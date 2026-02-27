Expremiér Nečas se rozvedl s druhou manželkou

Definitivní tečku za vztahem, jenž sehrál důležitou roli i ve vrcholné české politice, napsali bývalý premiér Petr Nečas a jeho druhá manželka Jana Nagyová. Někdejší životní partneři se rozvedli. Již loni se Česko dozvědělo, že už netvoří pár.
Nečas se rozváděl již v roce 2013 s první manželkou Radkou, která je matkou jeho čtyř dětí, synů Ondřeje a Tomáše a dcer Terezy a Marie. Už před několika měsíci se objevily informace, že se bývalému politikovi rozpadlo i druhé manželství, konkrétně kvůli stresu a opakovaným soudním sporům.
Někdejší vrchní ředitelka Nečasova vládního kabinetu loni vyslovila přání, aby vše proběhlo rychle, věcně a korektně. Podle úterních informací webu novinky.cz již došlo k rozvodu podle předem uzavřené dohody bývalých životních partnerů.
Rozvody nejsou u českých premiérů ničím výjimečným. Odstartovaly u Jiřího Paroubka, který se v roce 2007, tedy rok po konci ve funkci předsedy vlády, rozvedl s první manželkou Zuzanou. Po dvou měsících byl opět ženatý, ale ani druhý vztah mu do dnešního dne nevydržel.
Ve Strakově akademii ho střídal Mirek Topolánek, který se rovněž rozvedl. Už v době, kdy byl premiérem, totiž žil se stranickou kolegyní Lucií Talmanovou. Pár se navíc dočkal syna Nicolase. Rozvod s první manželkou Pavlou následoval až v roce 2010.
Vládní angažmá nepřestálo ani manželství posledního sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky. Půl roku před koncem ve funkci vyšlo společné prohlášení manželů o odloučení. Rozvod pak přišel v roce 2018. Předloni zase současný premiér Andrej Babiš oznámil, že se po třiceti letech rozcházejí s manželkou Monikou.
