Počasí: Extrémní vedra budou pokračovat i příští týden

Česko čeká v následujících dnech vlna extrémních letních veder, které vyvrcholí na konci týdne, kdy teploty na mnoha místech překročí tropickou hranici a přiblíží se až k hranici 40 stupňů Celsia. Horké počasí doprovodí jen ojedinělé lokální přeháňky a bouřky, přičemž přechodné mírné ochlazení dorazí až během soboty.
Středa přinese slunečnou oblohu s převážně jasným až polojasným průběhem dne. Denní maxima dosáhnou 29 až 34 stupňů Celsia, přičemž o něco chladněji zůstane na severovýchodě území a v horských polohách. Odpolední hodiny přinesou zejména v oblasti jižní a střední Moravy a v Čechách výraznou tepelnou zátěž, přičemž plynulost rozptylu ovzduší podpoří jen slabý jihovýchodní vítr.
Ve čtvrtek bude pokračovat příliv velmi teplého vzduchu a odpolední teploty vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia. Noci začnou být tropické, na jihovýchodě Moravy klesnou nejnižší ranní hodnoty jen k 20 stupňům. Během dne se může přechodně objevit zvětšená oblačnost a ojediněle i bouřka, přičemž k večeru začne mraků přibývat od západních Čech.
Nejteplejším dnem týdne se stane pátek, kdy denní maxima v Čechách i na Moravě dosáhnou 34 až 39 stupňů Celsia, přičemž mírně nižší teploty kolem 33 stupňů udrží jen severozápad Čech a severovýchod území. V průběhu dne se nepravidelně vyskytnou přeháňky nebo bouřky a k večeru od jihozápadu dorazí další oblačnost a srážky. V bouřkách může proměnlivý vítr přechodně zesílit.
Sobota přinese do Čech i na Moravu přechodné zmírnění tropů a více srážkové činnosti. Od západu se na většině území objeví přeháňky a bouřky s úhrny kolem 25 milimetrů. Nejvyšší denní teploty se udrží mezi 28 až 33 stupni Celsia, přičemž na jihovýchodním okraji Moravy mohou stále šplhat až k 36 stupňům. Večer začne srážek i oblačnosti opět ubývat.
V neděli se obloha opět projasní a převládat bude polojasné až jasné počasí. Výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti vytvoří ojedinělá přeháňka nebo bouřka. Teploty zůstanou vysoké v rozmezí 28 až 33 stupňů Celsia, na jihovýchodě republiky vystoupí až k 35 stupňům při slabém větru z východních směrů.
Zatěžující tropické charakteristiky počasí přetrvají rovněž na začátku následujícího týdne. Od pondělí do středy se očekává polojasná obloha s občasným nárůstem oblačnosti a místními bouřkami. Noční teploty neklesnou pod 18 stupňů Celsia a denní maxima se budou nadále pohybovat ve velmi vysokých hodnotách mezi 32 a 37 stupni.
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27. července 2026 22:03
Krajská organizace přišla o miliony. Byl to opravdu podvod, míní vyšetřovatelé
Policie pokročila s vyšetřováním případu podvodu, při kterém organizace veřejné správy na Královéhradecku přišla o desítky milionů korun. Podle zjištění kriminalistů nebyl podvedený zaměstnanec napojen na pachatele zločinu.
Zdroj: Jan Hrabě