
včera
Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky
včera
Soud rozhodoval o dalším cizinci. Policie ho viní z účasti na útoku v Pardubicích
včera
Na jihu Čech havaroval autobus s cizinci. Zraněných je přes deset lidí
včera
Policie má Útvar svaté Zdislavy. Církev ocenila práci kriminalistů z České Lípy
včera
Babiš přiznal, že Česko asi nedá dvě procenta na obranu. Spoléhá na Trumpa
včera
Rakušané potrestali mladíka, který chtěl útočit na koncertech Taylor Swift
včera
Je to alarmující. Tolik případů eboly za krátký čas ještě nebylo, tvrdí experti
včera
Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové
včera
Benešova vila je nově v rukou Husitského muzea. Naplnila se závěť jeho manželky
včera
Tragické napadení mezi sousedy v Havířově. Žena útok nepřežila
včera
Příměstské vlakové linky v Praze čeká zásadní změna. Kvůli rekonstrukci nádraží
Cestující ve vlakové dopravě v Praze se od zítra musí připravit na zásadní omezení provozu. Některé linky na nějaký čas úplně zmizí z rekonstruovaného Masarykova nádraží v centru města. Náhradní doprava se zavádět nebude, uvedly České dráhy v tiskové zprávě.
Zdroj: Jan Hrabě