Ukrajina a USA udělaly další krok k podepsání nerostné dohody

O podpisu memoranda informovala ukrajinská ministryně Julija Svyrydenková na sociální síti X. Dokument dle jejích slov určuje cestu k dohodě o ekonomickém partnerství s USA a k utvoření investičního fondu pro účely poválečné rekonstrukce Ukrajiny.

Američtí představitelé podle BBC vyjádřili naději, že se dohodu s Kyjevem podaří dokončit do konce příštího týdne.

"Je to v podstatě to, na čem jsme se shodli dříve. Když byl prezident (Volodymyr Zelenskyj) tady, měli jsme memorandum o porozumění. Šli jsme přímo k velké dohodě, myslím, že je to osmdesátistránková dohoda, kterou budeme podepisovat," řekl americký ministr financí Steve Bessent.

O dohodě se zmínil i americký prezident Donald Trump během tiskové konference s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. "Máme nerostnou dohodu, která bude podepsána ve čtvrtek, příští čtvrtek. Brzy. A předpokládám, že se té dohody budou držet. Uvidíme," prohlásil.

Američané ale zároveň připustili, že by od Ukrajiny mohli výhledově dát ruce pryč. "Pokud nebude možné ukončit válku na Ukrajině, musíme jít dál," řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio podle CNN. "Musíme si to velmi rychle ujasnit, a mluvím o řádu dnů, jestli to je proveditelné," sdělil novinářům.

"Pokud by to nebylo možné (ukončit konflikt), pokud jsme tak vzdáleni, že se to nestane, pak si myslím, že prezident se možná nachází v bodě, kdy řekne že končíme," prohlásil ministr zahraničí.

Šéf americké diplomacie zdůraznil, že nejde o "americkou" válku. "My jsme ji nezačali. Spojené státy pomáhají Ukrajině poslední tři roky a chceme to ukončit. Ale není to naše válka," podotkl. "Prezident strávil 87 dní na nejvyšší vládní úrovni opakovanými snahami o ukončení této války. Nyní se dostáváme do bodu, kdy musíme rozhodnout, zdali je to možné. Proto zapojujeme obě strany," dodal Rubio.