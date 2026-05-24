Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útok

Libor Novák

24. května 2026 8:35

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Ukrajinská metropole Kyjev se v noci na neděli stala terčem rozsáhlého vzdušného útoku, před kterým již dříve varovaly americké i ukrajinské úřady. Podle starosty Vitalije Klička si noční ostřelování vyžádalo nejméně jednoho mrtvého a více než dvacet zraněných. Zasaženy byly různé objekty po celém městě včetně obytných domů, studentské koleje, autoservisu a nákupního centra. Vojenská administrativa hlavního města potvrdila, že šlo o masivní balistický úder, a vyzvala obyvatele k setrvání v krytech.

Před samotným útokem vydalo ukrajinské letectvo varování před možným odpálením ruské balistické rakety středního doletu Orešnik. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ukrajinské tajné služby obdržely informace o přípravě tohoto úderu od amerických a evropských partnerů. Spojené státy rovněž varovaly, že k napadení může dojít kdykoliv. Zelenskyj v této souvislosti apeloval na mezinárodní společenství, aby vyvinulo preventivní tlak na Moskvu a zabránilo dalšímu rozšiřování konfliktu.

Podle aktuálních informací z nedělního rána stoupl počet zraněných v Kyjevě na jednadvacet lidí, mezi nimiž je i patnáctiletý chlapec. Tři lidé jsou navíc ve vážném stavu. Mnoho obyvatel města strávilo noc v prostorách metra, kde se ukrývali před explozemi. Svědci popisovali situaci jako děsivou a volali po rozhodnějším přístupu ze strany Severoatlantické aliance a dalších mezinárodních partnerů, kteří by měli agresora potrestat.

Tato masivní vzdušná operace následovala poté, co ruský prezident Vladimir Putin nařídil odvetu za předchozí ukrajinský útok. Putin obvinil Ukrajinu z teroristického činu kvůli pátečnímu náletu dronů na studentskou kolej v okupovaném městě Starobelsk v Luhanské oblasti. Podle ruského ministerstva pro mimořádné situace, na které se odvolala agentura TASS, vzrostl počet dětských obětí tohoto útoku na osmnáct. Ruská strana zároveň uvedla, že pod troskami budovy mohou být stále uvězněni další tři lidé.

Ukrajinská armáda však tvrzení ruského prezidenta odmítla a označila zprávy tamních médií za manipulativní. Představitelé ukrajinských ozbrojených sil zopakovali, že jejich údery míří výhradně na vojenskou infrastrukturu a objekty využívané k armádním účelům. Podle Kyjeva bylo v pátek brzy ráno ve Starobelsku zasaženo jedno z ústředí elitní ruské jednotky Rubikon. Toto centrum se od svého založení v roce 2024 podílí na vývoji pokročilých dronových technologií a zaměřování cílů.

Kyjev v posledních týdnech zintenzivnil útoky bezpilotními letouny s delším doletem na ruské vojenské pozice. Během tohoto týdne ukrajinská strana deklarovala úspěšné zásahy dvou významných armádních objektů na okupovaných územích. Jeden z těchto úderů podle velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů zasáhl ve středu v noci výcvikový tábor ruských operátorů dronů v okupovaném městě Snižne. Při tomto útoku mělo zahynout nejméně šedesát pět kadetů a jeden instruktor.

Zásah v okupační zóně v městečku Snižne podle ukrajinských zdrojů směřoval na rozsáhlý komplex, který sloužil jako skladiště dronů a výbušnin a zároveň jako velitelské stanoviště. Záběry zveřejněné na sociálních sítích potvrdily požár budovy ve zmiňované lokalitě. Další série ukrajinských útoků pak ve čtvrtek podle vyjádření prezidenta Zelenského zasáhla sídlo ruské bezpečnostní služby a systém protivzdušné obrany v Chersonské oblasti. Tento incident si měl vyžádat téměř sto mrtvých a zraněných Rusů.

Ukrajina si v průběhu konfliktu vybudovala vlastní arzenál bezpilotních letounů středního a dlouhého doletu. Tyto stroje jsou schopné provádět hluboké údery na ruskou vojenskou a energetickou infrastrukturu daleko za frontovou linií. Prezident Zelenskyj v sobotu oznámil, že se ukrajinským bezpečnostním složkám podařilo zasáhnout jeden z důležitých podniků ruského vojensko-průmyslového komplexu, který se nachází přibližně 1700 kilometrů hluboko ve vnitrozemí Ruské federace.

Cílem tohoto dálkového útoku byl chemický závod v Permském kraji, který dodává širokou škálu produktů pro potřeby ruské armády. Ukrajinský prezident v této souvislosti zveřejnil videozáznam, který zachycuje stoupající kouř zasaženého průmyslového areálu. Zprávy o takto vysokých počtech obětí po ukrajinských útocích v hloubi kontrolovaného území jsou neobvyklé a informace o ztrátách nebylo možné nezávisle ověřit z dalších zdrojů.

