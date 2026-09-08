Extrémní sucho stáhlo hladinu Orlické přehrady na historické minimum a odhalilo místa, která byla desítky let ukryta pod vodou. Objevily se zatopené stavby, staré jezy, části mostu i vojenský bunkr. Klesající voda tak odkrývá zapomenutou historii Orlíku.
Orlická přehrada se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu ocitla na historickém minimu. Hladina klesla přibližně o 15 metrů na 334,54 metru nad mořem a odhalila místa, která byla desítky let skryta pod vodou. Poprvé v historii proto Povodí Vltavy využilo také zásobní prostor Slapské přehrady.
Nízká voda proměnila okolí Orlíku k nepoznání. Vltava se u Podolského mostu místy vrací do původního koryta a objevily se zatopené budovy, staré jezy, zbytky řetězového mostu nebo hluboká údolí a skalní stěny v okolí Zvíkova. Z vody vystoupil také vojenský bunkr.
Pozornost vzbudily i zrezivělé sudy, které připomněly takzvané orlické vraždy z počátku 90. let. Policie však uvedla, že jde o části pontonů, které klesly ke dnu. Kvůli pokračujícímu suchu nyní Povodí Vltavy výrazně omezuje odtok z nádrže, aby zabránilo dalšímu poklesu hladiny.
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přehrada Orlík , Voda , Sucho , Počasí
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Zdroj: Libor Novák