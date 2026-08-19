Sucho láme rekordy. Existují místa, kde jsou problémy od začátku roku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. srpna 2026 10:48

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

Prakticky po celém Česku v pondělí alespoň trochu zapršelo, takže například mohla být odvolána výstraha před požáry. Problémy se suchem ale neskončily. Ačkoliv ještě neskončil srpen, je letošní rok rekordní, co se týká nedostatku půdní vláhy. Oznámil to projekt Intersucho.

Experti zmínili, že důležitým faktorem s vlivem na dopady půdního sucha je délka a doba jeho výskytu, přičemž každoročně se vyskytnou alespoň jednotky dnů s nedostatkem půdní vláhy. "Rozdíl však spočívá v tom, kdy se tento nedostatek vyskytne – zda například na podzim, nebo na jaře – a také v délce jeho trvání. Může jít pouze o několik dnů, ale také o několik týdnů či, s několika přestávkami po srážkách, dokonce měsíců," upozornili na webu.

V roce 2026 je období s nedostatkem půdní vláhy rekordní. Na 30 procentech území republiky je evidován od začátku roku. Jde o oblast jižní a střední Moravy a závětrnou stranu Krušných hor, kde se jedná o dlouhodobý problém.

"Letos jsou ale dlouhodobým nedostatkem vláhy postiženy i další oblasti s vyšší nadmořskou výškou, např. Vysočina, a nedostatek vláhy také částečně zasahuje do horských oblastí," podotkli odborníci.

Půdní vláhy byl nedostatek i loni, mezi další více postižené roky patří roky 2003, 2015, 2017 až 2019 a 2022. Letos kleslo relativní nasycení půdy v půdním profilu pod 50 procent ve více než 220 dnech. 

Podle meteorologů je z celkových srážkových úhrnů patrné, že pondělní bouřky a přeháňky pomohly se suchem jen výjimečně. Lokálně se totiž úhrny velmi lišily. "Alespoň 20 mm (stále mnohonásobně pod deficitem, který v krajině máme) spadlo jen přibližně na 5-10 % území. Pro úhrny nad 30 mm to budou pak jen jednotky procent," uvedl hydrometeorologický ústav. 

Na polovině území republiky nicméně spadlo alespoň šest milimetrů srážek. V rámci krajů napršelo nejvíce v Libereckém kraji, kde bylo na většině území zaznamenáno alespoň 10 mm srážek. V západní polovině kraje na Českolipsku to bylo plošně i kolem 45 milimetrů.

"Nejméně, tedy maximálně jednotky milimetrů, napršelo například na částech Vysočiny, na Tachovsku, Kounovsku, Jičínsku, kolem Lipna nebo severně od Žlutic. Nejvyšší úhrny na stanicích jsme pak zaznamenali v ústecké části Krušných hor. Stanice Sněžník zaznamenala dokonce 91,7 mm srážek, okolní stanice pak mezi 50 mm a 70 mm," dodali meteorologové.

před 58 minutami

Počasí: Česko zasáhnou silné bouřky. První hrozí od půlnoci na čtvrtek

Související

Sucho, ilustrační fotografie.

První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa

Ve Strakově akademii se v pondělí sešla na prvním zasedání obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Jednala o navýšení prostředků na financování opatření proti suchu a o naplňování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027. Premiér po jednání zdůraznil, že ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem sestaví mapu míst, která jsou suchem zasažena nejvíce. Zároveň byla na pondělí 24. srpna svolána Ústřední komise pro sucho. 

Více souvisejících

Sucho Počasí

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 58 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Sucho, ilustrační fotografie.

První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa

Ve Strakově akademii se v pondělí sešla na prvním zasedání obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Jednala o navýšení prostředků na financování opatření proti suchu a o naplňování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027. Premiér po jednání zdůraznil, že ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem sestaví mapu míst, která jsou suchem zasažena nejvíce. Zároveň byla na pondělí 24. srpna svolána Ústřední komise pro sucho. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

Plavání

Vynikající Seemanová s Knedlou. Z vydařeného ME v plavání si oba vezou domů zlato

Úspěšné léto českých sportovců pokračuje. Po tenistce Lindě Noskové (Wimbledon), šermíři Aleanderu Choupenitchovi  a motocyklistovi Filipu Salačovi zažili zlatý úspěch další z nich. Konkrétně jde o plavce Barboru Seemanovou a Miroslava Knedlu, kteří se rozhodně neztratili na své letošní vrcholné akci v podobě mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Barbora Seemanová potvrdila dobře načasovanou formu v závodě na 200 metrů volným způsobem, kterou ovládla. Její reprezentační kolega Miroslav Knedla pak triumfoval v závodě na 50 m znakem. Zatímco Seemanová si ve svém finále vylepšila svůj osobní rekord o 74 setin na 1:54,38 sekundy, tak také Knedla vylepšil rekord a to ten český, když zaplaval čas 24,11. Celkově

včera

Vlaky

Vláda schválila koridory rychlovlaků na území Prahy

Vláda na pondělním zasedání schválila Dílčí územní rozvojový plán (DÚRP) VRT PRAHA, který vymezuje koridory pro vysokorychlostní trať na území hlavního města. Jde o významný krok v přípravě nové železniční infrastruktury, která má zvýšit kapacitu pražského železničního uzlu a vytvořit podmínky pro budoucí provoz vysokorychlostních vlaků.

včera

Karel Havlíček

CzechTourism se přesouvá pod Havlíčkovo ministerstvo

Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu zahajuje proces přesunu exekutivní a marketingové agentury CzechTourism pod resort průmyslu a obchodu. Cílem tohoto kroku je lépe propojit propagaci České republiky v zahraničí s podporou podnikání, investic a exportu služeb. Výkon agendy, legislativy a podpory regionů v oblasti cestovního ruchu zůstává zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj. 

včera

včera

Josef Vávra

Zemřel Josef Vávra, reklamou proslavený sládek pivovaru Bernard

České pivovarnictví zasáhla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 67 let zemřel po těžké nemoci Josef Vávra, vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard, který stál spolu se Stanislavem Bernardem u zrodu úspěšné firmy a byl autorem jejích receptur. Firma o tom informovala na webu. 

včera

včera

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Fotbalovou Spartu posílil exslávista Jurásek. Vlna odchodů z Letné nadále pokračuje

Ještě do konce právě probíhajícího letního přestupového období zřejmě fotbalová pražská Sparta někoho do svých řad přivede tak, aby mohla být po vyřazení z předkola Ligy mistrů konkurenceschopná v Evropské lize. I proto nyní přichází jedno nečekané jméno – exslávista Matěj Jurásek. Právě z Edenu loni v lednu odešel dvaadvacetiletý talent do anglického Norwiche. Nadále se ale sparťané budou muset vypořádat s odchody svých někdejších opor. Útočník Jan Kuchta odešel na hostování do Legie Varšava, brankář Peter Vindahl pro změnu na hostování do Sampdorie Janov a dosavadní kapitán Lukáš Haraslín pak přestoupil do saúdskoarabského Al Fatehu. A mluví se i odchodu Srba Veljka Birmančeviče.

včera

včera

Britská princezna Eugenie odtajnila jméno novorozené dcery

Britská královská rodina se nedávno rozrostla o dalšího člena, kterého v Portugalsku přivedla na svět princezna Eugenie. S manželem si ale ještě nějaký čas nechávala jedno tajemství. S pravdou se rozhodla jít ven až v úvodu tohoto srpnového týdne. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy