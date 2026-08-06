České oscarové hlasování je v plném proudu. Šanci má pět filmů

Kdo bude Česko reprezentovat na Oscarech? Výběr kandidáta pokračuje. Akademici původně vybírali z deseti snímků a počet již zúžili na polovinu. Informovala o tom Česká filmová a televizní akademie.
V prvním kole vybírala sedmičlenná komise, jejímž členem byl například scénárista Petr Jarchovský, z deseti filmů přihlášených producenty a splňujících podmínky. Konkrétně šlo o snímky Dream Team, Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neboj, dýchej, čaruj, Neporazitelní, Osamělý vlk, Pět švestek, Poberta, Tanec s medvědem a Veřejný prostor Františka Skály.
Do druhého kola se dostaly filmy Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Hlasování o českém oscarovém kandidátovi v kategorii mezinárodní celovečerní film začalo minulý týden. Tentokrát už hlasují všichni členové akademie, kteří splňují podmínky pro hlasování a nemají střet zájmů.
Ikonickou zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film, konkrétně Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a Kolja (1996) Jana Svěráka.
Šestice dalších filmů se pak probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří má panenko Miloše Formana (1968), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a naposledy Želary Ondřeje Trojana (2003). Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Holland Šarlatán.
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Zdroj: Lucie Podzimková