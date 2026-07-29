Podruhé za léto může být 40 stupňů. Diví se i meteorologové

V Česku začíná další vlna veder a není vyloučeno, že teploty opět překonají hranici 40 stupňů. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle předpovědi se má sice na víkend ochladit, ale příští týden dorazí další oteplení.
Podle meteorologů je scénář do konce probíhajícího týdne víceméně jasný. "Teploty přes 35 °C naměříme už ve čtvrtek, v pátek by mělo být nejtepleji a přiblížíme se dokonce až ke 40 °C. Je možné, že bude výjimečně i 40 °C někde opět naměřeno," uvedli na facebooku.
Experti zdůraznili, že ještě loni by si jen málokterý z nich vsadil, že během letošního léta budou panovat čtyřicítky. "Že se tak možná stane během léta i dvakrát, na to by si nevsadil už vůbec nikdo. Zažíváme opravdu mimořádně horké léto," konstatovali.
Nejteplejší vzduch se do Česka dostane v pátek odpoledne, respektive večer. V hladině kolem 1500 metrů nad mořem bude tou dobou kolem 23 stupňů.
Jaký bude víkend? Hlavně v Čechách se má ochladit, teploty se tam budou pohybovat kolem 30 °C. Nejchladněji má být na západě a severozápadě Čech. Na Moravě a ve Slezsku naopak může být i přes víkend kolem 35 °C, i když i tam se mírně ochladí.
Modely pak naznačují, že další vlna mimořádně teplého vzduchu dorazí do Česka hned na začátku příštího týdne, takže teploty opět stoupnou. "V pondělí a hlavně v úterý tak opět můžeme naměřit i přes 35 °C a je otázka, zda tomu tak nebude i v dalších dnech. To upřesní až další výstupy modelů. Jisté ale je, že třeba na Moravě a ve Slezsku se bude jednat opět o velmi dlouhou a velmi intenzivní vlnu veder," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák