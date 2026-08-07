Bratislavským Slovnaftem otřásl výbuch, rafinérii zachvátil požár

V pátek odpoledne došlo v areálu bratislavské rafinérie Slovnaft k vážnému incidentu, který vyděsil obyvatele v širokém okolí. V podniku nejprve silná exploze otřásla budovami a následně vypukl rozsáhlý požár.
Podle vyjádření zástupců společnosti došlo k narušení jedné z nádrží obsahujících ropné produkty a uskladněný materiál začal hned hořet. Hustý černý dým okamžitě zaplnil oblohu nad městem a byl viditelný dokonce i z dálničního obchvatu.
Obyvatelé v přilehlých městských částech, například v Podunajských Biskupicích, hlásili silnou tlakovou vlnu a rány, které vnímavě pociťovali i v interiérech domů. Na místo okamžitě vyrazili podnikoví hasiči, kteří zahájili likvidaci plamenů.
K incidentu se následně vyjádřila i nedaleká obec Rovinka, která vydala varování pro místní obyvatele. Lidé byli vyzváni, aby nevětrali, omezili pobyt venku a sledovali oficiální pokyny záchranných složek.
Hasičskému sboru se podařilo situaci postupně dostat pod kontrolu a silný dým se po čase změnil v bílý, což signalizovalo postupné uhašení ohniska. Vedení rafinérie potvrdilo, že k žádným zraněním osob naštěstí nedošlo.
Podle aktuálních informací ze závodu nehrozilo bezprostřední nebezpečí pro okolní obytné zóny ani širší veřejnost. Situace v oblasti je pod neustálým dohledem kompetentních orgánů, které prověřují přesné příčiny selhání nádrže.
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Zdroj: Jan Hrabě