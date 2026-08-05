České dráhy přepravily nejvíce cestujících od roku 2019

České dráhy přepravily v první polovině roku 2026 nejvíc cestujících od předcovidového roku 2019. Rostoucí zájem o cestování táhne vnitrostátní přeprava. Největší přírůstky cestujících zaznamenal dopravce v rámci regionálních dopravních systémů a na vybraných dálkových linkách s velkým konkurenčním potenciálem, především v porovnání s individuálním motorismem.
"Zásadní nárůst počtu přepravených cestujících dokazuje, že naše rozhodnutí investovat do moderních vlaků bylo správné. Potvrzuje se to všude tam, kde nové vlaky nasazujeme. Česká železnice má potenciál vrátit se na úroveň před koronavirovou pandemií i dále růst. V integrovaných dopravních systémech navíc představuje páteř veřejné dopravy a v řadě aglomerací plní podobnou úlohu, jakou má metro v Praze, ale s přesahem do celého regionu," řekl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
V 1. pololetí roku 2026 přepravily České dráhy 85,5 milionu cestujících, což je o 5,5 milionu cestujících více ve srovnání s 1. pololetím loňského roku. Počet cestujících meziročně vzrostl takřka o 7 %. O něco pomaleji rostl přepravní výkon a mírně klesla přepravní vzdálenost. To je důsledek většího zájmu a rychlejšího růstu cestování v rámci příměstské a regionální dopravy, ve kterých se realizují cesty na kratší vzdálenosti. Přepravní výkon byl 3 970 mil. oskm, meziročně o 4,6 % více, a průměrná přepravní vzdálenost se meziročně snížila o jeden kilometr na 46,4 km.
"Větší zájem o cestování a spokojenost zákazníků s vlaky Českých drah je oceněním pro všechny naše zaměstnance, kteří se podílejí na zajištění provozu a služeb. Ilustruje to také proměnu našich vlaků, kdy staré vozy nahradily moderní bezbariérové a většinou klimatizované soupravy s řadou doplňkových služeb. Zájem o cestování ovlivňuje pozitivně i rozsáhlý informační servis před a během jízdy, například díky aplikaci Můj vlak," doplnil Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu.
Tahounem růstu přepravy v 1. pololetí roku 2026 byla vnitrostátní přeprava, zatímco mezistátní přeprava stagnovala. Přes hranice cestovaly téměř 3 miliony cestujících, tedy zhruba stejně jako v loňském roce. Většímu zájmu o cestování u nás i v mezistátní přepravě brání například dlouhodobé výluky s omezením dopravy a přestupem na náhradní dopravu. To platí např. o roční výluce s náhradní dopravou v úseku Vsetín – Púchov nebo pravidelných pondělních výlukách mezi Děčínem a Bad Schandau na hlavním koridoru do Německa.
Negativní dopad mají i další výluky s omezením dopravy nebo způsobující zdržení vlaků u nás i za hranicemi. Naopak zájem o cestování vlakem podpořilo vedle většího komfortu vlaků a rozšíření nabídky služeb zvýšení cen pohonných hmot.
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