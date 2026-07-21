Novým britským ministrem zahraničí je zastánce ochrany klimatu. Bílý dům se bouří, Londýnu poslal varování

Jmenování Eda Milibanda novým britským ministrem zahraničí vyvolalo ostrou reakci ve Bílém domě. Nově nastoupený ministerský předseda Andy Burnham provedl při svém příchodu do úřadu změny ve vládě, v rámci nichž nahradil spojence svého předchůdce Keira Starmera a do jedné z nejvýznamnějších funkcí posadil právě bývalého lídra Labouristické strany a zastánce ochrany klimatu a čistých nulových emisí.
Zdroje z americké administrativy pro web Daily Telegraph vyjádřily vážné obavy z tohoto kroku a varují, že Milibandovo jmenování může představovat výrazný bod tření ve vztazích mezi Spojenými státy a Velkou Británií. K rozhodnutí došlo i přes předchozí neoficiální varování ze strany Spojených států, že spolupráce s Milibandem bude pro tým Donalda Trumpa komplikovaná.
Hlavními důvody napětí jsou Milibandovy dlouhodobé postoje k zelené energii a jeho silná podpora klimatických projektů, které se rozcházejí s prioritami současné americké operativy. Zástupci administrativy vyjádřili výhrady například k jeho odmítavému postoji vůči novým vrtům v Severním moři.
Vztahy mezi Milibandem a americkou stranou byly napjaté už v minulosti, kdy vystupoval proti využití britských základen pro americké operace v Íránu a opakovaně veřejně kritizoval Donalda Trumpa i jeho politický styl.
Současné jmenování tak přichází do období již existujících názorových rozporů mezi Londýnem a Washingtonem, přičemž američtí představitelé dávají najevo, že Milibandovo působení na ministerstvu zahraničí může vzájemnou komunikaci zásadně zkomplikovat.
Burnham přistoupil i k dalším rozsáhlým obměnám. Ve funkci ministra financí překvapivě vystřídal Rachel Reevesovou veterán John Healey, který dříve působil jako ministr obrany a z vlády Keira Starmera odstoupil kvůli sporům o výdaje na obranu.
Kromě Healeyho získali klíčové posty další výrazní političtí aktéři. Shabana Mahmoodová zůstává na ministerstvu vnitra, ale Angela Raynerová se vrací do vlády na pozici ministryně pro bydlení poté, co byla očistěna v kauze kolem svých daňových záležitostí.
Novou ministryní školství byla jmenována Lucy Powellová, blízká spojenkyně nového premiéra z doby jeho působení v čele manchetského regionu. Do čela rezortu obrany nastupuje bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, zatímco dosavadní šéfka diplomacie Yvette Cooperová přebírá právě uvolněný rezort zdravotnictví.
Významné role získaly také osobnosti, které stály za Burnhamovou volební kampaní. Louise Haighová se stala ministryní pro úřad vlády a prvním tajemníkem státu, zatímco Anneliese Midgleyová nastupuje na pozici hlavní ředitelky poslaneckého klubu. Ministerstvo energetiky povede Miatta Fahnbullehová a rezort spravedlnosti přebírá Alex Norris.
Vládu naopak opouští celá řada vysokých představitelů předchozího kabinetu Keira Starmera. Mezi odcházejícími členy jsou kromě bývalé ministryně financí Rachel Reevesové také bývalý vicepremiér David Lammy, ministr pro podnikání Peter Kyle nebo ministr pro životní prostředí a bydlení Steve Reed.
Související
Volby v USA se blíží. Trumpova podpora je na historickém minimu, Demokraté ale vyhráno nemají
Při íránském útoku zemřeli dva američtí vojáci. USA provedly v odvetě další sérii úderů
USA (Spojené státy americké) , Velká Británie , Ed Miliband (lídr britských labouristů)
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Na pražském magistrátu zasahuje policie, údajně měla několik osob zadržet
před 1 hodinou
Novým britským ministrem zahraničí je zastánce ochrany klimatu. Bílý dům se bouří, Londýnu poslal varování
před 3 hodinami
Češka nesla na pláži v Chorvatsku slunečník. Zasáhl ji blesk, v nemocnici bojuje o život
před 4 hodinami
Trump uvalil na Kanadu padesátiprocentní cla
před 5 hodinami
V Nikaragui už nikdy neproběhnou žádné volby, oznámil tamní prezident
před 6 hodinami
Odbory na Letišti Václava Havla vyhlásily stávkovou pohotovost
před 8 hodinami
USA provedly desátou vlnu útoků na Írán v řadě
před 9 hodinami
Pravé letní počasí si vzalo pauzu. Meteorologové naznačili, kdy se vrátí
včera
Češi jako sběrači. Ministerstvo odhalilo, kolik hub či borůvek si lidé vzali domů
včera
Princ Harry prozradil, jak si připomíná zesnulou maminku
včera
Maximálně ignorovat, radí Babišovi papír s poznámkami ohledně prezidenta
včera
Litr zdražil i o více než tři koruny. Strop na ceny paliv skončil
včera
Vláda schválila zásadní změnu v důchodech. Polepší si pracující i starší senioři
včera
Vláda schválila zákaz mobilů ve školách. Žáci ho nesmí mít o přestávkách ani v družině
včera
Vládě se nelíbí rozhodnutí soudu, který poslal Pavla do Ankary. Chce vyřadit Šámala z jednání o kompetenční žalobě
včera
Chceme další ročník MS ve fotbale, uspořádáme jej sami, vyzval Trump šéfa FIFA a poradil mu, jak nenaštvat ostatní
včera
Babiš omylem ukázal notičky na Pavla. Prezidenta má podle podkladů ignorovat
včera
Místo uznání je doma bijí. Čemu čelí ukrajinští vojáci po návratu z fronty?
včera
Rusko zaútočilo na tureckou civilní obchodní loď. Deset lidí zemřelo
včera
Spojené státy devátou noc v řadě bombardovaly Írán
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán utrpěl velmi těžké zásahy poté, co Spojené státy dokončily devátou noc leteckých úderů. Napříč íránským územím byly hlášeny četné výbuchy. Narůstající počty vojenských obětí a šířící se útoky v posledním období výrazně zvýšily obavy z propuknutí rozsáhlejšího válečného konfliktu.
Zdroj: Libor Novák