Britské zemědělství je kvůli počasí v hluboké krizi. Bude chybět jídlo, varují farmáři

Britská zemědělská sféra se v současnosti potýká s hlubokou krizí, kterou vyvolalo extrémní sucho a předchozí nepříznivé počasí. Prezident Národní unie farmářů varoval, že zemi mohou brzy postihnout nedostatky některých potravin, protože tuzemská produkce čelí masivním výpadkům způsobeným nedostatkem vody pro závlahu.
Situaci výrazně zkomplikoval už samotný zimní průběh počasí, kdy rozsáhlé záplavy komplikovaly jarní výsadbu. Následné týdny bez deště a rekordní letní vlnou veder pak zcela vysušily půdu v mnoha oblastech Anglie, kde v některých regionech nepršelo již déle než měsíc.
Důsledkem těchto vlivů je nejčasnější sklizeň v historii měření, přičemž zemědělci se snaží zachránit alespoň to, co zbylo z poničené úrody. Obiloviny, jako je pšenice nebo ječmen, rostou v mnohem menší výšce a jejich výnosy podle odborníků výrazně zaostávají za desetiletým průměrem.
Zástupci zemědělských organizací proto naléhavě vyzvali vládní představitele k přijetí razantních opatření a poskytnutí daňových úlev. Ty by farmářům umožnily vybudovat potřebné systémy pro zadržování vody a vodní nádrže, které jsou pro zvládání budoucích klimatických šoků naprosto nezbytné.
Problém navíc umocňuje fakt, že britské zemědělství se již dlouhodobě potýká s finančním tlakem po zrušení dřívějších dotací. Podle nedávných průzkumů hospodaří třetina tamních statků v červených číslech nebo na hranici rentability, což mnoha rodinám hrozí existenčními problémy.
Kromě samotného sucha se britský venkov potýká také s řadou ničivých požárů porostů, které si vynucují další nasazení záchranných složek. Úřady mezitím vydaly varování před vysokými teplotami pro velkou část anglických regionů a zavedly přísná omezení spotřeby vody.
Odborníci upozorňují, že opakující se sucha se stávají novou realitou, na kterou se stát musí urychleně adaptovat prostřednictvím investic do odolnosti venkova. Pokud nepřijde systémová podpora, může být letošní komplikovaná sklizeň pro celou řadu tradičních rodinných farem tou vůbec poslední.
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Zdroj: Libor Novák