Irsko se rozloučí s Glenem Hansardem. Pohřeb v katedrále bude zítra

Dva dny se budou Irové loučit se světoznámým písničkářem Glenem Hansardem, který minulý týden tragicky zemřel při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. První ze dvou smutečních akcí, o nichž informovala BBC, začne již v pondělí před polednem.
Veřejné rozloučení s Hansardem proběhne dnes v barokní kapli v Dublinu mezi 11. a 16. hodinou. Dorazit může kdokoliv, kdo chce zesnulému vyjádřit úctu. Pohřeb se pak uskuteční v úterý od 13:30 v katedrále svatého Patrika v centru irského hlavního města. Bude sice přístupný veřejnosti, ale kapacita svatostánku je omezena. O hudbu se postarají členové rodiny a přátelé.
Tragická nehoda se stala ve středu krátce před půl pátou ráno. Hansard podlehl zraněním na místě, přivolaní záchranáři mu již nedokázali pomoci. Irská policie zahájila vyšetřování smutné události.
Úmrtí hudebníka potvrdila i agentura ATC Management. "Se zlomeným srdcem oznamujeme odchod Glena Hansarda v brzkých ranních hodinách po dopravní nehodě v Dublinu. Glenova rodina je v šoku a zlomená touto tragickou ztrátou a s respektem žádá o soukromí v této extrémně složité chvíli. Rodina je vděčná za podporu a děkuje záchranným složkám na místě," píše se v prohlášení.
Hansard během posledního čtvrtstoletí opakovaně koncertoval v České republice, kde si udělal jméno především díky úspěšné spolupráci s hudebnicí Markétou Irglovou. Jako dvojice složili hudbu k úspěšnému filmu Once, v němž i hráli. Ústřední píseň Falling Slowly jim vynesla Oscara za nejlepší filmovou píseň.
Hansard se narodil v Dublinu do rodiny hlídače parkoviště a prodavačky. Ve městě vyrůstal a odmalička projevoval lásku k hudbě. Jeden z nejslavnějších irských hudebníků už ve třinácti letech sekl se školou a začal si vydělávat pouličním hraním. Původně hrál irské tradicionály a folkové písně, později začal sám skládat.
Zlom v jeho kariéře přišel v úvodu 90. let, kdy založil kapelu The Frames a zazářil v irském filmovém muzikálu The Commitments. Definitivní průlom přišel s pátou deskou For The Birds, po které se kapela stala známou i za hranicemi Irska.
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Zdroj: Libor Novák