Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení

Libor Novák

12. prosince 2025 19:50

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia
María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia Foto: Instagram María Corina Machadová

Opoziční venezuelská vůdkyně Maria Corina Machadová, nositelka Nobelovy ceny za mír, podnikla odvážnou třídenní cestu v přestrojení, aby dorazila na ceremonii do Norska. S pomocí paruky a převleku se jí podařilo proklouznout přes 10 vojenských kontrolních stanovišť ve Venezuele. Po moři přeplula Karibské moře v rybářské lodi, odkud byla následně eskortována do Osla letadlem zajištěným americkou stranou.

Osmapadesátiletá aktivistka, na kterou byl v zemi po sporných prezidentských volbách uvalen zákaz výkonu veřejné funkce, žila měsíce ve Venezuele v úkrytu a na veřejnosti se neobjevila od ledna. Přesto byla pevně odhodlaná převzít ocenění, které získala za své odvážné úsilí o obranu svobody a demokracie v zemi.

Cesta, která se uskutečnila pod krycím názvem Operace Zlatý Dynamit, začala v pondělí odpoledne. První, vysilující 10hodinový úsek vedl z její tajné rezidence na předměstí Caracasu k pobřežní rybářské vesnici. Machadová a dva její společníci museli v přestrojení projít deseti vojenskými kontrolními body.

Poté, co dorazili k pobřeží, zahájili druhý úsek. V úterý v pět hodin ráno vypluli v dřevěné rybářské loďce, malé pramici, na rozbouřené vody Karibského moře s cílem doplout na ostrov Curacao.

Podmínky na moři byly extrémně náročné. Bryan Stern, veterán amerických speciálních jednotek a zakladatel nadace Grey Bull Rescue Foundation, který operaci vedl, popsal cestu jako „studenou a velmi mokrou“ s vlnami dosahujícími až 3 metry.

Před zahájením plavby skupina koordinovala svou činnost s americkou armádou, aby minimalizovala riziko útoku. Data sledování letů potvrdila, že stíhačky F-18 přelétaly nad trasou vedoucí k ostrovu a létaly v těsných kruzích, ačkoliv představitelé Pentagonu a americká armáda se k vojenskému kontaktu nevyjádřili. Nicméně je zřejmé, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa byla o plánu informována.

Machadová dorazila na ostrov v úterý odpoledne, kde se setkala se soukromým dodavatelem najatým kanceláří prezidenta Trumpa, který se specializuje na extrakce. Přes noc se ubytovala v hotelu a poté odletěla do Norska v letounu, který poskytl kontakt prezidenta z Miami. Zastávka byla učiněna v Bangor, Maine, než zamířila do Osla.

Navzdory náročným podmínkám Machadová podle Sterna nepronesla ani jednu stížnost a byla „formální“. Sternova nezisková organizace Grey Bull Rescue, která se specializuje na záchranné mise, uvedla, že neobdržela žádné vládní finance, ale koordinovala své kroky s tajnými a diplomatickými službami několika států.

Do Norska dorazila ve středu večer, těsně před půlnocí. Její dcera Ana Corina Sosa Machadová převzala Nobelovu medaili a diplom za ni, protože panovaly obavy o její bezpečnost, a tisková konference byla zrušena.

včera

Otázka, kterou si klade celý svět: Proč Trump nechal zabavit ropný tanker?

Související

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje

Vůdkyně venezuelské opozice a laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová ve čtvrtek na tiskové konferenci slíbila, že Venezuela „bude svobodná“. Politička, která získala ocenění za svůj boj za demokracii, prohlásila, že se navzdory varováním o možném zatčení pokusí vrátit do vlasti a ukončit tak „tyranii“. 
María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová slíbila, že bude pokračovat ve svém boji za osvobození země od „korupce“, „brutální diktatury“ a „zoufalství“. Učinila tak v Oslu, v norské metropoli, kde jí byla ve středu udělena Nobelova cena za mír. Přestože panovaly horečné spekulace, že by se jí mohlo podařit tajně opustit Venezuelu a na ceremonii se objevit osobně, pětaosmdesátiletá konzervativní politička se nedostavila. Organizátoři však očekávali, že dorazí do Osla v následujících hodinách.

Více souvisejících

María Corina Machadová

Aktuálně se děje

před 32 minutami

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení

Opoziční venezuelská vůdkyně Maria Corina Machadová, nositelka Nobelovy ceny za mír, podnikla odvážnou třídenní cestu v přestrojení, aby dorazila na ceremonii do Norska. S pomocí paruky a převleku se jí podařilo proklouznout přes 10 vojenských kontrolních stanovišť ve Venezuele. Po moři přeplula Karibské moře v rybářské lodi, odkud byla následně eskortována do Osla letadlem zajištěným americkou stranou.

před 1 hodinou

Slovenští poslanci se poprali a pohádali

VIDEO: Rvačky, alkohol, vulgarity, ponižování žen. Ostudné zasedání parlamentu, jaké Slovensko nepamatuje

Čtvrteční zasedání slovenského parlamentu, které pokračovalo dlouho do noci, se zvrhlo v divoký sled hádek, vulgarismů a fyzických potyček. Mnozí komentátoři i opoziční poslanci se shodují, že jednání přesáhlo veškeré meze důstojnosti, jakou si málokdo pamatuje i z dob mečiarismu. Den poté, v pátek, už poslanci začali jednání výzvami k omluvě, které žádá jak koaliční Smer, tak opoziční Hnutie Slovensko.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajinské síly znovu dobyly osady v Charkovské oblasti

