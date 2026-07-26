Burnham se poprvé spojil s Trumpem. Budu mu i oponovat, slíbil Britům

Nový britský premiér Andy Burnham si poprvé promluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle svých slov je připraven mu oponovat, pokud budou zájmy Londýna jiné než zájmy Washingtonu. Burnham zároveň slíbil občanům, že se v nejvyšší politické funkci nezmění.
Burnham se v rozhovoru pro BBC nechal slyšet, že má za sebou dobrý první rozhovor s Trumpem, který se prý choval mile. "Nemůžu říct, že od něj nepřijmu jiný názor, ale budu potřebovat vyslovit i jinou ideu, která bude správná pro Británii," uvedl nový ministerský předseda.
Nynější britský premiér prohlásil, že je připraven americkému prezidentovi oponovat. "Musíte bránit svůj vlastní národní zájem před vším ostatním. To je to, co se po vás požaduje, pokud chcete tuhle práci dělat správně," konstatoval labouristický lídr. "Mou předností je být blízko k lidem, k veřejnosti, což se nezmění," dodal.
Burnham se stal britským premiérem poté, co si ho labourističtí poslanci vybrali jako nástupce Keira Starmera, jenž v červnu oznámil svou rezignaci. Premiérem byl Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu.
Šestapadesátiletý Burnham se teprve před několika týdny vrátil do parlamentu, když se stal poslancem v doplňovacích volbách. Cestu mu uvolnil dosavadní poslanec Josh Simons, který odstoupil ve prospěch rodáka z Aintree.
Burnhamova politická kariéra ale trvá již čtvrtstoletí, mezi lety 2001 až 2017 byl nepřetržitě poslancem. Do parlamentu se letos vrátil po devíti letech ve funkci starosty Manchesteru.
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Andy Burnham , Donald Trump , Velká Británie , USA (Spojené státy americké)
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Zdroj: Jan Hrabě