Dalšího Oscara se pro Česko pokusí získat dokument, rozhodli akademici

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) oznámila českého kandidáta na cenu 99. ročníku americké Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) v kategorii mezinárodní celovečerní film. Akademici ČFTA v hlasování vybrali do oscarového klání celovečerní dokument Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato.
V intimním a formálně originálním dokumentu zaznamenávala režisérka pět let osudy svého bratra a dvou bratranců, kterým závislost postupně vzala vztahy, domov i pocit bezpečí. S využitím estetiky DIY propojuje deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie i grafické koláže a bez sentimentu se pokouší pochopit příčiny jejich pádu i jeho dopad na celou rodinu. Dokument byl ve světové premiéře uveden letos v únoru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film i nezávislé ocenění Caligari. Do české kinodistribuce snímek oficiálně vstoupí na konci září.
Slavnostní vyhlášení 99. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 14. března 2027. Shortlist výběru 15 zahraničních filmů bude zveřejněn 15. prosince letošního roku a nominace budou následně oznámeny 21. ledna 2027.
Letos podruhé hlasování o výběru kandidáta probíhalo dvoukolově. V prvním kole hlasování hodnotila sedmičlenná předvýběrová komise složená z členů ČFTA deset filmů přihlášených producenty a splňujících podmínky AMPAS: Dream Team, Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neboj, dýchej, čaruj, Neporazitelní, Osamělý vlk, Pět švestek, Poberta, Tanec s medvědem a Veřejný prostor Františka Skály. Do druhého kola na základě zhlédnutí filmů a osobních prezentací producentů vybrala v tajném hlasování komise ve složení Kristina Dufková, Petr Jarchovský, Jaromír Kallista, Jiří Konečný, Dagmar Sedláčková, Vratislav Šlajer a Klára Tasovská (předsedkyně komise) pět snímků: Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta.
Druhé kolo hlasování probíhalo od 27. července do 14. srpna a mohli v něm hlasovat všichni členové ČFTA, kteří splňují podmínky AMPAS a statutu ČFTA pro aktuální ročník.
V loňském roce byl jako kandidát na Oscara za Českou republiku vybrán snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. O rok dříve vyslali akademici film Jiřího Mádla Vlny, který postoupil do užšího výběru. Ikonickou zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film: Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a Kolja (1996) Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se pak probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří, má panenko Miloše Formana (1968), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a naposledy Želary Ondřeje Trojana (2003). Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Holland Šarlatán.
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Zdroj: Jan Hrabě