Po zemětřesení v Japonsku explodovalo nákupní centrum. V troskách pohřbilo desítky lidí

Japonskou jižní prefekturu Kumamoto zasáhlo silné zemětřesení o síle 7,1 stupně, které si vyžádalo desítky zraněných a způsobil rozsáhlé materiální škody. Podle informací japonské veřejnoprávní televize NHK vedly otřesy k částečnému zřícení obchodního centra Aeon Mall Kumamoto, ve kterém zůstalo uvíznuto mnoho lidí. Na místě zasahují záchranné složky, přičemž místní úřady a policie potvrzují, že si incident v nákupním komplexu vyžádal i několik obětí na životech.
K destrukci nákupního centra přispěl pravděpodobně následný výbuch, ke kterému došlo po poškození plynárenských zařízení. Vládní činitelé a policejní zdroje uvedli, že na místě byl cítit silný zápach plynu a jednou z hlavních vyšetřovacích teorií je vznícení plynu unikajícího z restaurací uvnitř objektu. Záchranáři se v současnosti snaží navázat kontakt s dvaceti až třiceti zaměstnanci centra, kteří jsou po závalu pohřešováni, přičemž komplikace představuje nemožnost vstoupit do budovy přes první nadzemní podlaží.
Kromě nákupního centra zasáhly následky přírodní pohromy i další průmyslové a infrastrukturní objekty v regionu. V papírně společnosti Nippon ve městě Jacuširo se zřítil tovární komín a vedení podniku se stále pokouší kontaktovat několik svých zaměstnanců. Záběry z místa události zároveň ukázaly vážně poškozený dálniční most, hořící obytné budovy i převrácenou nákladní lokomotivu, která po otřesech sjela z kolejí.
Zemětřesení způsobilo rovněž rozsáhlé kolapsy v dopravní síti napříč celou prefekturou. Správa letiště v Kumamotu byla nucena zrušit všechny zbývající letové spoje pro daný den a pozastaven byl také provoz na několika železničních tratích. Zranění cestujících byla hlášena mimo jiné ze dvousedadlových i vysokorychlostních vlaků, které byly v momentě otřesů v pohybu, což vedlo k přeplnění návazných přestupních stanic.
Místní nemocnice hlásí nápor pacientů, přičemž jen jedno z hlavních zdravotnických zařízení v oblasti ošetřilo více než padesát zraněných osob. Japonský meteorologický úřad vydal varování pro obyvatele zasažených oblastí před možnými následnými otřesy, které mohou region provázet po dobu následujícího týdne. Úřady rovněž upozorňují na zvýšené riziko sesuvů půdy v důsledku narušeného terénu.
Současná katastrofa zasáhla oblast, která se stále plně nezotavila z ničivého zemětřesení z roku 2016. Tehdejší série silných otřesů si v prefektuře Kumamoto vyžádala 275 lidských životů, tisíce zraněných a poškodila přes dvě stě tisíc domovů. Celkové hospodářské škody tehdy dosáhly několika bilionů jenů, což z události učinilo jednu z nejnákladnějších živelních pohrom v moderní historii země.
Opakované škody zaznamenal také historický hrad Kumamoto, který patří k nejvýznamnějším kulturním památkám a turistickým dominantám v Japonsku. Středověká pevnost utrpěla vážné škody už při katastrofě před deseti lety, kdy se zřítily rozsáhlé části jejích kamenných hradeb. Úterní otřesy způsobily na historickém objektu další destrukci v době, kdy v areálu stále probíhaly dlouholeté rekonstrukční práce.
Japonsko patří kvůli své geografické poloze v Tichooceánském ohnivém kruhu k zemím s nejvyšší seismickou aktivitou na světě. Drobnější otřesy jsou v zemi zaznamenávány v průměru každých pět minut, ačkoliv většina z nich nezpůsobuje žádné škody. Obyvatelé i úřady však mají stále v živé paměti tragické zemětřesení a vlnu tsunami z března 2011, jež si na severovýchodním pobřeží vyžádaly 18 500 obětí a způsobily havárii v jaderné elektrárně Fukušima.
Po tragických událostech z roku 2011 Japonsko masivně investovalo miliardy dolarů do posílení protikrizové infrastruktury a prevence. Země vybudovala pokročilejší systémy včasného varování, zpřísnila stavební normy pro odolnost budov a zavedla pravidelná celonárodní cvičení pro případ evakuace. Děti na základních školách jsou od útlého věku systematicky cvičeny v krizových postupech a používání ochranných pomůcek při otřesech.
V zasažené prefektuře Kumamoto v současnosti pokračuje rozsáhlá záchranná operace, do které jsou zapojeny stovky hasičů, policistů i zdravotníků. Do záchranných prací byla nasazena těžká technika i letecké štáby, které ze vzduchu monitorují rozsah požárů a škod na infrastruktuře. Hlavním cílem zásahových jednotek zůstává vyproštění osob uvízlých v troskách nákupního centra a stabilizace poškozených konstrukcí.
Místní úřady zřídily pro obyvatele evakuované z poškozených či hořících budov provizorní shromaždiště v městských parcích a tělocvičnách. Lidé v postižených oblastech jsou nabádáni k maximální opatrnosti, sledování pokynů záchranných složek a přípravě na případné další evakuace. Vyšetřování přesných příčin výbuchu v obchodním domě i celková bilance škod a obětí budou předmětem následujících dnů.
22. července 2026 14:52
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Zdroj: Jan Hrabě