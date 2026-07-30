Detaily schůzky zveřejněny: Netanjahu postupoval opatrně, snažil se Trumpa nenaštvat

Libor Novák

30. července 2026 12:47

Benjamin Netanjahu a Donald Trump
Benjamin Netanjahu a Donald Trump Foto: X Benjamin Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při své nejnovější návštěvě Washingtonu zvolil vůči americké administrativě výrazně opatrnější přístup než v minulosti. Zatímco dříve otevřeně doporučoval konkrétní vojenské kroky a předkládal plány na rychlý pád teheránského režimu, tentokrát se omezil pouze na předávání informací a obecnější konzultace. Izraelská strana si je totiž dobře vědoma, že její pozice v Bílém domě i u americké veřejnosti v poslední době oslabila.

Během více než hodinové schůzky v Bílém domě projednal Netanjahu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem tři možné scénáře dalšího vývoje konfliktu s Íránem. Diskutovalo se o uzavření dohody o íránském jaderném programu, o pokračování v ekonomickém tlaku prostřednictvím sankcí a blokády, nebo o případné dalekosáhlejší vojenské akci. Izraelský premiér se však podle vysoce postavených zdrojů zdrženlivě vyhnul přímému doporučení, kterou z těchto cest by si Spojené státy měly vybrat.

Tento opatrný styl vyjednávání odráží rostoucí frustraci Washingtonu z dosavadního průběhu íránského konfliktu. Původní izraelské představy o rychlém zhroucení režimu v Teheránu se nenaplnily, což vyvolalo v Bílém domě určité napětí. Američtí představitelé dávají jasně najevo, že hlavním rozhodovacím činitelem zůstává prezident Trump, který velmi nelibě nese, pokud na něj zahraniční partneři vyvíjejí nátlak nebo se snaží diktovat podmínky.

Podle webu Politico si Tel Aviv dobře uvědomuje potřebu napravit své vzájemné vztahy s klíčovým spojencem. Pro Netanjahua je v současnosti zásadní, aby nevyvolal dojem, že se snaží vtáhnout Ameriku do ještě hlubšího a širšího vojenského střetu. Jakákoliv další eskalace konfliktu na Blízkém východě je totiž mezi americkou veřejností značně nepopulární a mohla by ohrozit samotné spojenectví s Bílým domem.

Izraelští představitelé zároveň připouštějí, že zamezení Íránu v získání jaderné zbraně a zajištění námořní dopravy přes Hormuzský průliv nemá žádné snadné ani rychlé řešení. Ve hře navíc zůstává významné riziko ohledně globální ekonomiky. Jakýkoliv neuvážený krok, který by selhal, by mohl vést k prudkému růstu cen ropy s drtivými dopady na světové trhy, což si uvědomují obě vyjednávající strany.

Zahraniční experti poukazují na to, že Netanjahu musí manévrovat v extrémně složitém prostředí. Americký prezident bývá velmi citlivý na jakékoliv náznaky, že by mohl být někým manipulován. Izraelská delegace se proto snažila přispět do diskuse pouze novými myšlenkami a analýzami, aniž by stavěla americkou stranu před hotové požadavky nebo kategorická stanoviska.

Cílem izraelské diplomacie tak pro tuto chvíli zůstává udržení plné podpory ze strany Donalda Trumpa a nalezení takového postupu, který bude pro Washington přijatelný. Přestože hlavní cíle Izraele ohledně oslabení íránského vlivu zůstávají neměnné, forma jejich prosazování se přizpůsobila nové politické realitě a náladám v americkém hlavním městě.

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Zdroj: Libor Novák

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