Policie hledá muže, který z mostu skočil do Orlíku. Zapojí se i potápěči

O případu informoval web idnes.cz. Policii o události informovala krátce před pátou hodinou žena, která muže uviděla za zábradlím. Dokonce s ním navázala krátký kontakt, než skočil do vody.

Na místo vyrazili policisté i hasiči, kteří skokana hledají. Práci jim ztěžuje mlha i led, který na některých místech přetrval i po nedávném konci zimy. Hasiči nasadili do akce i dron, problémem ale byla nízká viditelnost.

Zároveň se pokusili dostat co nejblíže místu, kde měl muž do vody skočit. "Policie nás navigovala, ale kvůli tloušťce ledu se s gumovým člunem nešlo dostat dál," sdělila webu mluvčí hasičů Vendula Matějů. Během dopoledne se očekává příjezd policejních potápěčů, kteří by měli pomoci s pátráním.

Vodní nádrž Orlík je součástí Vltavské kaskády, vybudována byla v letech 1954 až 1961. Přehrada dosahuje hloubky 74 metrů a zadržuje nejvíce vody z tuzemských přehrad, konkrétně přes 700 milionů krychlových metrů. Pro policisty není Žďákovský most neznámou, protože z něj shazovali oběti tzv. orličtí vrazi.