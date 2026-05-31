Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. května 2026 12:17

Bouřka, ilustrační fotografie.
Bouřka, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Česku se ani v neděli nevyhnou bouřky. Potvrzuje to dnešní aktualizovaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která zvyšuje stupeň nebezpečí bouřek během odpoledne a večera. Meteorologové nadále varují i před požáry. 

Bouřky, které mohou být i velmi silné, se vyskytnou v neděli odpoledne a večer a budou je doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 90 kilometrů za hodinu, přívalový déšť s úhrny kolem 40 milimetrů a také kroupy, výjimečně s velikostí nad dva centimetry. 

Nejpravděpodobnější jsou bouřky v západních a jižních Čechách, západní polovině středních Čech, v Praze, v západní polovině Vysočiny a na Znojemsku. Na severozápadě Čech mohou ojediněle udeřit i v pozdějších večerních hodinách.

"Bouřky budou zpočátku spíše izolovanější, během odpoledne ale čekáme jejich formování v rozsáhlejší bouřkový systém, který může produkovat i plošně výraznější škody. Výraznější škody mohou působit i bouřky, které dorazí během odpoledne z Bavorska na JZ Čech," uvedli meteorologové. 

V platnosti ještě zůstává výstraha před požáry. Zvýšené je riziko ve středních a severozápadních Čechách. "Očekávané srážky na počátku příštího týdne riziko požárů sníží pod nebezpečnou úroveň," dodali odborníci. 

před 4 hodinami

Nedělní bouřky mohou být ještě silnější, upozornili meteorologové

Související

Více souvisejících

Počasí Bouřky Požáry ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 30 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

Princ Andrew

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

včera

Senát ČR

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

včera

včera

Česká televize

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 

včera

včera

včera

včera

včera

Bouřka, ilustrační fotografie.

Počasí bude místy bouřlivé. Zesílí vítr, hrozí i krupobití

Počasí v Česku bylo v uplynulých dnech na konec května velmi teplé a zároveň se na řadě míst obešlo zcela beze srážek. Dnes může místy pršet i intenzivně, protože meteorologové očekávají bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Kellnerovi se na Aljašce soudí kvůli smrti miliardáře

Na americké Aljašce začal soud v případu tragické smrti miliardáře Petra Kellnera, který zemřel před více než pěti lety při havárii helikoptéry během takzvaného heliskiingu. Pozůstalí žalují společnost, která celý dobrodružný výlet zajišťovala. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy