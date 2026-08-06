Doživotí. Němci odsoudili Afghánce, který loni vraždil v Mnichově

Německý soud poslal pětadvacetiletého Afghánce na doživotí do vězení za loňský tragický útok na demonstraci odborů v Mnichově. Dospělá žena a dítě nepřežily, další desítky lidí utrpěli zranění. O soudním rozhodnutí informovala DW.
K útoku došlo v únoru 2025. Nepřežily ho sedmatřicetiletá matka a její dvouleté dítě. Více než čtyřicet lidí utrpělo zranění. Pětadvacetiletý afghánský občan Farhad N. podle závěrů soudu úmyslně najel do účastníků demonstrace. Doživotní trest vyhověl požadavku federálních žalobců, zatímco obžaloba chtěla, aby útočník dostal patnáctiletý trest odnětí svobody a nařízenou psychiatrickou léčbu.
Podle žalobců se pachatel k útoku rozhodl kvůli několika motivům, včetně náboženských a politických důvodů. Roli zřejmě sehrála i jeho samota. Sám útočník se k motivu činu během soudního řízení nevyjádřil.
Německo v červenci zažilo další podobný útok, tentokrát byl dějištěm park Tiergarten v Berlíně. Zemřela jedna žena, nejméně 16 lidí utrpělo zranění. Pachatelem byl jednadvacetiletý Abdul B., německý občan s původem v Libanonu. U našich západních sousedů se již v letech 2020 a 2022 dopustil dvou trestných činů.
Policie ho po činu našla na zahradě ve čtvrti Spandau. Mladík se měl následně rozběhnout proti strážcům zákona s bodnou či sečnou zbraní, takže ho příslušníci speciálního policejního komanda zastřelili.
Za posledních deset let šlo o čtvrtý takový útok v sousedním Německu. Například v roce 2016 vjel muž narozený v Tunisku s nákladním autem na vánoční trhy v Berlíně a zabil 12 lidí. Předloni se podobný incident stal v Magdeburgu, kde zemřeli dva lidé a dalších 60 osob se zranilo.
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Zdroj: Lucie Podzimková