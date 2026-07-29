Proč Ukrajina cílí na "ruský Amazon"? Pádem největšího dlužníka v zemi chce rozpoutat dominový efekt

Kremelská administrativa připustila nutnost státního zásahu na podporu největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Společnost přišla o desetinu svých skladovacích kapacit a obrovské množství zboží v důsledku intenzivních ukrajinských dronových útoků. Kyjev zasahuje tuto platformu záměrně s odkazem na její klíčovou úlohu při zásobování ruské armády. Moskva již zahájila debatu o formě pomoci, přičemž představitelé sektoru očekávají využití státních bank k udržení operativního chodu podniku.
Podle ukrajinských zástupců zprávy o útocích souvisejí také s úzkým propojením prodejce se státním peněžním ústavem VTB. Představitelé ukrajinského zbrojního průmyslu označují Wildberries za největšího dlužníka v zemi a varují, že jeho případný úpadek by vyvolal dominový efekt v celém ruském bankovním sektoru. Společně s konkurenční platformou Ozon představuje firma hlavní pilíř vládních plánů na stimulaci hospodářství v době sílících rozpočtových tlaků vyvolaných vojenskými výdaji.
Tiskový mluvčí Dmitrij Peskov ocenil krok vedení společnosti, které začalo odškodňovat nezávislé prodejce postižené zničením skladů. Drobní obchodníci, z nichž mnozí oslovují stovky tisíc sledujících na sociálních sítích, otevřeně žádají o zásah nejvyšší vedení státu. Společnost dosud vyplatila desítky milionů rublů rodinám obětí a zraněných pracovníku zasažených při útocích.
Ukrajinská kancelář prezidenta mezitím vyzvala generálního prokurátora k prověření možného trestního stíhání běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Podnět vyšel od exilové opoziční skupiny Běloruské demokratické fórum, která požaduje potrestání za válečné zločiny a státní terorismus z důvodu poskytnutí území pro ruskou invazi. Minsk na zveřejněný dopis zatím oficiálně nereagoval.
Exilový představitelé Běloruského demokratického fóra upozorňují, že ačkoliv přítomnost Lukašenka před ukrajinským soudem v nejbližší době nehrozí, zahájení stíhání výrazně zvýší jeho osobní právní i bezpečnostní rizika. Takový krok by mohl mít zásadní psychologický i politický dopad uvnitř samotného Běloruska. Běloruský autoritářský vládce totiž podobné právní kroky vnímá velmi citlivě.
Diplomatické napětí vzrostlo také na trase mezi Kyjevem a Teheránem v návaznosti na ukrajinský útok na íránské plavidlo v Kaspickém moři. Ukrajinská strana zdůraznila, že její vojenské akce směřují výhradně k obraně před ruskou agresí a nemají za cíl ohrožovat civilní cíl. Kyjev zároveň důrazně vyzval Írán k ukončení jakékoliv vojenské podpory poskytované Moskvě.
Podle teheránských diplomatů proběhla jednání s cílem zabránit další eskalaci konfliktu. Ukrajinská města i infrastruktura totiž opakovaně čelí ničivým náletům bezpilotních prostředků Šáhid, které pocházejí přímo z Íránu nebo jsou vyráběny podle jeho konstrukčních návrhů.
V oblasti vojenské spolupráce s USA po jednání s americkým prezidentem zazněly informace o posunu k rozvoji společné výroby obranných systémů. Ukrajinská delegace absolvovala schůzky se zástupci předních zbrojařských firem zaměřené na licencovanou výrobu raketových zachycovačů Patriot. Zástupci americké strany navíc plánují první oficiální návštěvu Ukrajiny s cílem podpořit obnovení diplomatických procesů.
Na americké půdě současně prošel prvním procedurálním hlasováním návrh nového balíku protiruských sankcí. Legislativa cílící na státy pokračující v nákupech ruské ropy a plynu získala drtivou podporu senátorů napříč politickým spektrem. Součástí návrhu jsou výjimky pro země s nízkým podílem dovozu, nicméně část zákonodárců vyjadřuje obavy z možného rozšíření pravomocí při zavedení celních opatření.
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válka na Ukrajině , Rusko , Wildberries
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Zdroj: Libor Novák