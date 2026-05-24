Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útok

Ukrajinská metropole Kyjev se v noci na neděli stala terčem rozsáhlého vzdušného útoku, před kterým již dříve varovaly americké i ukrajinské úřady. Podle starosty Vitalije Klička si noční ostřelování vyžádalo nejméně jednoho mrtvého a více než dvacet zraněných. Zasaženy byly různé objekty po celém městě včetně obytných domů, studentské koleje, autoservisu a nákupního centra. Vojenská administrativa hlavního města potvrdila, že šlo o masivní balistický úder, a vyzvala obyvatele k setrvání v krytech.
Před samotným útokem vydalo ukrajinské letectvo varování před možným odpálením ruské balistické rakety středního doletu Orešnik. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ukrajinské tajné služby obdržely informace o přípravě tohoto úderu od amerických a evropských partnerů. Spojené státy rovněž varovaly, že k napadení může dojít kdykoliv. Zelenskyj v této souvislosti apeloval na mezinárodní společenství, aby vyvinulo preventivní tlak na Moskvu a zabránilo dalšímu rozšiřování konfliktu.
Podle aktuálních informací z nedělního rána stoupl počet zraněných v Kyjevě na jednadvacet lidí, mezi nimiž je i patnáctiletý chlapec. Tři lidé jsou navíc ve vážném stavu. Mnoho obyvatel města strávilo noc v prostorách metra, kde se ukrývali před explozemi. Svědci popisovali situaci jako děsivou a volali po rozhodnějším přístupu ze strany Severoatlantické aliance a dalších mezinárodních partnerů, kteří by měli agresora potrestat.
Tato masivní vzdušná operace následovala poté, co ruský prezident Vladimir Putin nařídil odvetu za předchozí ukrajinský útok. Putin obvinil Ukrajinu z teroristického činu kvůli pátečnímu náletu dronů na studentskou kolej v okupovaném městě Starobelsk v Luhanské oblasti. Podle ruského ministerstva pro mimořádné situace, na které se odvolala agentura TASS, vzrostl počet dětských obětí tohoto útoku na osmnáct. Ruská strana zároveň uvedla, že pod troskami budovy mohou být stále uvězněni další tři lidé.
Ukrajinská armáda však tvrzení ruského prezidenta odmítla a označila zprávy tamních médií za manipulativní. Představitelé ukrajinských ozbrojených sil zopakovali, že jejich údery míří výhradně na vojenskou infrastrukturu a objekty využívané k armádním účelům. Podle Kyjeva bylo v pátek brzy ráno ve Starobelsku zasaženo jedno z ústředí elitní ruské jednotky Rubikon. Toto centrum se od svého založení v roce 2024 podílí na vývoji pokročilých dronových technologií a zaměřování cílů.
Kyjev v posledních týdnech zintenzivnil útoky bezpilotními letouny s delším doletem na ruské vojenské pozice. Během tohoto týdne ukrajinská strana deklarovala úspěšné zásahy dvou významných armádních objektů na okupovaných územích. Jeden z těchto úderů podle velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů zasáhl ve středu v noci výcvikový tábor ruských operátorů dronů v okupovaném městě Snižne. Při tomto útoku mělo zahynout nejméně šedesát pět kadetů a jeden instruktor.
Zásah v okupační zóně v městečku Snižne podle ukrajinských zdrojů směřoval na rozsáhlý komplex, který sloužil jako skladiště dronů a výbušnin a zároveň jako velitelské stanoviště. Záběry zveřejněné na sociálních sítích potvrdily požár budovy ve zmiňované lokalitě. Další série ukrajinských útoků pak ve čtvrtek podle vyjádření prezidenta Zelenského zasáhla sídlo ruské bezpečnostní služby a systém protivzdušné obrany v Chersonské oblasti. Tento incident si měl vyžádat téměř sto mrtvých a zraněných Rusů.
Ukrajina si v průběhu konfliktu vybudovala vlastní arzenál bezpilotních letounů středního a dlouhého doletu. Tyto stroje jsou schopné provádět hluboké údery na ruskou vojenskou a energetickou infrastrukturu daleko za frontovou linií. Prezident Zelenskyj v sobotu oznámil, že se ukrajinským bezpečnostním složkám podařilo zasáhnout jeden z důležitých podniků ruského vojensko-průmyslového komplexu, který se nachází přibližně 1700 kilometrů hluboko ve vnitrozemí Ruské federace.
Cílem tohoto dálkového útoku byl chemický závod v Permském kraji, který dodává širokou škálu produktů pro potřeby ruské armády. Ukrajinský prezident v této souvislosti zveřejnil videozáznam, který zachycuje stoupající kouř zasaženého průmyslového areálu. Zprávy o takto vysokých počtech obětí po ukrajinských útocích v hloubi kontrolovaného území jsou neobvyklé a informace o ztrátách nebylo možné nezávisle ověřit z dalších zdrojů.
