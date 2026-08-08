Trump těžce nese výsledky průzkumů. Realita je prý jiná

Americký prezident Donald Trump si postěžoval na nelichotivá čísla v průzkumech veřejného mínění. Jejich výsledky napadl a prohlásil, že jeho obliba u občanů je vysoká. Trump dokonce vyjmenoval důvody, proč by tomu tak mělo být.
"Moje reálná čísla z průzkumů, nikoliv ta vymyšlená 'fake news' médii, jsou nejlepší, jaká kdy byla," napsal Trump na sociální síti Truth Social a následně začal vyjmenovávat své úspěchy během aktuálního funkčního období v Bílém domě.
Současný americký prezident poukázal na největší daňové škrty a nízká čísla nezaměstnanosti, rekordní zahraniční investice ve Spojených státech amerických, ochranu hranic či vojenské operace ve Venezuele a Íránu. Přinejmenším v posledním případě se však konflikt nedaří dotlačit ke kýženému rozuzlení.
"Nevěřte falešným průzkumům radikální levice. Jsou zkorumpovaní, stejně jako zemi ničící demokraté," vzkázal Trump americkým občanům a vyzval je, aby volili republikány.
Trump se na nedávné večeři určené novinářům rozhodl zavtipkovat o další kandidatuře. "Mám tu čest oznámit úmysl kandidovat počtvrté na prezidenta Spojených států," uvedl a nezapomněl zmínit, že vyhrál již třikrát. Porážku s Bidenem v roce 2020 totiž opakovaně zpochybňuje.
Trumpovy poznámky jsou ve Spojených státech i v zahraniční vnímány jako vtip, protože podle dvaadvacátého dodatku americké ústavy není možné, aby jeden člověk byl prezidentem zvolen více než dvakrát. Trump nicméně během večeře vytáhl i ikonickou červenou čepici s nápisem "Trump 2028", která se jevila jako artefakt pro příští americké prezidentské volby.
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Zdroj: Libor Novák