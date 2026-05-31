Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové

Česku se ani v neděli nevyhnou bouřky. Potvrzuje to dnešní aktualizovaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která zvyšuje stupeň nebezpečí bouřek během odpoledne a večera. Meteorologové nadále varují i před požáry.
Bouřky, které mohou být i velmi silné, se vyskytnou v neděli odpoledne a večer a budou je doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 90 kilometrů za hodinu, přívalový déšť s úhrny kolem 40 milimetrů a také kroupy, výjimečně s velikostí nad dva centimetry.
Nejpravděpodobnější jsou bouřky v západních a jižních Čechách, západní polovině středních Čech, v Praze, v západní polovině Vysočiny a na Znojemsku. Na severozápadě Čech mohou ojediněle udeřit i v pozdějších večerních hodinách.
"Bouřky budou zpočátku spíše izolovanější, během odpoledne ale čekáme jejich formování v rozsáhlejší bouřkový systém, který může produkovat i plošně výraznější škody. Výraznější škody mohou působit i bouřky, které dorazí během odpoledne z Bavorska na JZ Čech," uvedli meteorologové.
V platnosti ještě zůstává výstraha před požáry. Zvýšené je riziko ve středních a severozápadních Čechách. "Očekávané srážky na počátku příštího týdne riziko požárů sníží pod nebezpečnou úroveň," dodali odborníci.
