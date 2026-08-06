Česká diplomacie přesouvá své síly. Jeden konzulát zanikne, jiný vznikne

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. srpna 2026 16:14

Ministerstvo zahraničí
Ministerstvo zahraničí Foto: Adam Mráček / INCORP images

Ministerstvo zahraničních věcí upravuje svou diplomatickou síť tak, aby lépe odpovídala současným zájmům České republiky. Už za několik týdnu ukončí činnost jeden z konzulátů, jiný ji naopak zahájí. Ministerstvo o tom informovalo na webu

K 30. září 2026 se uzavře generální konzulát v Hongkongu a od října se otevře nový generální konzulát v Miami. Připravují se také kroky k otevření zastupitelského úřadu v Maskatu, obnovení diplomatické přítomnosti v Caracasu anebo posílení konzulární kapacity v Dubaji. 

"Diplomacie není soutěž v počtu budov se státní vlajkou. Musí především chránit české zájmy, pomáhat našim občanům a otevírat dveře českým firmám. Tomu přizpůsobujeme i naši síť zastupitelských úřadů," uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). 

Uzavření konzulátu v Hongkongu vychází především z ekonomických důvodů. Konzulární a vízovou agendu převezme velvyslanectví v Pekingu. Tento krok neznamená změnu českého přístupu k Hongkongu ani Macau, zdůraznil Černínský palác.

Nový generální konzulát v Miami má posílit českou přítomnost v rychle rostoucím regionu USA a podpořit obchod, investice i služby českým občanům. Výhledově k němu má být připojeno i pracoviště v texaském Austinu. 

Ministerstvo rovněž posuzuje fungování dalších zastupitelských úřadů, například v Düsseldorfu, Rangúnu, Lucemburku nebo Singapuru. Cílem je přesouvat kapacity tam, kde mohou nejlépe sloužit českým zájmům. 

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