Zelenskyj: Rusko chystá rozsáhlý útok na území Ukrajiny i na Kyjev, může použít raketu Orešnik

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rusko chystá rozsáhlý útok na území Ukrajiny i na Kyjev, může použít raketu Orešnik

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko chystá kombinovaný útok na území Ukrajiny, který by mohl cílit i na hlavní město Kyjev. Podle údajů ukrajinských zpravodajských služeb, které podpořily také informace od amerických a evropských partnerů, existuje podezření, že armáda Ruské federace k tomuto úderu plánuje využít mimo jiné raketový komplex středního doletu Orešnik. Ukrajinské orgány v současné době tyto získané poznatky podrobně prověřují a analyzují.
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka

Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka

Ruská hlava státu Vladimir Putin má podle vyjádření šéfa estonské tajné služby stále méně času na dosažení úspěchu ve válečném konfliktu na Ukrajině. Na vině je současný pat na bojišti a současně se množící vnitrostátní potíže. Kaupo Rosin, který vede estonskou zahraniční zpravodajskou službu, v rozhovoru v Tallinnu uvedl, že v horizontu následujících čtyř až pěti měsíců může Kreml ztratit možnost vyjednávat z pozice síly.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková

V pražském Fóru Karlín se dnes večer uskutečnil finálový galavečer 17. ročníku prestižní soutěže krásy Miss Czech Republic 2026. O hlavní korunku a možnost reprezentovat Českou republiku na světových soutěžích bojovala finálová desítka dívek, do které se probojovaly Aneta Vizinová, Sandra Chalupníková, Dominique Alagia, Markéta Králová, Eliška Kramná, Barbara Plintová, Laura Anna Glozarová, Lucie Pisková, Hana Dědková a Eliška Kukačová. Slavnostním programem plným napětí provázely moderátorka Daniela Brzobohatá a úřadující miss Justýna Zedníková.

Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že se ještě téhož dne sejde se svými hlavními poradci, aby společně posoudili nejnovější návrh Íránu. Na základě tohoto hodnocení by mohl již do neděle rozhodnout o tom, zda Spojené státy obnoví vojenské operace proti Teheránu. V telefonickém rozhovoru pro server Axios popsal aktuální šance na dosažení dohody jako padesát na padesát. Zároveň velmi ostře poznamenal, že výsledek současného diplomatického úsilí povede buď k uzavření dobré dohody, nebo k tomu, že Spojené státy Írán totálně zničí.

Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka

Za ohromující atmosféry, kterou umějí vytvořit snad jen čeští a slovenští fanoušci, se v rámci sobotního programu letošního světového šampionátu utkali Slováci a Češi. Pod hlavičkou mistrovství světa se federální derby odehrálo po třech letech a nabídlo skutečně hokej se vším všudy. Hrál se vyrovnaný hokej od začátku až do konce, Slováci se snažili Čechy více vyhecovat emocemi, ale nakonec o vítězství a důležitých třech bodech pro Česko rozhodl ten nejpovolanější – kapitán Roman Červenka, jenž si zřejmě řekl, že když to nešlo hokejkou, půjde to rozhodnout bruslí. Stalo se a Češi jsou zase o krok blíže čtvrtfinále.

Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou

Evropské země se intenzivně snaží připravit na situaci, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa představují pro Severoatlantickou alianci prvek značné nepředvídatelnosti. Hlavním tématem bezpečnostního fóra GLOBSEC v Praze se staly náhlé zvraty Washingtonu ohledně vojenské přítomnosti v Polsku. 

Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS

Přestože hokejové mistrovství světa už vstoupilo do své druhé poloviny, na úřadujících světových šampionech Američanech stále není vidět, že by našli svou ideální formu. V sobotu si totiž připsali na své konto vedle dvou nepřesvědčivých výher nad Brity a Němci již třetí porážku. Po Švýcarech a Finech si totiž na Američany, jejichž kádr nedá s tím loňským, ani s tím, který hrál letošní zimní olympiádu v Miláně srovnávat, vyšlápli dokonce Lotyši. A právě oni se s Američany přetahují o poslední postupové místo skupiny A. Ve skupině B se pak dočkali Dánové svého prvního vítězství na letošním MS, když porazili Slovince 4:0.

Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?

Vztahy mezi Spojenými státy a Kubou, které jsou už po celá desetiletí značně napjaté, prošly v posledních týdnech prudkým zhoršením. Washington obvinil ostrovní stát z ohrožení své národní bezpečnosti a uvalil na něj přísnou ropnou blokádu doprovázenou novými sankcemi. Celá situace navíc eskalovala ve chvíli, kdy americká justice vznesla bezprecedentní obvinění z vraždy proti bývalému kubánskému vůdci Raúlu Castrovi. Zatímco Spojené státy varují, že mírová dohoda s karibským státem je v tuto chvíli nepravděpodobná, Havana tvrdí, že si Washington vytváří podvodné záminky pro případnou vojenskou intervenci.

