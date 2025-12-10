Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia
María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia Foto: Instagram María Corina Machadová

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová slíbila, že bude pokračovat ve svém boji za osvobození země od „korupce“, „brutální diktatury“ a „zoufalství“. Učinila tak v Oslu, v norské metropoli, kde jí byla ve středu udělena Nobelova cena za mír. Přestože panovaly horečné spekulace, že by se jí mohlo podařit tajně opustit Venezuelu a na ceremonii se objevit osobně, pětaosmdesátiletá konzervativní politička se nedostavila. Organizátoři však očekávali, že dorazí do Osla v následujících hodinách.

Machadová, která se od údajné krádeže prezidentských voleb v roce 2024 autoritářským vůdcem Nicolásem Maduroem skrývá, nechala svůj projev přednést svou dcerou Anou Corinou Sosa Machadovou. Bývalá kongresmanka a zkušená bojovnice za demokracii přislíbila, že bude dál vést Venezuelu na její „dlouhé cestě ke svobodě“. Machadová v textu slíbila, že Venezuela se opět nadechne.

Ve svém projevu popsala naději na otevření vězeňských bran pro tisíce nespravedlivě zadržovaných a návrat k objímání, lásce a smíchu v ulicích. Před zahájením ceremoniálu předseda norského Nobelova výboru Jørgen Watne Frydnes prohlásil, že Machadová je „v bezpečí“ a „bude s námi v Oslu“ po cestě „v situaci extrémního nebezpečí“, i když dorazí až po skončení události. V audiozprávě, kterou zveřejnil její tým, aktivistka poděkovala těm, kdo „riskli své životy“, aby ji dostali z Venezuely, a potvrdila, že je na cestě.

Zatím nebylo jasné, jak se Machadové podařilo uniknout, ale Wall Street Journal s odvoláním na americké úředníky informoval, že v úterý tajně cestovala lodí na karibský ostrov Curaçao. Na ceremonii do Osla dorazili a podpořili ji lídři Latinské Ameriky, včetně pravicových prezidentů Argentiny, Ekvádoru, Panamy a Paraguaye. Přítomen byl i Edmundo González, diplomat, který loni nahradil Machadovou ve volbách poté, co jí byla zakázána kandidatura, a o němž se všeobecně věří, že volby vyhrál. González musel kvůli Madurovým represím uprchnout do španělského exilu.

Významným bodem ceremoniálu bylo vystoupení venezuelské klavíristky a aktivistky Gabriely Montero, která na Machadové žádost zahrála píseň Mi Querencia (Můj přístav) od venezuelského skladatele Simona Díaze. Montero uvedla, že píseň hovoří o návratu domů, což je mantrou Machadové pro všech více než osm milionů lidí, kteří uprchli před hospodářskými potížemi a represemi, jež ve Venezuele panují od roku 2013.

Předseda Nobelova výboru Frydnes ocenil „neúnavnou práci“ Machadové za prosazování demokratických práv a její boj za „mírový a spravedlivý přechod z diktatury k demokracii“. Frydnes, stojící vedle portrétu Machadové, adresoval přímou zprávu Madurovi: „Měl byste přijmout výsledky voleb a odstoupit, protože taková je vůle venezuelského lidu.“

Udělení Nobelovy ceny Machadové vyvolává i kontroverze. Zatímco výbor oslavuje její vytrvalý boj proti autoritářskému státu, kritici poukazují na její dřívější podporu vojenské intervence za účelem svržení diktátora. Další kritické hlasy se ozvaly kvůli tomu, že Machadová neodsoudila smrtící útoky Donalda Trumpa v Karibiku, ani jeho zacházení s venezuelskými migranty. Po oznámení ceny Machadová věnovala ocenění Trumpovi za jeho „rozhodnou podporu naší věci“.

V předvečer ceremonie v Oslu protestovaly desítky demonstrantů proti tomuto ocenění. Uvedli, že Cena míru by měla být udělena aktérům, kteří skutečně pracují pro mír, dialog a spravedlnost. Upozornili, že udělení ceny političce, která podporuje vojenské zásahy a akce v rozporu s mezinárodním právem, narušuje samotný účel Nobelovy ceny za mír.

