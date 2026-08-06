Česká diplomacie přesouvá své síly. Jeden konzulát zanikne, jiný vznikne

Ministerstvo zahraničních věcí upravuje svou diplomatickou síť tak, aby lépe odpovídala současným zájmům České republiky. Už za několik týdnu ukončí činnost jeden z konzulátů, jiný ji naopak zahájí. Ministerstvo o tom informovalo na webu.
K 30. září 2026 se uzavře generální konzulát v Hongkongu a od října se otevře nový generální konzulát v Miami. Připravují se také kroky k otevření zastupitelského úřadu v Maskatu, obnovení diplomatické přítomnosti v Caracasu anebo posílení konzulární kapacity v Dubaji.
"Diplomacie není soutěž v počtu budov se státní vlajkou. Musí především chránit české zájmy, pomáhat našim občanům a otevírat dveře českým firmám. Tomu přizpůsobujeme i naši síť zastupitelských úřadů," uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
Uzavření konzulátu v Hongkongu vychází především z ekonomických důvodů. Konzulární a vízovou agendu převezme velvyslanectví v Pekingu. Tento krok neznamená změnu českého přístupu k Hongkongu ani Macau, zdůraznil Černínský palác.
Nový generální konzulát v Miami má posílit českou přítomnost v rychle rostoucím regionu USA a podpořit obchod, investice i služby českým občanům. Výhledově k němu má být připojeno i pracoviště v texaském Austinu.
Ministerstvo rovněž posuzuje fungování dalších zastupitelských úřadů, například v Düsseldorfu, Rangúnu, Lucemburku nebo Singapuru. Cílem je přesouvat kapacity tam, kde mohou nejlépe sloužit českým zájmům.
25. července 2026 18:24
Hasiči budou mít nového šéfa. Vlček skončil po pěti letech v nejvyšší funkci
Související
Macinka zmínil nové informace v případu Čecha zadrženého v Číně
Česko obměňuje diplomacii. Bude ho zastupovat šest nových velvyslanců
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Trump se opět pokouší omezit novorozencům práva na občanství
před 1 hodinou
Trump podepsal zavedení nových cel
před 3 hodinami
WSJ: Putin může podle amerických tajných služeb zaútočit na NATO už za několik měsíců
před 4 hodinami
Kyjev provedl útok na logistické centrum Wildberries vzdálené 2000 km od ukrajinských hranic
před 5 hodinami
Thajskem otřásl krvavý incident. Student zabil nejméně šest lidí
před 6 hodinami
Stávající pomoc Kyjevu nestačí. Ukrajina čelí stále intenzivnějším ruským úderům
před 8 hodinami
Bude až 34 stupňů. Meteorologové očekávají návrat tropického počasí
včera
České oscarové hlasování je v plném proudu. Šanci má pět filmů
včera
Důchodci a valorizační oznámení. Úřad připomněl svůj aktuální postup
včera
Knížáka posmrtně rehabilitovali. Za minulého režimu strávil měsíce ve vazbě
včera
V Česku dochází lék na rakovinu prsu. Ministerstvo přišlo s neotřelým řešením
včera
V NATO nikdy nebudeme, míní bývalý šéf ukrajinské armády Zalužnyj
včera
Česká diplomacie přesouvá své síly. Jeden konzulát zanikne, jiný vznikne
včera
Policie objasnila pomníček. V případu vraždy z roku 2010 pomohly vzorky DNA
včera
Doživotí. Němci odsoudili Afghánce, který loni vraždil v Mnichově
včera
Ukrajinské sankce opět zafungovaly. Dvě ruské rafinérie schytaly úder
včera
Ebolu v Kongu se nedaří zastavit. Šéf WHO se o tom přesvědčil osobně
včera
Tropické počasí stále sužuje jižní Moravu. Meteorologové avizují další vedra
včera
Policie vyšetřuje násilný čin na Valašsku. Zadržela podezřelého
včera
Írán hlásí zásadní pokrok. S Ománem se dohodl na režimu v Hormuzském průlivu
Írán uvedl, že dosáhl dohody s Ománem ohledně schválené cesty pro komerční lodě přes Hormuzský průliv. Informovala o tom BBC. Podle Teheránu ale nebude bezpečný lodní provoz zcela zaručen kvůli aktivitám Američanů.
Zdroj: Lucie Podzimková