Policie stále vyšetřuje požár v Pardubicích. Zadržela dalšího cizince

Policie zadržela další osobu podezřelou v případu březnového teroristického útoku v Pardubicích. Jde o zahraničního občana, kriminalisté s ním provádějí standardní procesní úkony.
"Dnes jsme zadrželi další osobu cizí státní příslušnosti v souvislosti s tímto případem," uvedla Policie ČR ve středu na sociální síti X a poukázala na březnový žhářský útok v Pardubicích.
Kriminalisté Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) zahájili trestní stíhání zadržené osoby pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. S osobou jsou prováděny standardní procesní úkony.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil krátce po události.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila uvolnění finančních prostředků ve výši 16,4 miliardy eur pro Maďarsko. Toto rozhodnutí padlo po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Obě strany se sešly, aby podepsaly politickou dohodu týkající se unijních peněz, které byly dříve zmrazeny kvůli obavám z porušování principů právního státu a korupčních rizik spojených s předchozí vládní garniturou.
