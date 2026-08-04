Tragédie na ruské pláži. Sedm lidí zemřelo po explozi ukrajinského dronu

Pád ukrajinského dronu na vyhledávanou pláž na ruském pobřeží Černého moře si vyžádal nejméně sedm mrtvých. Třemi oběťmi jsou děti, uvedly místní úřady podle BBC. Moskva obvinila Kyjev z úmyslného útoku na civilisty.
K pádu na pláž došlo v blízkosti vesnice Archipo-Osipovka v Krasnodarské oblasti v Rusku. Jde o letovisko známé teplým klimatem, dlouhými plážemi a poměrně dobrou turistickou infrastrukturou, které se stalo ještě populárnějším v okamžiku, kdy Rusové kvůli sankcím nemohou tolik cestovat do zahraničí.
Podle gubernátora Krasnodarské oblasti Venjamina Kondratěva utrpělo dalších 40 lidí zranění. Celkem 17 pacientů skončilo v nemocnici. Kondratěv obvinil z Kyjev ze záměrného útoku na civilisty. Ukrajina se k těmto nařčením nijak nevyjádřila.
Turisté pro místní ruská média popsali, že před příletem dronu nezněly sirény, které by na bezpilotní stroj upozornily. "Schovali jsme se za lehátka, výbuch jsme neviděli," uvedl jeden z nich. "Tohle celé se stalo před mými dětmi. Moje dítě se nervově zhroutilo," zmínil další z přítomných turistů.
Podle záběrů ověřených britskou stanicí BBC se dron přibližoval k útesu a nakonec spadl na pláž, kde explodoval, zatímco turisté sledovali výbuch ze břehu či z vody.
Dosud není jasné, co bylo cílem dronu. Podle některých spekulací na Telegramu došlo k pádu kvůli elektronickému ochromení ovladatelnosti stroje. Zároveň několik svědků vypovědělo, že před explozí slyšelo střelbu, což by naznačovala, že se dron snažila zneškodnit protivzdušná obrana.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky a součástí ukrajinské obrany jsou dlouhodobě i dronové útoky na cíle na ruském území. V poslední době jsou časté například útoky na sklady online prodejce Wildberries.
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Zdroj: Lucie Podzimková