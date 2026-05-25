Horké počasí v Česku si žádá rovnou dvě souběžně platná varování. Meteorologové v pondělní výstraze upozorňují na nebezpečí požárů i vysoké teploty. V úterý může být ojediněle až 33 °C, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 °C, nejčastěji do 32 °C, ojediněle až 33 °C. Na jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 °C také ve středu," uvedli meteorologové v pondělí na facebooku.
Podle výstrahy hrozí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách, nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště pak v zaparkovaných automobilech.
"Vzhledem k déletrvajícímu suchému a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, a to až do odvolání," sdělil hydrometeorologický ústav.
Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem či používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Doporučuje se také řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány, a dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Související
Tropické počasí přidělává starosti. Meteorologové opět varují před požáry
Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude
před 52 minutami
Tropické počasí ještě zesílí, nejvíce potrápí jižní Moravu. Platí výstraha
před 1 hodinou
Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes
před 2 hodinami
Tropické počasí přidělává starosti. Meteorologové opět varují před požáry
před 3 hodinami
Bude dobrá a lepší než Obamova, řekl Trump o případné dohodě s Íránem
před 5 hodinami
Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí
včera
Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce
včera
Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?
včera
Dohoda s Íránem dnes nebude. Podle Teheránu za to mohou USA
včera
Po Američanech se začínají bát z možného nepostupu i Švédové. Němci naopak stále živí naději
včera
„Oto, zabal to.“ Prahou prošly tisíce demonstrantů, žádají konec Klempíře
včera
USA v Íránu naráží na zásadní překážku: Mírovou dohodu musí schválit Modžtaba Chámeneí
včera
Trump opouští partnery a mění americké priority. Z Tchaj-wanu dělá druhou Ukrajinu
včera
Macinka vystoupil v novém studiu u Moravce. Úvahy o odvolání Klempíře rázně odmítl
včera
OBRAZEM: Hejtman označil sudetské Němce za krajany. Nepožadujeme navrácení majetků, zaznělo na sjezdu
včera
S Íránem jsme dosáhli významného pokroku, zní z USA. Teherán nadšení mírní
včera
Putin odpálil raketu schopnou nést jadernou hlavici. NATO poslalo stíhačky do vzduchu
včera
Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útok
včera
Počasí bude nadále tropické, objeví se ale saharský prach
23. května 2026 22:46
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková
V pražském Fóru Karlín se dnes večer uskutečnil finálový galavečer 17. ročníku prestižní soutěže krásy Miss Czech Republic 2026. O hlavní korunku a možnost reprezentovat Českou republiku na světových soutěžích bojovala finálová desítka dívek, do které se probojovaly Aneta Vizinová, Sandra Chalupníková, Dominique Alagia, Markéta Králová, Eliška Kramná, Barbara Plintová, Laura Anna Glozarová, Lucie Pisková, Hana Dědková a Eliška Kukačová. Slavnostním programem plným napětí provázely moderátorka Daniela Brzobohatá a úřadující miss Justýna Zedníková.
Zdroj: Libor Novák