Čech už má výhru v Eurojackpotu na svém kontě. Daň putuje do státní kasy

Česko v květnu oběhla zpráva o novém miliardáři, který ve slosování evropské loterie Eurojackpot vyhrál přes 2,9 miliardy korun. Jednalo se o historicky nejvyšší výhru v Česku a dotyčný už ji podle nejnovějších informací má na účtě.
Potvrdila to mluvčí loterijní společnosti Allwyn Dita Stejskalová. "S výhercem či výherkyní jsme v kontaktu. Částku sníženou o srážkovou daň 15 procent má na svém online herním účtu, který dlouhodobě vlastní," řekla webu novinky.cz s tím, že dotyčnému po zdanění zůstalo 2,474 miliardy korun. Daň bude do konce června odvedena ministerstvu financí.
Firma již dříve uvedla, že v Eurojackpotu vyhrál dlouholetý zákazník, který se registroval online. Kvůli výši jackpotu ale nechtěla prozradit ani to, v jakém kraji si sázející osoba vsadila.
"Jsme nadšení, že si tuto rekordní výhru téměř 3 miliardy odnáší právě výherce z Česka. Výše výhry přesáhla dosavadní rekord z května 2015 v částce 2,466 miliardy korun. Eurojackpot dlouhodobě přitahuje sázející svou možností vyhrát částky, které naprosto změní život a umožní člověku splnit si dlouhodobé sny," uvedl Martin Babec, manažer kategorie loterií ve společnosti Allwyn, když oznamoval květnovou výhru.
Tehdy ještě platilo, že výherce firmu nekontaktoval. Společnost každopádně zmiňovala, že dotyčná osoba má na vyzvednutí výhry v prostorách Allwynu 365 dní. Nový miliardář bude přivítán v tzv. Milionářské místnosti, kde se vyřeší veškerá administrativa. Allwyn také všem výhercům nabízí terapeutickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství.
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Zdroj: Libor Novák