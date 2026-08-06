Ukrajinské sankce opět zafungovaly. Dvě ruské rafinérie schytaly úder

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil na nejnovější úspěchy vojáků, kterým se podařilo zasáhnout dvě ropné rafinérie v hloubi Ruska. Další úspěšná operace byla provedena v Černém moři.
"Dnes naše sankce dlouhého dosahu zase jednou zafungovaly k omezení ruských výdělků z ropy, které používá k financování války a vraždění Ukrajinců," napsal Zelenskyj ve čtvrtek na sociální síti X.
Podle dostupných informací se ukrajinským vojákům podařilo zasáhnout rafinérie v 700 kilometrů vzdálené Jaroslavlské oblasti a dokonce až ve 1300 kilometrů vzdáleném Baškirsku. Zelenskyj zmínil, že byly také zasaženy ruské vojenské hlídkové lodě a plavidla ruské stínové flotily v Černém moři.
"Děkuji všem bojovníkům Ozbrojených sil, kteří systematicky vylepšují naše bojové schopnosti dlouhého dosahu a tím zvyšují šance pro diplomacii. Rusko si musí zvolit mír," dodal ukrajinský prezident.
Zelenskyj se ve středu opřel do spojenců Kyjeva po jednom z největších ruských útoků na ukrajinskou metropoli. "Interceptory balistických raket mohly zachránit životy těch, kteří byli dnes zabiti. Je velmi důležité, aby naši partneři pochopili, že zpoždění v dodávkách či neochota poskytnout protibalistické systémy vedou k tak hrozným obětem a destrukci," uvedl na síti X.
Ukrajinští spojenci, kteří nejsou připraveni hrát aktivnější roli v dodávkách interceptorů, by podle jeho slov měli pomoci alespoň s uvalením dalších sankcí na Rusko. "Další kroky jsou nutné - ze strany G7, Evropské unie a každého, kdo podporuje ochranu lidského života," vzkázal.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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válka na Ukrajině , Armáda Ukrajina , Rusko , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
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Zdroj: Lucie Podzimková