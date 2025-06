KOMENTÁŘ | Ukrajinci změnili podobu budoucích válek. Mnohem větší roli sehrají zpravodajské služby

Ukrajinci o víkendu definitivně změnili podobu budoucích válek. Zřejmě všechny armády světa si nemohly nevšimnout toho, co ukrajinští zpravodajci dokázali rozpoutat hluboko v ruském týlu. Pro rozumné velitele je dnes více než zřejmé, že příští konflikty budou vedeny především prostřednictvím zpravodajských operací, zatímco běžné armády přejmou toliko „podružnou“ úlohu udržování fronty – pokud tedy vůbec nějaká fronta bude v tradičním slova smyslu existovat.

Když z kontejnerů u ruských leteckých základen vyletěly bezpilotní letouny a zasadily údery proti strategickému letectvu, ruské zpravodajské služby zažily okamžiky brutálního ponížení. Selhaly totiž naprosto fatálně, když umožnily proniknutí těchto kontejnerů až do těsné blízkosti leteckých základen – a to dokonce na vzdáleném Dálném východě, tisíce kilometrů od frontové linie.

Rozsah zpravodajské operace Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) se zdá být takřka nepředstavitelný. Co všechno stálo za přípravami tohoto bezprecedentního úderu, si lze jen stěží domyslet. Samotná SBU se k těmto detailům nikdy nepřizná – a to nejen z důvodu ochrany vlastní sítě, nýbrž i proto, že podobný styl boje může být kdykoli zopakován.

A právě v tom spočívá největší děs pro Rusko, ale i pro jakoukoli budoucí protivníka: Ukrajina tento způsob boje může zopakovat. A netřeba dodávat, že se tak již stalo – SBU využila stejný princip i u Kerčského mostu, spojujícího Ruskou federaci s okupovaným Krymským poloostrovem. Agentům se podařilo na nosné pilíře mostu připevnit více než tunu výbušnin, které byly následně odpáleny na dálku.

Tento nový způsob válčení přináší závažné důsledky pro budoucnost ozbrojených konfliktů. Útoky vedené speciálními službami a zpravodajskými agenturami mohou zcela proměnit charakter válek. Klasické představy o frontách, pevných liniích a statických obranách ustupují do pozadí – rozhodující se stávají flexibilní, vysoce cílené operace, využívající moment překvapení, psychologický efekt a asymetrické taktiky.

Ve skutečnosti stačí, aby protivník vyslal deset kamionů nebo dvacet pickupů na libovolná místa v týlu nepřítele a z těchto vozidel vypustil drony. Účinky takového útoku mohou být naprosto devastující, a to i v případě, že by většina těchto dopravních prostředků byla zachycena a zneškodněna. Stačilo by totiž, aby se úspěšně podařilo proniknout byť jen dvěma vozidlům s nákladem dronů – a rázem by mohlo dojít k ochromení klíčové infrastruktury, strategických základen nebo velitelských uzlů.

Již samotný fakt, že drony mohou být vypuštěny prakticky odkudkoli a jejich smrtící náklad může být nasměrován proti zranitelným bodům protivníka, mění samotnou logiku války. V takovém prostředí nestačí vybudovat pevnou frontovou linii ani masivní obranné systémy – klíčové je chránit vlastní týl a strategické objekty.

Války budoucnosti tak budou s vysokou pravděpodobností vedeny hybridními prostředky, kde budou tradiční armády pouze podpůrným nástrojem v rukou sofistikovaných zpravodajských a kybernetických struktur. Konvenční vojska budou povolána spíše k udržování pořádku a logistiky, zatímco samotné konflikty bude určovat dynamika utajovaných operací a útoků na klíčové uzly infrastruktury, zbrojní základny, komunikační sítě, a především psychiku obyvatelstva.

Ukrajina ukázala, že umí využít zpravodajských kapacit k přímému vojenskému efektu s dalekosáhlými politickými a strategickými důsledky. Takový přístup bude pro všechny budoucí konflikty inspirací i varováním. Přepisuje nejen mapu bojiště, ale především myšlení generálů a politiků, kteří dosud spoléhali na tanky a dělostřelectvo.

Ve světle těchto událostí nelze než očekávat, že budoucí války budou vedeny především informacemi. A ti, kdo na tuto realitu nedokáží včas reagovat, budou zažívat ponížení podobné tomu, které o víkendu ochromilo ruské velení.