Počasí se příští víkend ustálí, bude teplo, ale bez tropů

Příští víkend přinese do České republiky převážně ustálený ráz počasí, který nabídne kombinaci jasné oblohy a občasných oblaků. Meteorologové v předpovědi vydané Českým hydrometeorologickým ústavem počítají s tím, že převládne polojasno až skoro jasno.
Během víkendových dnů se však může na obloze přechodně zvětšit oblačnost. Místy se proto objeví přeháňky a ojediněle se lidé musejí připravit také na tvořící se bouřky.
Teplotní rozmezí v noci přinese příjemně chladnější hodnoty. Nejnižší noční teploty klesnou na rozmezí 17 až 12 stupňů Celsia, což zajistí dobré podmínky pro spánek.
Přes den se rtuť teploměrů vyšplhá k letním hodnotám. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 24 až 29 stupňů Celsia, přičemž nejtepleji bude na jihu Moravy, kde mohou teploměry ukázat až 31 stupňů.
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Zdroj: Libor Novák