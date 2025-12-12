Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení

Opoziční venezuelská vůdkyně Maria Corina Machadová, nositelka Nobelovy ceny za mír, podnikla odvážnou třídenní cestu v přestrojení, aby dorazila na ceremonii do Norska. S pomocí paruky a převleku se jí podařilo proklouznout přes 10 vojenských kontrolních stanovišť ve Venezuele. Po moři přeplula Karibské moře v rybářské lodi, odkud byla následně eskortována do Osla letadlem zajištěným americkou stranou.
Osmapadesátiletá aktivistka, na kterou byl v zemi po sporných prezidentských volbách uvalen zákaz výkonu veřejné funkce, žila měsíce ve Venezuele v úkrytu a na veřejnosti se neobjevila od ledna. Přesto byla pevně odhodlaná převzít ocenění, které získala za své odvážné úsilí o obranu svobody a demokracie v zemi.
Cesta, která se uskutečnila pod krycím názvem Operace Zlatý Dynamit, začala v pondělí odpoledne. První, vysilující 10hodinový úsek vedl z její tajné rezidence na předměstí Caracasu k pobřežní rybářské vesnici. Machadová a dva její společníci museli v přestrojení projít deseti vojenskými kontrolními body.
Poté, co dorazili k pobřeží, zahájili druhý úsek. V úterý v pět hodin ráno vypluli v dřevěné rybářské loďce, malé pramici, na rozbouřené vody Karibského moře s cílem doplout na ostrov Curacao.
Podmínky na moři byly extrémně náročné. Bryan Stern, veterán amerických speciálních jednotek a zakladatel nadace Grey Bull Rescue Foundation, který operaci vedl, popsal cestu jako „studenou a velmi mokrou“ s vlnami dosahujícími až 3 metry.
Před zahájením plavby skupina koordinovala svou činnost s americkou armádou, aby minimalizovala riziko útoku. Data sledování letů potvrdila, že stíhačky F-18 přelétaly nad trasou vedoucí k ostrovu a létaly v těsných kruzích, ačkoliv představitelé Pentagonu a americká armáda se k vojenskému kontaktu nevyjádřili. Nicméně je zřejmé, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa byla o plánu informována.
Machadová dorazila na ostrov v úterý odpoledne, kde se setkala se soukromým dodavatelem najatým kanceláří prezidenta Trumpa, který se specializuje na extrakce. Přes noc se ubytovala v hotelu a poté odletěla do Norska v letounu, který poskytl kontakt prezidenta z Miami. Zastávka byla učiněna v Bangor, Maine, než zamířila do Osla.
Navzdory náročným podmínkám Machadová podle Sterna nepronesla ani jednu stížnost a byla „formální“. Sternova nezisková organizace Grey Bull Rescue, která se specializuje na záchranné mise, uvedla, že neobdržela žádné vládní finance, ale koordinovala své kroky s tajnými a diplomatickými službami několika států.
Do Norska dorazila ve středu večer, těsně před půlnocí. Její dcera Ana Corina Sosa Machadová převzala Nobelovu medaili a diplom za ni, protože panovaly obavy o její bezpečnost, a tisková konference byla zrušena.
Necelé dva týdny zbývají do Štědrého dne, takže přípravy domácností na Vánoce nabírají na obrátkách. Lidé se při nich neobejdou bez obchodů, které mohou být otevřené i na Štědrý den. Další z tuzemských řetězců již prozradil svůj plán na 24. prosince.
Zdroj: Jan Hrabě