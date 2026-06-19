Moskvu po ničivém ukrajinském útoku pokryl ropný déšť

Libor Novák

19. června 2026 12:14

Rusko, Kreml
Rusko, Kreml Foto: Pixabay

Obyvatelé Moskvy si podle BBC stěžují na padající černý déšť poté, co ruskou metropoli zasáhl dosud největší ukrajinský dronový útok od začátku plné invaze. Nálet, při kterém bylo směrem na hlavní město vysláno téměř 200 bezpilotních letounů, cílil na tamní rafinérii.

Nad městem se po zásahu začaly vznášet sloupy hustého kouře a podle místního gubernátora Andreje Vorobjova utrpělo v Moskevské oblasti zranění 17 lidí. Svědci z jihovýchodní části regionu uvedli, že drobný déšť zanechal na jejich oblečení nepříjemné černé mastné skvrny.

Moskevské úřady padání olejových srážek popřely. Oficiální městský telegramový kanál nicméně varoval obyvatele zasažené čtvrti, aby raději vůbec neotvírali okna, a rodinám s dětmi, starším lidem či astmatikům doporučil urychleně celou oblast opustit.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během čtyřiadvaceti hodin zachytilo a zničilo po celé zemi téměř 1 000 dronů a čtyři ukrajinské střely s plochou dráhou letu. Zasažen byl rovněž ropný sklad v jižní Rostovské oblasti, kde si útok vyžádal jednoho mrtvého.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil masivní úder za odvetu za ruský útok na Kyjev z minulého týdne, který zapálil významnou náboženskou památku, klášterní komplex Kyjevskopečerská lávra.

Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina tuto válku nikdy nechtěla, ale pokud hoří Ukrajina, bude hořet i Moskva. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov reagoval s tím, že údery na Ukrajinu budou pokračovat v masivním měřítku, protože slova už podle něj dávno nestačí.

Požár vypukl v rafinérii Kapotňa na jihovýchodě Moskvy, která se stala terčem útoku již potřetí za tento měsíc a podruhé během jediného týdne. Záběry na sociálních sítích zachytily mohutnou explozi, která utrhla střechu jednoho z velkých zásobníků a vymrštila ji desítky metrů do vzduchu.

V důsledku pádu trosek dronu začalo hořet také nedaleké nákupní centrum a další z bezpilotních letounů narazil do horních pater výškové budovy. Kvůli útokům musela dočasně přerušit provoz čtyři moskevská letiště, což vedlo ke zrušení nebo zpoždění více než 500 letů.

Podle vojenských analýz je běžnou ukrajinskou taktikou vyslat nejprve velké množství průzkumných klamných cílů, které zmapují hustotu protivzdušné obrany, a teprve poté zahájit hlavní vlnu.

Přestože Rusko kolem metropole vybudovalo rozsáhlé obranné systémy, čtvrteční incident vyvolává otázky ohledně jejich skutečné efektivity při ochraně klíčové infrastruktury. Ruská strana v noci v odvetě vyslala na Ukrajinu přes 200 dronů a několik balistických raket, zatímco prezident Vladimir Putin, který momentálně hostí asijské lídry na summitu v Kazani, se k situaci nevyjádřil.

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Zdroj: Libor Novák

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