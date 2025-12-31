Obchody na Silvestra otevřely. Lidé si musí dát pozor na zkrácenou provozní dobu

Poslední hodiny utíkají nejen z letošního roku, ale i z dnešní otevírací doby tuzemských obchodů. Provozovatelé přitom mohou mít otevřeno, jak chtějí, a nemusí se podřizovat jakémukoliv zákonu. To přijde až zítra. Přesto je na Silvestra otevřeno jen do podvečerních hodin.
I obchodníci totiž chtějí dopřát svým zaměstnancům volný silvestrovských večer. Alespoň do podvečerních hodin by ale dnes mělo být otevřeno všude, vyplývá z informací na webových stránkách společností.
Do 17 hodin jsou na Silvestra otevřené obchody řetězců Billa, Lidl a Penny. Ještě o hodinu déle budou k dispozici prodejny společností Albert, Globus, Kaufland a Tesco. Od 18:00 už se pak lidé musí spolehnout například na večerky či dovážkové služby.
Obchody následně zůstanou uzavřené i na Nový rok. Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Patří k nim i první lednový den.