Žádné podávání rukou ani pohřby, mrtvé odváželi v pytlích. Přeživší vzpomínají na dosud nejhorší epidemii eboly

Západní Afrika prošla před více než deseti lety nejhorší a nejkomplexnější epidemií eboly na světě. Přeživší Patrick Faley na toto období vzpomíná s těžkým srdcem, když pro BBC popisuje, jak pohřební tým odvážel těla osmi jeho přátel v pytlích, zatímco on sám jako jediný z této skupiny zůstal naživu. Současné události v Demokratické republice Kongo, kde zdravotníci svádějí boj s novým ohniskem nákazy, vyvolávají u pamětníků tehdejší krize děsivé vzpomínky a otevírají otázky, jaké ponaučení si lze z minulosti odnést. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si nynější vlna v oblasti východního Konga vyžádala již přes 170 lidských životů.

V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých

V severní Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za posledních více než patnáct let. Mohutný výbuch plynu v uhelném dole Liushenyu v provincii Šan-si si vyžádal životy nejméně 90 lidí. K tragické události došlo v pátek večer v 19:29 místního času a na místo byly okamžitě vyslány stovky záchranářů. Podle státních médií se jedná o nejtragičtější incident v čínském těžařském sektoru od roku 2009, kdy si exploze v provincii Chej-lung-ťiang vyžádala 108 obětí.

Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby

Okresní soud v Ústí nad Orlicí uvalil vazbu na nezletilého mladíka, který je podezřelý z vraždy studentky v Pardubicích. Celé soudní zasedání trvalo zhruba hodinu a kvůli nízkému věku obviněného se konalo s kompletním vyloučením veřejnosti a za doprovodu přísných bezpečnostních opatření. Ozbrojená eskorta následně mladistvého z budovy soudu odvezla.

Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník The Guardian důrazně vyzval Severoatlantickou alianci, aby vůči Rusku ukázala zuby a začala na jeho neustálé provokace reagovat rozhodně a asymetricky. Bývalý generál a někdejší předseda vojenského výboru NATO varoval, že pokud alianční partneři neprojeví dostatečnou tvrdost při testování odolnosti na východním křídle, Moskva bude své agresivní akce pod prahem článku 5 nadále stupňovat. Jako možné odvetné kroky, které sice nezabíjejí lidi, ale jsou pro Kreml vysoce citlivé, zmínil například odpojení Ruska od internetu, vyřazení z globálních bankovních systémů nebo sestřelování letounů narušujících vzdušný prostor Aliance.

Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům

V Pohořelicích na Brněnsku se sešla zhruba tisícovka lidí, aby si připomněla tragické události spojené s poválečným nuceným odsunem německy hovořícího obyvatelstva z Brna. Účastníci se odtud vydali na třicetikilometrovou Pouť smíření, která se již od roku 2007 symbolicky chodí v opačném směru než původní pochod z května 1945. Tehdy bylo z domovů vyhnáno tisíce lidí, převážně žen, dětí a starců, přičemž zhruba 1 700 z nich strastiplnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo. Zatímco část poutníků absolvuje celou trasu, k závěrečnému kilometru se v Brně připojí také předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Vztah Pavla s Babišem už se rozebírá i ve světě. Prezident je připraven podniknout právní kroky, píše Politico

Prezident Petr Pavel v rozhovoru na fóru GLOBSEC otevřeně popsal svůj komplikovaný vztah s premiérem Andrejem Babišem. Jejich vzájemné vazby označil za realistické, což podle něj znamená, že zažívají lepší i horší období, avšak běžná praktická komunikace mezi nimi nadále funguje. Bývalý generál s nadsázkou dodal, že díky své minulosti v oblasti obrany má určité zkušenosti, které může využít k vysvětlení komplikovaných témat. Vztahy mezi oběma ústavními činiteli jsou napjaté již delší dobu, přičemž do otevřeně nepřátelské roviny přešly po loňském návratu šéfa hnutí ANO do premiérského křesla, kdy se střetávají v otázkách demokratických norem i mezinárodní politiky.

Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů

Demokratická republika Kongo čelí v pořadí již sedmnácté epidemii nebezpečného viru ebola, přičemž humanitární organizace a zdravotníci varují před jejím rychlým šířením. Podle expertů je situace vážná a oficiálně potvrzené případy zdaleka neodrážejí skutečný rozsah nákazy. Tamní křehký zdravotnický systém se ocitá pod obrovským tlakem a zástupci neziskového sektoru naléhavě žádají o koordinovanou mezinárodní pomoc, protože situace na místě se stále vymyká kontrole.

Politici zareagovali na tragédii v Pardubicích. Ozval se i premiér Babiš

I politici reagovali na čtvrteční tragédii v Pardubicích, kterou vyšetřuje policie. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) došlo k šílenému a nepochopitelnému činu. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib konstatoval, že podobné případy se nesmí opakovat. 