Ukrajinské síly v pátek oznámily významný úspěch, když znovu dobyly dvě osady v severovýchodní Charkovské oblasti. Armádní sbor Khartia uvedl na sociálních sítích, že osvobozeny byly Kondrašivka, Radkivka a jejich okolí, a také několik čtvrtí v severní části Kupjansku. Tento klíčový železniční uzel přitom Rusko nárokovalo jako dobyté v minulém měsíci. Podle ukrajinské armády se v oblasti podařilo obklíčit několik stovek ruských vojáků.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Blízcí a přátelé se rozloučili s moderátorem Patrikem Hezuckým. (12.12.2025) Prohlédněte si galerii

Česko se rozloučilo s moderátorem Hezuckým. Bouček dojemně promluvil

Česko se v pátek odpoledne rozloučilo s moderátorem Patrikem Hezuckým, který na den přesně před týdnem podlehl vážné nemoci. Bylo mu 55 let. Neveřejného smutečního obřadu se zúčastnilo mnoho kolegů zesnulého a dalších osobností tuzemského šoubyznysu. V lednu se ještě uskuteční benefiční koncert v pražské O2 areně. 

před 5 hodinami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Ukrajina by podle mírového plánu měla vstoupit do EU v roce 2027

Ukrajina by se mohla stát členem Evropské unie k 1. lednu 2027, pokud bude přijat návrh mírového urovnání, který je v současné době projednáván v rámci amerických zprostředkovaných jednání o ukončení dlouholetého konfliktu s Ruskem. O této informaci informoval v pátek list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s obsahem dokumentu.

Aktualizováno před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Al Carns

Po Ruttem přichází další důrazné varování: Válka klepe na dveře Evropy

Evropa se musí připravit na válku na svém prahu. Tímto varováním vystoupili ve čtvrtek britští vojenští představitelé, kteří detailně popsali bezprecedentní úroveň hrozeb namířených proti ozbrojeným silám Spojeného království. Ministr obrany Al Carns při zahájení nové Britské vojenské zpravodajské služby (MIS) prohlásil, že „stín války klepe na dveře Evropy“, a zdůraznil, že spojenci NATO musí být připraveni reagovat.

před 7 hodinami

Soud, ilustrační foto

Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče

České rozvodové právo prochází od ledna 2026 zásadní proměnou, která má za cíl zrychlit řízení, snížit emocionální zátěž dětí a posílit soukromí manželů. Vzhledem k tomu, že v Česku končí rozvodem téměř polovina manželství, přináší novela občanského zákoníku řadu důležitých novinek.

před 8 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucí složení nové vlády. Zejména se jí ale nezamlouvá oligarchizace české politiky a zdůraznila, že nyní již premiér Andrej Babiš ani zdaleka není jediným problémem. „Andrej Babiš se ze dne na den nestane obyčejným občanem s lehce nadprůměrnými příjmy. Stále je to člověk, který dokázal nakumulovat velké bohatství i moc. U něj nicméně uplatnění bohatství i moci vidíme relativně transparentně,“ říká.

před 8 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Spojené státy navrhují, aby Ukrajina stáhla své jednotky z oblasti Donbasu. Washington by následně v částech, které Kyjev v současné době kontroluje, vytvořil „svobodnou ekonomickou zónu“. Původně USA navrhovaly, že by Kyjev měl části Donbasu, které stále drží, jednoduše předat Rusku. Podle čtvrtečního prohlášení ukrajinského prezidenta pro novináře je ale nyní navržena kompromisní varianta, kde by se ukrajinské síly stáhly, ale ruské jednotky by do tohoto území nepostupovaly.

před 9 hodinami

Emmanuel Macron

Krajní pravice sílí po celé Evropě. Problémy má Starmer, Merz i Macron

V nedávných volbách v několika evropských zemích, jako jsou Spojené království, Francie, Německo, Nizozemsko a Rumunsko, se zdálo, že voliči dávají naději středovým politikům. Před šestnácti měsíci, po volbách do Evropského parlamentu, dokonce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že „střed drží“, protože pro silnou Evropu stále existuje většina ve středu politického spektra. Dnes však podle webu Politico toto přesvědčení vypadá značně nejistě. 

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu

Ukrajina tento týden oznámila, že její drony dlouhého doletu zasáhly významnou ropnou plošinu v Kaspickém moři, což je signálem pro další rozšíření seznamu cílů v rámci intenzivního tažení. Cílem této kampaně je přerušit tok ruských energetických příjmů, které financují válku. Zdroj z Bezpečnostní služby Ukrajiny pro CNN potvrdil, že jde o první ukrajinský útok na infrastrukturu související s těžbou ropy v Kaspickém moři.

před 11 hodinami

Nemo (Foto: Corinne Cumming / EBU)

Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej

Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.

před 13 hodinami

Počasí

Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta

I víkendové počasí bude připomínat spíš podzim, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima. Přes Česko sice v noci ze soboty na neděli přejde studená fronta, ale ochlazením se neprojeví. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Obchody na Štědrý den. Další z řetězců odhalil, jak bude možné nakoupit

Necelé dva týdny zbývají do Štědrého dne, takže přípravy domácností na Vánoce nabírají na obrátkách. Lidé se při nich neobejdou bez obchodů, které mohou být otevřené i na Štědrý den. Další z tuzemských řetězců již prozradil svůj plán na 24. prosince. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy