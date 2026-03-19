Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát

Libor Novák

19. března 2026 14:41

South Pars

Izraelský útok na íránská zařízení v plynovém poli South Pars představuje zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu. Tato operace vyvolala zuřivou odvetu Teheránu, který následně zacílil na klíčovou energetickou infrastrukturu svých sousedů v Perském zálivu. Světové trhy, které již dříve ochromilo faktické uzavření Hormuzského průlivu, nyní čelí drtivému tlaku na dodávky ropy a zemního plynu.

South Pars není jen obyčejné ložisko; jde o součást největší rezervy zemního plynu na světě, která se nachází pod mořským dnem Perského zálivu. O toto obří pole se Írán dělí s Katarem, který svou část nazývá Severní kopule (North Dome). Celé ložisko obsahuje odhadem 1 800 bilionů krychlových stop využitelného plynu, což je množství, které by dokázalo pokrýt celosvětovou poptávku po dobu neuvěřitelných 13 let.

Pro samotný Írán je South Pars naprosto kritickým bodem domácí energetiky. Plyn z tohoto pole je hlavním zdrojem pro výrobu elektřiny a vytápění íránských domácností. Jakékoli narušení těžebních kapacit má okamžitý dopad na vnitřní stabilitu země, která již v minulosti trpěla rozsáhlými výpadky proudu. Útok na toto zařízení tedy míří přímo na srdce íránské infrastruktury.

Globální význam pole však spočívá především v jeho katarské části. Katar investoval miliardy dolarů do rozvoje své strany ložiska a stal se druhým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě, hned po Spojených státech. Již při dřívějších incidentech v červnu 2025 označili američtí představitelé tuto oblast za „vitální energetický zdroj pro USA, Evropu i celý svět“.

Íránská odplata za úder na South Pars byla blesková a ničivá. Teherán zasáhl katarské průmyslové město Ras Laffan, které slouží jako hlavní uzel pro zpracování veškerého plynu z ložiska North Dome. Státní společnost QatarEnergy potvrdila „rozsáhlé škody“. Jelikož zhruba pětina světových dodávek LNG pochází právě z Kataru a prochází přes Ras Laffan, jakékoli zpoždění obnovy provozu může drasticky zvýšit ceny plynu na světových burzách.

Analytici z přední konzultační společnosti Wood Mackenzie varují, že tyto útoky „zásadně mění globální výhled pro LNG“. Podle jejich čtvrteční zprávy je nyní vysoce pravděpodobné, že narušení celosvětových dodávek zemního plynu potrvá déle než dva měsíce. Tato nejistota vnáší nervozitu do průmyslových odvětví v Evropě i Asii, která jsou na dovozu zkapalněného plynu závislá.

Reakce arabských států na izraelský útok byla jednoznačně odsuzující. Spojené arabské emiráty označily operaci za „vážnou eskalaci“, která přímo ohrožuje nejen energetickou stabilitu, ale i regionální bezpečnost. Katar pak úder na South Pars nazval „nebezpečným a nezodpovědným krokem“, který zbytečně rozšiřuje bojiště do oblastí kritické civilní infrastruktury.

Konflikt se však nezastavil u hranic Kataru. Írán zaútočil také na dvě rafinérie v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu. Saúdská Arábie v reakci na to prohlásila, že si vyhrazuje právo na vojenskou akci proti Teheránu. Saúdské ministerstvo obrany navíc ve čtvrtek oznámilo zachycení íránské rakety mířící na přístav Janbu, který se stal klíčovým záložním bodem pro saúdský export ropy po zablokování Hormuzského průlivu.

Americký prezident Donald Trump do situace vstoupil s hrozbou, že Spojené státy „masivně vyhodí do povětří“ celé pole South Pars, pokud Írán nepřestane útočit na katarská zařízení. Trump sice tvrdil, že USA o izraelském útoku nevěděly, nicméně zdroje CNN z Izraele naznačují, že úder byl s Washingtonem koordinován. Tato dvojkolejnost v informování vyvolává otázky o skutečné strategii Bílého domu.

Pro Trumpovu administrativu představuje současná situace politický problém, neboť válka s Íránem začíná citelně zasahovat peněženky běžných Američanů skrze rostoucí ceny benzínu a energií. Ekonomové upozorňují, že ačkoliv se USA snažily „držet víko na cenách ropy“ tím, že se vyhýbaly energetickým cílům, izraelský útok na South Pars ukazuje, že s prodlužující se válkou se veškeré dříve stanovené „červené linie“ začínají stírat.

