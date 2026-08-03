Kuba se opět ponořila do tmy. Problémy místních rozhodně nekončí

Kubu v neděli postihl další celostátní blackout. Předcházel tomu jiný rozsáhlý výpadek dodávek energie v části země. Energetické problémy ostrovního státu se v posledních měsících prohlubují. Důvodem je především americké embargo.
Blackout potvrdila státní energetická společnost UNE. V prohlášení, které cituje stanice France24, informovala o "totálním odpojení" stárnoucí státní elektrické sítě. Šlo o další ze série úplných kolapsů, které lidem zásadně komplikují normální život. O pouhých 24 hodin dříve došlo k rozsáhlému výpadku dodávek energie na západě země.
Ostrovní karibská země potřebuje více než sto tisíc barelů ropy denně pro vlastní energetické potřeby. Od začátku americké blokády přitom dorazil na Kubu jen jeden ruský tanker se zásobami na přibližně dva týdny.
Havana v dřívějším průběhu letošního roku přiznala, že zcela vyčerpala zásoby ropy, nafty a topného oleje, takže její energetika je v kritickém stavu kvůli pokračující americké blokádě. Části metropole se opakovaně potýkají i s více než dvacetihodinovými blackouty, situace v zemi je extrémně napjatá.
Kuba se dlouhodobě spoléhala na dodávky ropy z Venezuely a Mexika. Oba státy je ale dramatickým způsobem omezily kvůli výhrůžkám amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž pohrozil cly jakékoliv zemi, která Kubě poskytne ropu.
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V sobotu večer otřásla ruským hlavním městem tragická událost. V jedné z kaváren nedaleko centra Moskvy došlo k silnému výbuchu, který si podle dosavadních informací vyžádal nejméně tři lidské životy. Dalších patnáct osob utrpělo při explozi různě závažná zranění.
Zdroj: Libor Novák