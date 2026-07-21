Novým britským ministrem zahraničí je zastánce ochrany klimatu. Bílý dům se bouří, Londýnu poslal varování

Libor Novák

21. července 2026 14:40

Ed Miliband
Ed Miliband Foto: Facebook Ed Miliband

Jmenování Eda Milibanda novým britským ministrem zahraničí vyvolalo ostrou reakci ve Bílém domě. Nově nastoupený ministerský předseda Andy Burnham provedl při svém příchodu do úřadu změny ve vládě, v rámci nichž nahradil spojence svého předchůdce Keira Starmera a do jedné z nejvýznamnějších funkcí posadil právě bývalého lídra Labouristické strany a zastánce ochrany klimatu a čistých nulových emisí.

Zdroje z americké administrativy pro web Daily Telegraph vyjádřily vážné obavy z tohoto kroku a varují, že Milibandovo jmenování může představovat výrazný bod tření ve vztazích mezi Spojenými státy a Velkou Británií. K rozhodnutí došlo i přes předchozí neoficiální varování ze strany Spojených států, že spolupráce s Milibandem bude pro tým Donalda Trumpa komplikovaná.

Hlavními důvody napětí jsou Milibandovy dlouhodobé postoje k zelené energii a jeho silná podpora klimatických projektů, které se rozcházejí s prioritami současné americké operativy. Zástupci administrativy vyjádřili výhrady například k jeho odmítavému postoji vůči novým vrtům v Severním moři.

Vztahy mezi Milibandem a americkou stranou byly napjaté už v minulosti, kdy vystupoval proti využití britských základen pro americké operace v Íránu a opakovaně veřejně kritizoval Donalda Trumpa i jeho politický styl.

Současné jmenování tak přichází do období již existujících názorových rozporů mezi Londýnem a Washingtonem, přičemž američtí představitelé dávají najevo, že Milibandovo působení na ministerstvu zahraničí může vzájemnou komunikaci zásadně zkomplikovat.

Burnham přistoupil i k dalším rozsáhlým obměnám. Ve funkci ministra financí překvapivě vystřídal Rachel Reevesovou veterán John Healey, který dříve působil jako ministr obrany a z vlády Keira Starmera odstoupil kvůli sporům o výdaje na obranu.

Kromě Healeyho získali klíčové posty další výrazní političtí aktéři. Shabana Mahmoodová zůstává na ministerstvu vnitra, ale Angela Raynerová se vrací do vlády na pozici ministryně pro bydlení poté, co byla očistěna v kauze kolem svých daňových záležitostí.

Novou ministryní školství byla jmenována Lucy Powellová, blízká spojenkyně nového premiéra z doby jeho působení v čele manchetského regionu. Do čela rezortu obrany nastupuje bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, zatímco dosavadní šéfka diplomacie Yvette Cooperová přebírá právě uvolněný rezort zdravotnictví.

Významné role získaly také osobnosti, které stály za Burnhamovou volební kampaní. Louise Haighová se stala ministryní pro úřad vlády a prvním tajemníkem státu, zatímco Anneliese Midgleyová nastupuje na pozici hlavní ředitelky poslaneckého klubu. Ministerstvo energetiky povede Miatta Fahnbullehová a rezort spravedlnosti přebírá Alex Norris.

Vládu naopak opouští celá řada vysokých představitelů předchozího kabinetu Keira Starmera. Mezi odcházejícími členy jsou kromě bývalé ministryně financí Rachel Reevesové také bývalý vicepremiér David Lammy, ministr pro podnikání Peter Kyle nebo ministr pro životní prostředí a bydlení Steve Reed.

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Zdroj: Libor Novák

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