Plynové pole South Pars, v Kataru známé jako North Dome, je největším ložiskem zemního plynu na světě a v současnosti se nachází v centru dramatické eskalace konfliktu na Blízkém východě. Toto gigantické pole, které odhadem činí 1 800 bilionů krychlových stop plynu, se rozkládá pod dnem Perského zálivu na ploše přibližně 9 700 čtverečních kilometrů, přičemž zhruba jedna třetina náleží Íránu a dvě třetiny Kataru.

Z hlediska těžby dosáhl íránský sektor South Pars těsně před vypuknutím současného konfliktu rekordních čísel. V únoru 2026 Írán oznámil, že denně vytěží 730 milionů metrů krychlových plynu. To představuje zhruba 75 % veškeré íránské spotřeby a zajišťuje chod drtivé většiny tamního průmyslu i domácností. Katar na své straně těží podobné objemy, ovšem s tím rozdílem, že naprostou většinu produkce zkapalňuje a vyváží do světa. Celkově tento jediný komplex dodává na trh přibližně 20 % světové produkce zkapalněného zemního plynu (LNG).

Provoz takto rozsáhlého komplexu vyžaduje obrovské množství lidské síly a specializovaných odborníků. Jen v íránské části South Pars a navazujícím průmyslovém pásmu Asaluyeh pracuje v běžném režimu přes 60 000 lidí. Jde o inženýry, techniky, potápěče obsluhující podmořská zařízení i tisíce dělníků v rafinériích. Nedávno íránské úřady spustily rozsáhlé náborové kampaně pro dalších 3 000 pracovníků, aby udržely stabilitu těžby v podmínkách klesajícího tlaku v ložisku. Na katarské straně jsou počty zaměstnanců obdobné, přičemž tamní provoz výrazně spoléhá na mezinárodní experty a technologické giganty jako TotalEnergies nebo ExxonMobil.

Infrastruktura pole je rozdělena do takzvaných fází, z nichž každá funguje jako samostatný těžební a zpracovatelský celek. Írán jich dosud spustil 24, přičemž každá fáze obvykle zahrnuje dvě námořní plošiny a desítky vrtů. Průměrná produktivita jednoho vrtu v tomto poli je extrémně vysoká – jeden vrt dokáže vyprodukovat až 2,8 milionu metrů krychlových plynu denně, což je téměř sedmdesátinásobek průměru běžných vrtů v jiných částech Íránu. Tato vysoká koncentrace výkonu do relativně malého počtu zařízení však zároveň znamená, že přesný zásah jediné klíčové plošiny může okamžitě vyřadit z provozu obrovské objemy energie.

Kromě samotného zemního plynu je pole South Pars i obřím zdrojem plynového kondenzátu, což je velmi lehká ropa, která se těží spolu s plynem. Denně se zde vytěží přes 700 000 barelů tohoto kondenzátu, který je kritickou surovinou pro výrobu benzínu a petrochemických produktů. Právě tato provázanost znamená, že útok na plynová pole South Pars neochromuje pouze dodávky plynu, ale v druhém sledu zastavuje i výrobu pohonných hmot v celém regionu. Celý komplex je tak technologickým kolosem, jehož bezpečný chod je přímo spojen s globální ekonomickou stabilitou.

Trump svalil vinu na Izrael. Američané prý o útoku na ropné pole nevěděli

Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.
Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

Írán

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření

Oblíbený obchodní řetězec BILLA připravuje na Slovensku výrazné změny, které pocítí každý, kdo vstoupí do jeho prodejen. Společnost se rozhodla zpřísnit bezpečnostní pravidla v reakci na alarmující nárůst kriminality a stále agresivnější chování části veřejnosti. Minulý rok se ukázal jako kritický, neboť největší obchodní sítě zaznamenaly nárůst krádeží až o 100 procent.

Ve švýcarském lyžařském středisku se zřítila kabina lanovky. Děsivý pád zachytila kamera

Ve švýcarském lyžařském středisku Engelberg v kantonu Obwalden došlo ve středu dopoledne k tragické nehodě lanovky. Jedna z kabinek se uvolnila z nosného lana a zřítila se na zasněžený svah v oblasti Titlis. Podle oficiálních informací kantonální policie v Nidwaldenu při neštěstí zahynula jedna osoba, která v osudnou chvíli cestovala v gondole sama.

