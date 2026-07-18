Konvoje OSN nepřetržitě pendlující tam i zpět. Co jedí statisíce lidí žijících na ukrajinské frontové linii?

Ukrajina letos vyprodukovala přibližně 60 milionů tun obilí, což je množství schopné nasytit stovky milionů lidí v zahraničí. Paradoxně však přímo na tamní frontové linii závisí 700 000 Ukrajinců na potravinové pomoci z nepřetržitě se pohybujících konvojů OSN.
Kamiony projíždějí městy pod ochrannými sítěmi proti dronům, které jsou natažené nad silnicemi i střechami domů. Vozidla zastavují jen na nezbytně nutnou dobu, aby si obyvatelé stihli převzít humanitární balíky, a okamžitě pokračují v cestě.
Ruské bezpilotní letouny totiž útočí na lidi i techniku v takzvané „zóně smrti“, která se nově rozšířila až do vzdálenosti 50 kilometrů od fronty, přičemž dříve dosahovala pouze 10 až 15 kilometrů. Zastupující šéf Světového potravinového programu Carl Skau potvrdil, že jen během jeho návštěvy v Doněcké oblasti zaznamenaly úřady 1 400 incidentů spojených s drony za jediný den.
Rozšiřující se nebezpečná oblast vyhání z domovů tisíce lidí měsíčně. Podle monitorů OSN byl červen nejtragičtějším měsícem pro ukrajinské civilisty od dubna 2022, přičemž útoky bezpilotních letounů krátkého dosahu blízko fronty dosáhly vůbec nejvyšší úrovně od začátku války.
Zatímco zemědělství ve vnitrozemí funguje a exportuje potraviny přes Černé moře do Afriky či na Blízký východ, v blízkosti bojové linie se zásobovací řetězec zcela zhroutil. V místech, kde obchody chybí, distribuuje potraviny přímo OSN.
V oblastech, kde prodejny ještě fungují, si lidé kvůli nefunkčním bankomatům nemohou vybrat důchody a zboží si nemohou dovolit, takže jim organizace vyplácí hotovost. Agentura nakupuje komodity od farmářů z blízkosti fronty a zajišťuje z nich například školní stravování pro zhruba 20 000 dětí, které navštěvují provizorní podzemní třídy v charkovském metru.
Samotná distribuce pomoci je však stále rizikovější. Světový potravinový program zaznamenal za prvních několik měsíců letošního roku stejný počet útoků a těsných zásahů jako za celý předchozí rok.
Před dvěma týdny zasáhl dron jedno z humanitárních vozidel a v květnu řízená střela zničila hlavní sklad v Dnipru, přestože byl na střeše jasně označen jako humanitární objekt. Vedle bezpečnostních hrozeb čelí operace také kritickému nedostatku financí od dárců. Kvůli chybějícím 234 milionům dolarů musela organizace snížit počet podporovaných osob z jednoho milionu na 700 000, přičemž hrozí další pokles na 600 000 lidí.
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Zdroj: Libor Novák