Tropické počasí se na několik dní vrací. Od čtvrtka se očekává změna

Očima meteorologů by se tento týden mohl rozdělit na dvě části. Nejprve se vrátí tropická vedra, přičemž maximální teploty mohou ojediněle vystoupat i nad 39 stupňů. Od čtvrtka se ochladí, přibude také srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Do střední Evropy bude od západu zasahovat oblast nižšího tlaku vzduchu, kolem které bude do Česka opět proudit mimořádně teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Ve čtvrtek se nicméně nad střední Evropou vytvoří frontální rozhraní, které bude pozvolna postupovat k východu. Na naše území tak od západu začne proudit chladnější a vlhčí vzduch.
Na začátku týdne nás čeká většinou slunečné počasí, kdy jen při zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přeháňky či ojedinělé bouřky. Nejpravděpodobnější budou v úterý na horách v Čechách.
"Ve středu bude během dne přechodně až oblačno a přeháňky nebo bouřky se objeví místy. Ve čtvrtek a v pátek bude hodně oblačnosti a na většině území se vyskytnou přeháňky, občasný déšť, místy i bouřky. Do konce týdne zůstane nějaká pravděpodobnost výskytu srážek, ale už bude menší než v předcházejících dnech," podotkli meteorologové na síti X.
Dnešní nejvyšší teploty dosáhnou 36 stupňů, na jihu Moravy vystoupají až na 39 °C. Úterní a středeční maxima mohou být ojediněle i vyšší, zátěž teplem bude velmi vysoká až extrémní. Ochlazení přijde v druhé polovině týdne, víkendové teploty zůstanou na většině území pod 30 stupni.
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V kavárně v Moskvě došlo k výbuchu. Na místě údajně slavili ruští hlavouni
V sobotu večer otřásla ruským hlavním městem tragická událost. V jedné z kaváren nedaleko centra Moskvy došlo k silnému výbuchu, který si podle dosavadních informací vyžádal nejméně tři lidské životy. Dalších patnáct osob utrpělo při explozi různě závažná zranění.
Zdroj: Libor Novák