Americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu, aby omezil účast armády na společném vojenském cvičení s jihokorejskou armádou. Vysvětluje to dobrým vztahem se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem i neochotou Soulu se podílet na jaderném odzbrojení Íránu.
"Na základě mého velmi dobrého vztahu s Kim Čong-unem ze Severní Koreji nejsem šťastný z toho, že Spojené státy již dávno souhlasily s účastí na společných vojenských cvičeních s Jižní Koreou," spustil Trump na sociální síti Truth Social.
"Tato cvičení nejsou jen drahá, přičemž většinu nákladů platí Spojené státy americké (jako obvykle), ale také vysílají signál, který je úplně nevhodný a nepřátelský k zemi, která je - co se Donald J. Trump stal prezidentem, neohrožující a respektující," pokračoval šéf Bílého domu.
Americký prezident oznámil, že nařídil ministrovi obrany Hegsethovi, aby zásadně zredukoval americkou účast na společných vojenských cvičeních s Jižní Koreou, a to především z toho důvodu, že je již pozdě na úplné zrušení manévrů.
Trump také v závěru příspěvku naznačil jeden z důvodů nejnovějšího rozhodnutí. "Nedávno jsem se zeptal jihokorejského prezidenta (I Če-mjonga - pozn. red.), zda by se nechtěli připojit k denuklearizaci Íránu. Řekli 'ne'," dodal americký politik.
Představitelé americké a jihokorejské armády oznámili cvičení nazvané Ulchi Freedom Shield v minulém týdnu. Tehdy tvrdili, že jedenáctidenní manévry budou stejného rozsahu jako v předchozích letech. Zúčastnit se mělo 18 tisíc jihokorejských vojáků. Zástupci obou armád upozornili na to, že Severokorejci nasazují své vojáky ve válce na Ukrajině.
Podle expertů oslovených britskou BBC je Trumpovo rozhodnutí rozporuplné, protože pro Washington z něj neplyne prakticky žádný benefit. Cvičení sloužilo především vojákům, kteří zkoušeli svou připravenost. Snížení výdajů za cenu nejasných diplomatických ústupků vůči Severní Koreji nedává podle odborníků smysl.
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Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Americká armáda (U.S. ARMY) , Jižní Korea , armáda Jižní Korea , Severní Korea (KLDR) , Kim Čong-un
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Zdroj: Libor Novák