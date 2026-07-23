Ukrajina svolává mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN

Ukrajina požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Stalo se tak poté, co ruské útoky na civilní nákladní dopravy zcela zastavily provoz v černomořském námořním koridoru, a to přímo na vrcholu zemědělské sklizně.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že v důsledku sérií úderů neproplula koridorem během dne ani jedna loď. Podle jeho vyjádření zasáhlo Rusko v posledních dnech nejméně tři civilní nákladní plavidla. Útoky si vyžádaly desítky mrtvých či zraněných členů posádek.
Kyjev proto inicioval svolání Rady bezpečnosti OSN na 27. července, aby se zabývala tím, co ukrajinská strana označuje za stupňující se agresi vůči svobodě plavby v Černém moři. K přerušení dopravy dochází v klíčovém období zemědělského kalendáře, kdy sklizené obilí běžně míří do exportních terminálů a dále na mezinárodní trhy.
Sybiha označil zastavení provozu v koridoru za úmyslný pokus způsobit ekonomické a humanitární škody zasažením schopnosti Ukrajiny vyvážet potraviny. Postup Moskvy přirovnal k nedávným íránským útokům na energetické trasy v oblasti Hormuzského průlivu s tím, že Rusko uplatňuje obdobný tlak na globální trhy s potravinami. Rusko mezitím potvrdilo, že jeho síly zasáhly přístavní infrastrukturu a plavidla v Oděse a Čornomorsku.
Poslední události dále zvyšují tlak na ukrajinskou námořní exportní síť, která je dlouhodobě zranitelná. Lodní gigant Maersk dočasně pozastavil služby přes rybářský přístav v Čornomorsku s vysvětlením, že mu současné podmínky znemožňují pokračovat v provozu, a náklad přesměrovává do rumunského přístavu Constanța. Podle ukrajinského ministerstva infrastruktury zůstává hlavní hlubokovodní přístav v Čornomorsku v provozu.
Opakované ruské raketové a dronové údery již připravily Ukrajinu přibližně o třetinu kapacity pro vývoz obilí přes černomořské přístavy. Před tímto narušením se Ukrajina podílela zhruba šesti procenty na světovém vývozu pšenice a z jedenácti procent na vývozu kukuřice. Útoky navíc přímo ohrožují zahraniční posádky, jako v případě plavidla Golden Rose, ze kterého museli ukrajinští pohraničníci po zásahu dronem evakuovat šestnáct námořníků.
Ukrajina zdůrazňuje, že důsledky pokračujícího narušení dopravy zasáhnou i oblasti daleko za jejími hranicemi. Sybiha varoval, že rostoucí rizika v námořní dopravě a omezení ukrajinského zemědělského vývozu mohou zvednout ceny potravin a prohloubit hladomor mezi zranitelnými populacemi v Africe, Asii, na Blízkém východě a v Latinské Americe.
Kyjev se nyní snaží posunout tento problém z roviny bilaterálního válečného sporu na úroveň mezinárodní otázky námořní bezpečnosti a globálních dodávek potravin. Naléhavě vyzývá ostatní země, zejména ty závislé na zemědělském vývozu z Černého moře, aby vyvinuly tlak na Moskvu k zastavení útoků na civilní plavbu.
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