Mohli jste zachránit životy, kritizuje Zelenskyj spojence po útoku na Kyjev

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po ničivém nočním ruském útoku na Kyjev zkritizoval spojence za zpoždění v dodávkách systémů protivzdušné obrany či neochotu s ní pomoci. Podle Zelenského by mělo dojít i k uvalení dalších sankcí na Rusko.
Podle Zelenského už počet obětí stoupl na 17 a přibylo i zraněných. Momentálně je evidováno 44 pacientů. Rusové při útoku použili 24 balistických raket, čtyři rakety Zirkon či Oniks a přes 110 dronů. Hlavními cíli útoku byly sklady soukromých společností, železniční stanice či další infrastruktura, uvedl ukrajinský prezident s tím, že zařízení jako pivovar či sklady stavebních materiálů nemají s válkou nic společného.
"Interceptory balistických raket mohly zachránit životy těch, kteří byli dnes zabiti. Je velmi důležité, aby naši partneři pochopili, že zpoždění v dodávkách či neochota poskytnout protibalistické systémy vedou k tak hrozným obětem a destrukci," napsal Zelenskyj na síti X.
Ukrajinští spojenci, kteří nejsou připraveni hrát aktivnější roli v dodávkách interceptorů, by podle jeho slov měli pomoci alespoň s uvalením dalších sankcí na Rusko. "Další kroky jsou nutné - ze strany G7, Evropské unie a každého, kdo podporuje ochranu lidského života," dodal.
Ruské ministerstvo obrany k útoku uvedlo, že zasáhlo logistická a zásobovací centra v Kyjevě a jeho okolí. "Tato centra se podílela na skladování a dodávkách nejrůznějších zbraní a armádních zásob a také na produkci a distribuci bezpilotních leteckých prostředků," konstatovala Moskva.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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