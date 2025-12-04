Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér

Belgický premiér Bart De Wever prohlásil, že je "naprostá iluze" věřit, že by Rusko mohlo ve válce na Ukrajině prohrát. Jeho nedávné komentáře, které odhalují hluboké neshody mezi evropskými lídry, zazněly v pondělí na akci deníku La Libre. Premiér si stěžoval na "neuvěřitelný" tlak ohledně otázky využití zmrazených ruských aktiv.
De Wever prohlásil, že "Moskva nám dala vědět, že… Belgie a já osobně pocítíme dopad [zabavení ruských aktiv] navěky", a dodal, že "to se zdá být docela dlouhá doba". Upozornil také na riziko potenciální ruské konfiskace západních aktiv. Mezi ně by patřilo i 16 miliard eur Euroclearu držených v Rusku, nebo belgické továrny v zemi.
Belgický premiér zdůraznil, že pokud by k zabavení majetku došlo, Rusko by s největší pravděpodobností přistoupilo k odvetným krokům. "A co když i Bělorusko a Čína také zkonfiskují západní aktiva? Zvážili jsme tohle všechno? Ne, nezvážili," prohlásil De Wever.
Opakuje tak postoj, že by konfiskace mohla být bezprecedentním krokem s nedozírnými právními a finančními následky pro Belgii. Většina zmrazených ruských aktiv je uložena v bruselském depozitáři Euroclear, což činí pozici Belgie v této debatě klíčovou.
Tato De Weverova prohlášení přicházejí v době eskalující debaty o využití zmrazených ruských aktiv k financování Ukrajiny formou takzvané reparační půjčky. V reakci na to německý kancléř Friedrich Merz odložil svou plánovanou páteční návštěvu Norska. Místo toho odcestuje do Bruselu, kde se zúčastní soukromé večeře s belgickým premiérem Bartem De Weverem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
Podle Merzova mluvčího, jak uvedla agentura Reuters, se toto setkání uskuteční uprostřed ostrých sporů o to, zda by se zmrazené ruské prostředky měly použít ve prospěch Kyjeva. Lze předpokládat, že právě řešení belgického odporu k tomuto návrhu bude dominantním tématem jejich rozhovoru.
