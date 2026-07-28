Roztržka v OSN: Francie přirovnala Washington k autoritářským režimům, americká delegace ze zasedání RB odešla

Americká delegace demonstrativně opustila zasedání Rady bezpečnosti OSN na protest proti ostré kritice ze strany Francie. Paříž totiž v předchozích dnech přirovnala hlasování Washingtonu v otázkách lidských práv k postojům autoritářských režimů. K opuštění sálu došlo přímo během projevu francouzského velvyslance Jérôma Bonnafonta na mimořádném jednání věnovaném válce na Ukrajině.
Diplomatickou roztržku odstartovalo hlasování o prodloužení mandátu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka. Spojené státy se v tomto sporu postavily na stranu Ruska a Severní Koreje a hlasovaly proti jeho setrvání ve funkci. Francouzská mise při OSN následně přístup americké diplomacie veřejně odsoudila s tím, že Washington už dál neplatí za maják lidských práv ve světě.
Reakce ze strany USA na sebe nenechala dlouho čekat. Americký velvyslanec Mike Waltz obvinil Francii z podpory šéfa lidských práv, který podle něj poučuje demokratické státy a zároveň nadbíhá nejhorším světovým utlačovatelům. Türk si v minulosti vysloužil kritiku Washingtonu především svými vyjádřeními k ruské invazi na Ukrajinu a k izraelským vojenským operacím v Pásmu Gazy.
Protestní odchod amerických diplomatů ze sálu navíc podle Washingtonu neměl být ojedinělým krokem. Americký velvyslanec Dan Negrea potvrdil, že delegace hodlá v podobných gestech pokračovat do té doby, než Francie odvolá svou povýšenou a neuctivou rétoriku. Spor tak zásadním způsobem narušil jednání nejvyššího orgánu OSN v době řešení globálních krizí.
Rozpory kolem schválení druhého funkčního období Volkera Türka odhalují hluboké napětí, které panuje mezi novou americkou administrativou a světovou organizací. Přestože komisař získal podporu drtivé většiny 144 členských států, Trumpova administrativa dlouhodobě prosazuje omezování financování agentur OSN a odstupuje od řady mezinárodních dohod.
Představitelé Spojených států v reakci na výsledek hlasování otevřeně varovali před následky pro celou organizaci. Americký velvyslanec Jeff Bartos kritizoval procedurální zákulisní dohody v OSN a oznámil, že Washington okamžitě přehodnotí svou finanční účast i zapojení do dalších projektů. Francouzský velvyslanec Bonnafont naopak Türka označil za hlas svědomí, který svůj úřad vede s maximální nestranností.
Mluvčí OSN se k samotnému odchodu americké delegace odmítl podrobněji vyjadřovat a pouze připomněl, že organizace očekává od všech členských států respektování přijatých rozhodnutí. Incident však jasně ukázal, že vztahy mezi klíčovými západními spojenci na půdě OSN procházejí nejvážnější krizí za poslední roky.
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OSN , USA (Spojené státy americké) , Francie
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Zdroj: Libor Novák